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Александр Приходько

"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": кооператив выполнял обязательства

Недвижимость » Жилкооперативы

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу.

"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": кооператив выполнял обязательства
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Часть седьмая

18 и 25 июля Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные — 11-е и 12-е по счету — заседания, посвященные допросу свидетелей обвинения и лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Мне сказали, что это лучше банка"

Признанный следствием потерпевшим Шахмин — пенсионер МВД. Лично с подсудимыми не знаком, но на презентациях видел.

О "Лайф-из-Гуд", "Гермесе", "Бест Вей" узнал из СМИ и интернета. Консультанты Галлямовы из Нефтекамска пригласили вступить. "Бест Вей" и "Гермес" — это как будто одна система, — сообшил Шахмин. — Я согласился вложить деньги в "Гермес", так как давно знал Галлямовых. Они продали квартиру и с бизнеса вложили деньги туда, они раньше меня там были. Я вложил 2,3 млн рублей, взятые в кредит в Газпромбанке, их передал Галлямовым лично в руки, так как доверял, они говорили, что откроют счет "Виста". Мне сказали, что это лучше банка и лучше, чем "недвижку" покупать. Если сколько-то людей созываешь, ты получаешь какие-то проценты и еще растешь. Обещали 30% доходности, якобы идет инвестирование акций — криптой, недвижимостью. Деньги высветились в личном кабинете в евро, потом я узнал, что деньги не настоящие, это информационная система, компьютерная цифра, виртуальные деньги", — рассказал он. При этом подтверждений передачи денег у Шахмина нет, однако Галлямов признал на допросе у следователя, что получил деньги и внес на счет "Виста".

Свидетель вывел со счета "Виста", по его словам, 1 тыс. евро и 50 тыс. рублей. Для платежей предлагали "Пей Про": мол, не надо волноваться, будем выводить деньги, проходи верификацию. Потом у свидетеля появились сомнения, и он заявил, что хочет вывести деньги. Галлямовы, по его словам, начали всячески откладывать вывод, до тех пор, пока ЦБ не включил "Гермес" в предупредительный список.

Когда начались трудности, хотели через систему "Свифт" вывести, через "Тинькофф" — но это не получилось: "Начали они просить, чтобы никто из клиентов не возмущался, начали говорить о регистрации на криптобирже "Бинанс" для дальнейшего вывода денег. Также я там зарегистрировался, но тоже ничего не получилось".

После этого Шахмин написал заявление в полицию. Всплывшие в ходе судебного заседания три личных кабинета в "Лайф-из-Гуд" и переводы ему на карту объяснить не смог.

Признанная потерпевшей Дорда была только клиентом "Гермеса". Подсудимых не знает.

"Узнала о компании в 2016 году при переезде из Москвы во Владимир. Рассказали консультанты Адрианова и Волюшко, которые занимались страхованием жизни. Рассказывали и о ПК "Бест Вей", но мне это было неинтересно. Адрианова знала, что я продала квартиру и денежки у меня есть. Зная это, консультант целенаправленно решила затащить в компанию "Гермес". И я стала очередной жертвой. Мне сказали, что Андрианова занималась гипнозом. Отношения дружеские были до 2021 года. Андрианова была вхожа в дом, знакома с мужем. Деньги передавала Андриановой. Было открыто три счета" — рассказала Дорда. Признанная потерпевшей утверждает, что деньги ни разу не снимала.

Заявляет ущерб в более 700 тыс. рублей.

Признанная следствием потерпевшей Шайхулина (допрошенная по ВКС с Самарой) — клиент компании "Гермес". Из подсудимых знает Виктора Ивановича Василенко и Наливана.

