Гражданство Румынии для жителей Бессарабии и их потомков

Гражданство Румынии предоставляет своим обладателям множество возможностей, включая право на свободное передвижение, работу и проживание в странах Европейского союза. Для жителей Бессарабии и их потомков это особенно актуально, учитывая исторические и культурные связи региона с Румынией.

Фото: Pravda.Ru

Великая Румыния и СССР

Бессарабия — это историческая область, расположенная между рекой Прут и Днестр, которая в разные времена принадлежала разным государствам. В XIX веке она была частью Российской Империи, затем перешла под контроль Румынии после Первой мировой войны. В 1940 году территория была аннексирована Советским Союзом, и после распада СССР стала частью независимой Молдовы.

Исторические и культурные связи Бессарабии с Румынией сохраняются и сегодня. Многие жители региона рассматривают возможность восстановления гражданства Румынии как способ укрепления этих связей и получения доступа к широким возможностям, предлагаемым Европейским Союзом.

Правовая основа получения гражданства

Получение румынского гражданства регулируется Законом о гражданстве Румынии, который предоставляет право на его восстановление лицам, которые проживали на территории Румынии до 1940 года, а также их потомкам. Это касается и жителей Бессарабии, которая в период с 1918 по 1940 год была частью Румынии.

Основные критерии для получения гражданства включают:

Наличие предков, которые были гражданами Румынии до 1940 года

Способность предоставить документы, подтверждающие родство и гражданство предков

Владение основами румынского языка (на базовом уровне)

Процедура получения гражданства

Процесс получения румынского гражданства состоит из нескольких этапов:

Сбор документов. Необходимые документы включают свидетельства о рождении и браке заявителя и его предков, доказательства проживания предков на территории Румынии до 1940 года и документы, подтверждающие гражданство предков. Подача заявления. Заявление на получение гражданства подается в компетентные органы Румынии, такие как Генеральное консульство Румынии или Министерство юстиции Румынии. Прохождение собеседования. Заявитель должен пройти собеседование, на котором проверяется знание основ румынского языка и понимание базовых аспектов румынской культуры и истории. Рассмотрение заявления. Процесс рассмотрения заявления может занять от нескольких месяцев до года в зависимости от сложности дела и количества заявлений.

Преимущества румынского гражданства

Получение румынского гражданства предоставляет следующие преимущества:

Свободное передвижение, проживание и работа в странах Европейского Союза

Доступ к европейским образовательным и медицинским учреждениям

Возможность вести бизнес и инвестиционную деятельность в ЕС

Кроме того, румынское гражданство позволяет сохранить гражданство России, что важно для многих заявителей.

Гражданство Румынии открывает множество дверей для жителей Бессарабии и их потомков. Если вы считаете, что имеете право на румынское гражданство, стоит начать процесс сбора документов и подачи заявления.

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