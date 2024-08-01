"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели говорят, что "все работало"

Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу.

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Часть шестая

20 июня, 4 и 11 июля Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело № 1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные ­— восьмое, девятое и десятое по счету — заседания, посвященные допросу свидетелей обвинения и лиц, признанных следствием потерпевшими в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).

На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.

Справка

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, что оспаривается адвокатами в вышестоящих судах.

Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.

В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.

"Утверждать, является ли организация финансовой пирамидой, можно только по решению суда"

Свидетель обвинения Николаев — первый замначальника Северо-Западного главка ЦБ. С подсудимыми незнаком. Пояснил, что в его подчинении в числе прочих подразделений находится отдел противодействия недобросовестным практикам на финансовых рынках.

О ПК "Бест Вей" ему известно. "Я подписывал несколько писем в правоохранительные органы, это письмо было в 2019 году, ответа на него не поступило. Потом уже я несколько раз подписывал ответы на запросы правоохранительных органов. Информацию о предоставлении результатов рассмотрения нашей информации о наличии признаков финансовой пирамиды мы запрашивали в правоохранительных органах.

Исходной точкой действий в отношении кооператива, по его словам, стало заключение из Центра компетенции из Краснодара — специалисты центра установили признаки, свидетельствующие о возможных безлицензионных действиях на финансовом рынке. По их просьбе эту информацию мы перенаправили в следственные органы, чтобы они установили: есть ли основания для возбуждения уголовного дела?

"Кто подписал заключение из Краснодара, я не помню. К заключению прилагались ли какие-то документы, не помню. Изначальное письмо в органы — от 2019 года, писал не я и подписывал не я. Я не назову сейчас признаки пирамиды конкретно, но всегда они берутся из методических рекомендаций МВД о выявлении финансовых пирамид. Достаточно одного-двух признаков, чтобы заподозрить пирамиду. Ответ из органов тогда не поступил. Мне кажется, в письме упоминался "Гермес" помимо ПК "Бест Вей". Были ли обращения граждан о нарушениях в кооперативе, мне неизвестно — вроде к нам такие не поступали. К нам пришла информация не о том, что это пирамида, что в деятельности усматриваются признаки пирамиды. Есть ли подтверждение признаков финансовой пирамиды, я не знаю — это не наша компетенция: это не поднадзорные нам организации, у нас нет никаких прав их проверять".

Свидетель сообщил, что инициатор проверки в Краснодаре ему неизвестен, основание проверки тоже неизвестно, как и подробности проверки: "Заключение, наверное, хранится в Краснодаре. Запрашивало ли его следствие, я не знаю".

"Финансовая пирамида, — сообщил он суду, — это понятие теоретическое. Проверка того, является ли организация пирамидой, ЦБ не проводится: нет соответствующих полномочий, запросить документы у самой организации не можем. Проводится анализ по открытым источникам. Реестра финансовых пирамид не существует, есть список организаций с признаками финансовой пирамиды, но что-то утверждать можно только по решению суда. В список организацию вносит центральный аппарат ЦБ". Из признаков финансовой пирамиды смог назвать только повышенную доходность.

Свидетель обвинения Ваганова — начальник отдела противодействия недобросовестным практикам Северо-Западного главка ЦБ. Подсудимых не знает.

"Работаю начальником отдела с октября 2020 года. ПК "Бест Вей" мне известен по должностным обязанностям. Поступил запрос из правоохранительных органов в 2021 году, я готовила ответ. Были сообщения, что в 2019 году было обращение главка в правоохранительные органы — в ответе на запрос мы скопировали то обращение банка. В деятельности ПК есть признаки пирамиды — так было указано в письме 2019 года. Сейчас не помню, какие признаки пирамиды в кооперативе были обнаружены. При этом кооператив не был поднадзорен банку, потому проверку кооператива мы проводить не могли. Я пришла работать в феврале 2019 года, письмо в правоохранительные органы было направлено ранее".