"Первый договор с "Гермесом" заключила в 2019 году, второй — в 2021 году. Внесла 1 тыс. евро. Договоры скачивала с кабинета, отдала наличными 70 тыс. руб. В личный кабинет сама заходить могла, но переводить не было возможности. Обещали плавающий процент от 20% в год. Второй счет открыла на 1 тыс. евро. Переводила частным лицам небольшие суммы. Деньги на счету появлялись согласно переводам. Без помощи консультанта Духнова выводить не получалось. "Гермес" свои обязательства исполнял, начисляли проценты, ажио брали. Я сама не вникала, но видела, что каждый месяц начисления были. В кабинет заходила раз в месяц. В последний раз в кабинет заходила накануне заявления в органы. Потом его заблокировали", — говорит она.

"С официальной претензией в "Гермес" обращалась, в поддержку писала. Ответили, что ведутся работы, скоро откроют. Актов сверки с "Гермесом" нет у меня, в гражданско-правовом порядке за возвратом денег не обращалась, ни с какими юристами не общалась. Наткнулась на канал в интернете — там был совет писать заявление в правоохранительные органы", — добавляет она.

Заявляет общую сумму ущерба в 2 430 430 руб.: "Я взяла кредит, плачу теперь проценты, поэтому эту сумму процентов хочу получить". При этом в материалах уголовного дела фигурирует сумма в 1 650 000 руб. ущерба.

Шайхуллина поясняет, что "забыла про 800 тыс., так как мне карту перевели 900 тыс. Духнов сказал: "Они у тебя будут лежать, давай обратно внесем", и я внесла 850 тыс. где-то. Я только что вспомнила про 800 тыс.".

"В очередной раз мы слышим документально не подтвержденные утверждения о вложениях в "Гермес" и выводе средств из "Гермеса" и вилами по воде писаные цифры ущерба, — подчеркивают адвокаты. — Сколько было счетов — неизвестно. Суммы, которые выводились со счетов, — неизвестны. И все это под аккомпанемент разговоров о каком-то гипнозе со стороны консультантов, о полнейшем доверии к посторонним — которые ведут финансово грамотные, с большим предпринимательским опытом люди. Называемые суммы ущерба — пустые слова, которые не будут подтверждены судом. Людей использовали в "политических" целях следствия — для наращивания числа потерпевших и увеличения объема ущерба в обвинительном заключении, но не сказали, что протолкнуть их финансовые претензии через уголовный суд без доказательств не удастся".

"Граждане могут пользоваться иностранными системами на свой страх и риск"

Свидетель обвинения Наталья Орлова — главный экономист развития платежной системы северо-западного отделения ЦБ РФ. Подсудимых не знает.

Сообщила суду, что ее функции — развитие национальной платежной системы. В рамках ее рабочей деятельности ей неизвестно о потребительском кооперативе "Бест Вей". Что касается платежной системы, использовавшейся компанией "Гермес", сообщила, что все платежные системы, работающие в РФ, должны быть зарегистрированы в Реестре платежных систем. Сам реестр размещен на сайте ЦБ. Платежной системы "Пэй Про" в данном реестре нет, нет и информации об этой системе. Информации по "Гермесу" также нет в реестре.

В реестр вносятся компании, которые зарегистрированы как операторы платежных систем на территории РФ. Законодательно установлена процедура такой регистрации.

При этом она отметила, что граждане могут пользоваться иностранными системами — на свой страх и риск: "Находится ли "Пэй Про" в партнерстве с Альфа-банком и ВТБ, я не знаю".

"Таким образом, свидетель пояснила, что использование платежной системы "Пэй Про" в деятельности компании "Гермес" не было незаконным", — подчеркивают адвокаты.

"После заявления о выходе из кооператива деньги вернули в течение двух месяцев"

Признанная следствием потерпевшей Левашова — пенсионерка, клиент "Гермеса" и бывший пайщик кооператива "Бест Вей" (из кооператива вышла, пай в кооперативе возвращен). Подсудимых не знает.

