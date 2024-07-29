Гражданство Румынии для жителей Бессарабии и их потомков

Гражданство Румынии предоставляет своим обладателям множество возможностей, включая право на свободное передвижение, работу и проживание в странах Европейского союза. Для жителей Бессарабии и их потомков это особенно актуально, учитывая исторические и культурные связи региона с Румынией.
Бессарабия — это историческая область, расположенная между рекой Прут и Днестр, которая в разные времена принадлежала разным государствам. В XIX веке она была частью Российской Империи, затем перешла под контроль Румынии после Первой мировой войны. В 1940 году территория была аннексирована Советским Союзом, и после распада СССР стала частью независимой Молдовы.
Исторические и культурные связи Бессарабии с Румынией сохраняются и сегодня. Многие жители региона рассматривают возможность восстановления гражданства Румынии как способ укрепления этих связей и получения доступа к широким возможностям, предлагаемым Европейским Союзом.
Получение румынского гражданства регулируется Законом о гражданстве Румынии, который предоставляет право на его восстановление лицам, которые проживали на территории Румынии до 1940 года, а также их потомкам. Это касается и жителей Бессарабии, которая в период с 1918 по 1940 год была частью Румынии.
Основные критерии для получения гражданства включают:
Процесс получения румынского гражданства состоит из нескольких этапов:
Получение румынского гражданства предоставляет следующие преимущества:
Кроме того, румынское гражданство позволяет сохранить гражданство России, что важно для многих заявителей.
Гражданство Румынии открывает множество дверей для жителей Бессарабии и их потомков. Если вы считаете, что имеете право на румынское гражданство, стоит начать процесс сбора документов и подачи заявления.
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