По ее словам, анализ кооператива проводил Центр компетенции в Краснодаре. "Какие документы оценивались, мне неизвестно, я знакомилась только с финальным письмом Центра компетенции Краснодара за 2019 год, другой документации не было. "Гермес" в нем тоже фигурировал: было указано, что в 2019 году с кооперативом работает группа компаний. Запрос 2021 года пришел из ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При ответе только ссылалась на письмо 2019 года, ничего не прикладывала. Документация из Краснодара как долго хранится, я не знаю, но материалы за 2019 год могут быть уже уничтожены".

Свидетель подчеркнула, что все признаки пирамиды не были установлены ей лично — они взяты из краснодарского письма 2019 года. В этом письме ни приложений, ни ссылок на сайты не было. Поскольку в ответе на запрос органов внутренних дел говорится о массированной рекламе как признаке финансовой пирамиды, то сообщила суду: "Мы не собираем доказательств, что была массированная реклама, их собирают уполномоченные органы. Массированная реклама — такого определения нет, это терминология. Признаки пирамиды предусмотрены методическими рекомендациями".

Свидетель обвинения Селютин — консультант правоохранительных органов из Северо-Западного главка ЦБ. Подсудимых не знает.

"В ЦБ работаю с 2018 года, консультирую правоохранительные органы. В марте 2022 года направлял письмо в Следственный департамент МВД и Генеральную прокуратуру по кооперативу "Бест Вей". Сам анализ не проводил. В ходе мониторинга интернета Центробанк выявил признаки финансовой пирамиды у кооператива, также поступило около 30 обращений граждан. Центр компетенций в Краснодаре провел анализ за 2014-2021 годы, установил аффилированные компании. Сам я обращений не видел — они шли в Краснодар, специалисты в Краснодаре и проводили проверку. Я заключение Краснодара не перепроверял. Не консультировал правоохранительные органы по данному делу, не обращался за консультациями".

"Таким образом, все действия ЦБ в отношении кооператива, а также действия правоохранительных органов основываются на некоем исследовании Центра компетенций Банка России в Краснодаре, которого более не существует, результаты исследований недоступны — есть только само письмо, — подчеркивают адвокаты. — Оно было ретранслировано другой структурой ЦБ — Северо-Западным главком, причем дважды, хотя Северо-Западный главк обязан был провести собственный анализ, оно фактически стало одним из оснований для возбуждения уголовного дела и репрессивных действий в отношении кооператива со стороны ЦБ — фактически голословное, оценочное письмо, составленное никому не ведомыми экспертами! Колоссальные правовые последствия основываются на некоем анализе, проведенном шесть лет назад неизвестно кем, неизвестно на основании каких материалов — которые к тому же сейчас недоступны, а возможно, и уничтожены! Это совершенно возмутительная ситуация: деятельность юридического лица фактически блокируется, ему и его пайщикам наносится колоссальный ущерб, на основе некоего анализа ныне несуществующей организации — а если в ходе этого анализа были допущены ошибки или на него повлияли некие заинтересованные в удалении кооператива с рынка лица и структуры? Все это должно стать — и по инициативе адвокатов кооператива станет — основанием для серьезного судебного разбирательства".

"В связи с арестом счетов у кооператива есть задолженность по выплатам пайщикам"

Свидетель, представленный обвинением, Дубина — один из бухгалтеров кооператива "Бест Вей". Из подсудимых знает Григорьеву.

"В ПК "Бест Вей" работаю с июня 2022 года, — рассказала она суду. — Мой функционал — расчеты по выплате паев, задолженностей. Мой вышестоящий руководитель — Оксана Евтушенко (уже выступала в суде. — Авт.), она главный бухгалтер. Офис кооператива находится на Королева, 27, раньше был на Испытателей, 37. Ранее я работала в "Финконсалт плюс", сейчас непосредственно в ПК. Счета у кооператива есть в Сбербанке, банке "Санкт-Петербург", где еще — не знаю".