"О "Гермесе" и "Бест Вей" узнала осенью 2019 года, — рассказала она суду. — Сходила на презентацию. Вступила в "Бест Вей": хотела квартиру в Питере. Кроме того, предложили счет в "Гермесе". В "Бест Вей" внесла 600 тыс. рублей и в "Гермес" 1 млн рублей. Сразу открыла второй счет в "Гермесе" на 650 тыс. рублей. Счета пополняла — всего внесла 1,8 млн рублей. Деньги передавала через посредника. Подписала сначала два, а потом еще два договора с "Гермесом" — в декабре 2019 года и в январе 2020 года, тогда же и внесла деньги". Документов, подтверждающих внесение денег, нет.

Доходность, по ее словам, обещали 2%: "Как обещали, так и было в среднем 2% в месяц". Деньги вывела с одного счета в "Гермесе", выводила также через посредника, внесла в кооператив 1,4 млн. "Квартиру с помощью кооператива купить не смогла, так как не прошла юридическую экспертизу. Написала заявление на выход из кооператива и все деньги вернула в течение двух месяцев. Со счетов в "Гермесе" деньги не выводила больше, а, наоборот, пополняла. Чтобы вернуть средства, обращалась к своему консультанту. Но уже были сложности", — пояснила Левашова.

В итоге деньги снять не удалось. Левашова заявляет требования на 1,3 млн рублей, плюс еще моральный ущерб, так как "у мужа ухудшилось здоровье и он умер".

Признанная следствием потерпевшая Марьинская — также клиент "Гермеса" и тоже бывший пайщик кооператива "Бест Вей". Подсудимых не знает.

"О "Гермесе" и "Бест Вей" узнала, как и Левашова, осенью в 2019 года, — рассказывает она. — Сын пригласил на презентацию. Оплатила вступительный взнос в кооператив 140 тыс. рублей, "Гермес" мне подарил счет "Виста". Хотела купить квартиру, но потом предложили программу "Авто": купили машину. В "Гермес" внесла 550 тыс. рублей с продажи старой машины. Деньги передавала через консультанта — 550 тыс. плюс 140 тыс.". Со счета в "Гермеса" выводила только проценты — 15-20 тыс. в месяц. Сын, по ее словам, почти полтора года приносил деньги со счета в "Гермесе" — 360 тыс. принес. Общую сумму, которая выведена, не знает. Сумма, которая осталась на счете, — 850 тыс. рублей.

Подала заявление о выходе из кооператива — возвратили паевые средства 208 тыс. рублей.

Заявляет сумму ущерба в 850 тыс. рублей., а также моральный ущерб.

"Показания этих двух гражданок, признанных потерпевшими, свидетельствуют о том, что до ареста счетов кооператива выход из него, возврат паевых средств осуществлялись безо всяких трудностей, — подчеркивают адвокаты. — Точно так же он бы осуществлялся, если бы счета не были арестованы и правоохранительные органы не препятствовали, разрешая расчеты кооператива с пайщиками".

"Кооператив выполнил обязательства передо мной — все было идеально!"

Свидетель, представленный обвинением, Александр Прусаков — бывший водитель Романа Василенко. Из подсудимых знает Виктора Ивановича Василенко, Елену Соловьеву.

"Познакомились с Романом Василенко, когда работал в такси в 2007–2008 годах. Получил заказ, отвозил его. Стал возить постоянно. Потом ушел из такси, работал в охране, стало тяжело, ушел, искал работу. В 2019-м решил позвонить Роману, узнать, нет ли какой работы. Роман пригласил в офис, прошло собеседование. Устроился заместителем помощника по технической части в ООО "Финконсалт плюс" (компания, осуществлявшая корпоративное юридическое обслуживание кооператива "Бест Вей" на основании договора с кооперативом). Я должен был смотреть за оборудованием офиса, что сломалось, то ремонтировать. Мне предоставили авто — "Мультивен". Возил юристов, документы. Деньги не возил. Потом перешел в ООО "Эксперт" (компания, осуществлявшая юридическую проверку и оценку объектов недвижимости перед ее приобретением кооперативом "Бест Вей", юридическое сопровождение сделок купли-продажи недвижимости на основании договора с кооперативом), где работала Соловьева. Какие задачи были у Соловьевой, затрудняюсь сказать. О взаимоотношениях между организациями ничего сказать не могу. Был пайщиком кооператива — договор заключил в 2018 году, квартиру купил. Деньги жена вносила — 35% первоначальный взнос, по реквизитам. До 2020 года квартиру выкупили. Кооператив выполнил обязательства передо мной — все было идеально. Клиентом "Гермеса" не был, участие мне не навязывали" — говорит Прусаков.

"Показания Прусакова важны тем, что он полностью опровергает показания одного из ключевых свидетелей обвинения — Комарова, другого водителя "Лайф-из-Гуд", который рассказал следствию, что "на нем" постоянно возили неучтенную наличность и он сам ее возил, — подчеркивают адвокаты. — Прусаков показал, что все это очень далеко от действительности".

"Деньги вообще наличные не приносили — только через счета в банках"

Свидетель, представленный обвинением, Вахлис подсудимых в лицо знает всех, так как была сотрудницей кооператива — офис-менеджером. В какое юрлицо была трудоустроена, не может сказать, поскольку трудовую книжку изъяли во время обыска в офисе кооператива и не отдали. Работала под руководством подсудимой Анны Высоцкой, позднее стала ее помощником. Высоцкая была "кем-то вроде технического директора". С пайщиками не работала — выполняла технические задачи. Занималась сайтом, создавала инструкции и мультики для пайщиков, чтобы понимали, как получить маткапитал, дотации и проч. Так как инструкции объемные и не всегда понятные пайщикам. Инструкции тоже создавала Анна, они преобразовывались из-за изменений в законах и локальных актах кооператива. "Я не видела, что бы в кабинет Анны приносили деньги, — подчеркнула свидетель. — Или что она занималась какой-то незаконной деятельностью. Деньги вообще пайщики наличные не приносили — только через счета в банках".

Пояснила, что другая подсудимая, Александра Григорьева, была помощником главы "Лайф-из-Гуд" и до весны 2021 года — главы правления кооператива Романа Василенко: "У нее были примерно те же обязанности что и у меня". Свидетель уволилась в 2022 году.

На вопрос о взаимосвязи организаций пояснила, что это не группа компаний — компании разные, у них разные руководители, юридически они не связаны. "Документов об их связи я не видела", — подчернула Вахлис. На уточняющий вопрос прокурора о компании "Финконсалт плюс" поясняет, что эта компания оказывала услуги кооперативу, а не пайщикам.

"Свидетель дала пояснения о работе офиса кооператива, подтвердив, что в этой работе не было ничего незаконного", — подчеркивают адвокаты.

"Хотела работать в кооперативе, но у меня не получилось"

Свидетель обвинения Приходько, пенсионерка, из подсудимых знает Виктора Василенко: "В 2013 году в декабре позвонил Виктор Иванович (мы знакомы — откуда, не помню, но давно) сказал, что создается кооператив "Бест Вей". Денег у меня не было. Виктор Иванович сказал, что внесет за меня: мол, пиши заявление. Он внес, я ему половину отдала года через два или три. Я заключила договор. Виктор Иванович сказал, что организовал кооператив и набирает группу людей, которые должны приглашать людей. Но я никого не приглашала и ничего не получала. Я читала устав и подписала договор. Все документы были. Отдала Виктору Ивановичу потом 50 тыс. рублей не помню, когда точно, а 10 тыс. рублей в 2022 году. Цель — хотела работать в этом кооперативе, но у меня не получилось, времени не было и желания. Это были взносы. Я слышала, что если приглашали пайщиков, то получали деньги. Про "Гермес" и счет "Виста" мне ничего не известно. Деньги остались в кооперативе. Счета арестованы. Никаких указаний обманывать людей не получала, кто организовал кооператив — Виктор Иванович, или Роман, или супруга Виктора Ивановича, — не знаю".