Пояснила суду о работе кооператива, что пайщиком на расчётный счет кооператива вносится вступительный взнос — 1 или 2 тыс. евро в зависимости от стоимости квартиры: "Мы размещаем информацию о платежах по пайщикам в системе 1С".

На вопрос о том, что такое справка о выплате пая, пояснила, что это документ, подтверждающий выплату: "Я провожу проверку, что у пайщика нет задолженностей по налогам, взносам в кооператив, что он полностью погасил паевые средства, предоставленные кооперативом, и выдаю такую справку. С ее помощью можно зарегистрировать переход права собственности".

Пояснила суду, что в связи с арестом счетов у кооператива имеется задолженность по зарплате, налогам, выплатам пайщикам, желающим выйти из кооператива. Средств для выплат достаточно.

"Бухгалтер раскрыла суду финансовую технику работы кооператива, — подчеркивают адвокаты. — Эта техника полностью прозрачна и законна".

"Гермес" — это было выгодно"

Признанный следствием потерпевшим Марьинский (допрошен по ВСК с Кировом) — клиент "Гермеса", профессиональный страховщик. Из подсудимых видел Измайлова.

О "Лайф-из-Гуд", "Гермесе", "Бест Вей" узнал осенью 2018 года от консультанта Шабалиной. Деньги передавал через Шабалину, всегда наличными. Отдавал разные суммы, через какое-то время деньги появлялись на счете в ЛК.

В 2018 года при оформлении договора передал 1 тыс. долл., потом весной 2019 года — примерно 200 тыс. рублей. Стал брать заемные средства около 500 тыс. руб. и потом еще на миллионы брал кредиты. Общая сумма — порядка 7 млн руб. с учетом процентов. Расписок не брал, передавал на доверии. Когда приносил деньги, ему объясняли, что можно сделать свифт-перевод, но это дорого, альтернатива — обменник Измайлова и другие обменники. Сам был консультантом за вознаграждение.

Чистая доходность в "Гермесе" была около 1,5% в месяц, зимой меньше, но выше, чем в банках. Подозрений эти суммы не вызывали, так как доступ к счету был 24 часа. Ничего не предвещало беды, что что-то может пропасть.

Частично выводил деньги через Шабалину. Сейчас доступа к счету нет. В 2021 году доступ к счету был уже затруднен — говорили, что это рейдерский захват. Весной 2022 года перестал работать сайт. "Но "Гермес" — это все равно было выгодно", — отмечает Измайлов.

На презентациях говорили, что организации входят в единую систему: в России — кооператив, за рубежом — "Гермес". "Я через маму заключил договор с кооперативом, в подарок открыли счет "Виста".

"То, что инвестиции — это риски, безусловно, понимаю, — заявил потерпевший. — Но ситуация, которая сложилась, не имеет отношения к таким рискам. Я думаю, что деньги просто похищены".

Помогал на счета в "Гермесе" зачислять деньги — всего помог зачислить около 8-9 млн. Никаких расписок никому не давал.

Заявляет ущерб в 5 млн и еще моральный в 2 млн руб. так как "брал кредиты и сейчас их плачу".

"Марьинский утверждает, что деньги были украдены — но при этом, участвуя в уголовном деле на стороне обвинения, фактически присоединяется к тем, кто утверждает, что именно подсудимые их украли, — подчеркивают адвокаты. — Если бы ситуация рассматривалась в гражданском суде, у компании "Гермес" была бы возможность выставить регрессные требования к тем, кто управлял российской платежной системой — прежде всего сисадмину "Гермеса" Набойченко, после манипуляций которого активы исчезли в неизвестном направлении. Абсурд ситуации состоит в том, что в рамках данного дела Набойченко — свидетель обвинения в отношении непричастных к работе этой платежной системы технических сотрудников "Лайф-из-Гуд". Разбирательство необходимо поставить с головы на ноги — именно Набойченко должен объяснять, что же произошло с платежной системой и активами клиентов".

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