В ответ на оглашенный прокурором протокол очной ставки с Виктором Ивановичем, где она давала показания, что знала от Виктора Ивановича про счет "Виста" и "Гермес", о том, что ранее работала вместе с Виктором Ивановичем, и адреса кооператива называла, и что якобы там и была на презентации ПК, пояснила, что, возможно, счет в "Гермесе" и был, но денег она туда не вносила, по остальным расхождениям не пояснила.

"Показания свидетеля Приходько были одной из причин обвинения в адрес Виктора Ивановича Василенко, — подчеркивают адвокаты. — Но на допросе в ходе судебного следствия она не подтвердила многие из тезисов, которые ей приписывает следствие".

"Задача консультантов была — помогать людям получать то, в чем они нуждаются"

Свидетель обвинения Юрьева из подсудимых знает Шишко. О кооперативе узнала в 2014 году — с его помощью можно купить жилье, и это ее заинтересовало, она стала приглашать людей участвовать в кооперативе. Сообщила суду, что за приглашение в кооператив или "Гермес" компанией "Лайф-из-Гуд", занимавшейся их продвижением, начислялись так называемые единицы, которые оценивались в определенные суммы.

О "Гермесе" и "Бест Вей" узнала одновременно: "Бест Вей" — способ приобрести жилье, "Гермес" — возможность заработать денег: "Думаю, что за счет инвестиций".

"Мне никто не говорил, что людей надо обманывать, — заметила она. — Ни про какие хищения в компаниях я никогда не слышала, наоборот, говорили о том, что кооператив — это очень важно. Необходимо давать то, в чем люди нуждаются".

"Свидетель пояснила механизм продвижения продуктов "Бест Вей" и компании "Гермес" и подтвердила, что перед консультантами не ставилась задача обманывать потенциальных пайщиков/клиентов, — подчеркивают адвокаты. — Наоборот, им предлагалось помогать клиентам решать их проблемы".

"Это лучший проект в мире!"

Свидетель, представленный обвинением, Людмила Виноградова — клиент "Гермеса", пайщица "Бест Вей". Видела всех подсудимых, с Григорьевой и Высоцкой общалась. Близко незнакома ни с кем.

Пришла в кооператив через знакомого на презентацию. Идея кооператива понравилась: "Шикарный социальный проект. У нас классическая советская семья, мы никогда бы не купили квартиру, только здесь мы смогли. Продала участок, оплатила 1,350 тыс. рублей за первую квартиру и 1,750 тыс. рублей за вторую. Членские с 2017 года плачу. Платить за обе квартиры мне до 2026 и 2028 года соответственно. В офисе видела бухгалтеров, юристов. В "Бест Вей" были военные, герои войны, руководители кооператива очень патриотично настроены. Ходила в офис, если были какие-то вопросы. Это лучший проект в мире!"

Остатки денег от продажи участка восемь лет назад внесла в "Гермес", они там до сих пор лежат. В "Гермес" положила деньги, получила договор, потом вошла в личный кабинет через интернет-сайт. Проценты начислялись. Доходность до сих пор есть в кабинете, раньше 1,5-2% в месяц было. Несколько раз выводила средства. Снимала при помощи консультанта через карточку в банкомате. "Сисадмин "Гермеса" Набойченко кризис создал, — заявила она. — Взломал наши счета, жена его говорила, что он украл деньги, звал всех в полицию, писал в интернете, что он отключил сайты и чтобы мы бежали в полицию".

"Люди, которым рассказала про кооператив, заключили договор, купили квартиры, живут там и рады. Я директор системы продвижения компании "Лайф-из-Гуд" шестого уровня, я им стала в 2021 году. Директором становится тот, кто привел определенное количество людей, и они заключили договор — может, 60-70 человек, может, 20, не знаю. Обязанности привлекать кого-то не было", — говорит она.

"Показания свидетеля Виноградовой подтверждают то, о чем мы говорили с первого дня расследования, — деятельность и "Гермеса", и кооператива "Бест Вей" не была связана с мошенничеством, обе организации добросовестно выполняли свои обязанности", — подчеркивают адвокаты.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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