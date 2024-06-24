Долгострои в Йошкар-Оле уродуют лицо города

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Неприглядную картину пришлось наблюдать в начале июня жителям и гостям столицы Республики Марий Эл. Черный дым и красные языки пламени окутывали недостроенное здание на улице Эшкинина. Пожар как пожар, ничего особенного, но пикантность этой ситуации в том, что неприглядный недострой, именуемый в народе "Корстон", находится на центральной набережной города. Это примерно, как если бы в Москве напротив красавица Кремля недостроенный ГУМ был обнесен ржавым забором, а потом еще и загорелся.

Долгострой в Йошкар-Оле

Прибывшие пожарные быстро потушили горящие в оконных рамах древесно-стружечные плиты. В качестве основной причины возгорания специалисты рассматривают неосторожное обращение с огнем, сообщило в те дни ГУ МЧС Марий Эл. Нашлись и свидетели начала возгорания, которые видели, как примерно в это время из здания выходили подростки. Очевидно, пожар и был делом их рук, что неудивительно для города, в котором очень много недостроенных объектов, притягательных для марийской молодежи.

Йошкар-олинцы знают все эти долгострои наизусть: бывший кинотеатр "Россия", здание у драматического театра по улице Никонова 1А, объект на Красноармейской улице около ТЦ Zelen, объект на улице Пролетарской 9А и многие другие. При этом в городе много аварийного жилья, ощущается жесткая нехватка школ. В разные годы городские и республиканские власти "били себя в грудь", клятвенно обещая решить вопрос долгостроев городе.

"Корстон" — не исключение. А как все хорошо начиналось уже в далеком 2002 году: торгово-развлекательный гостиничный комплекс "Корстон" на берегу речки Малая Кокшага в самом центре Йошкар-Олы должен был стать одним из любимых мест для отдыха жителей и гостей города. В 2003 году застройщик, группа компаний "Корстон", получила разрешение на строительство и вложила в проект первоначальные 40 млн. долларов, которые в процессе работ выросли до 59 млн. долларов.

К 2005 году готовность здания составляла 42%, стены были возведены в кратчайшие сроки, но из-за празднования 1000-летия Казани инвестору пришлось приостановить строительство и перебросить основные силы на аналогичную стройку в Казани. Объект в Йошкар-Оле был законсервирован, а комплекс в итоге превратился в один из первых крупнейших долгостроев марийской столицы.

"Реанимировать" стройку попытались в 2006 году. Собственники пообещали уже в сентябре 2007 года достроить комплекс, чтобы явить взору йошкар-олинцев семиэтажную гостиницу на 172 номера, конгресс-центр из 6 конференц-залов, бальный зал, развлекательный центр, торговый молл, супермаркет и паркинг. Но опять что-то пошло не так, местной власти "чужаки" в лице инвестора "Корстон" пришлись не по душе.

В 2008 году ставка аренды за землю на месте строительство взвинтили в 11 раз: с 857 тыс. до 10 млн. рублей в год. В середине 2010 года администрация города уведомила компанию, что повышает арендную ставку уже до 40,35 млн. рублей в год. Заместитель мэра Йошкар-Олы Павел Плотников разъяснил тогда журналисту "Марийской правды" (30.10.2010 г.), что повышение аренды делается для того, чтобы стимулировать компанию в связи с затягивающимися сроками строительства.

Схема была такова: в первый год строительства для расчета арендной платы берется 80% от рыночной стоимости аренды, во второй — 90%, затем три года необходимо платить уже по 100%. Для сравнения: участок в Москве на улице Косыгина площадью около 4 гектара группе компаний "Корстон" обходился в 2010 году в 7 миллионов рублей. Сравните с 40,35 млн. рублей в Йошкар-Оле, вот такая "марийская арифметика".

Не внес ясности в конфликтную ситуацию и тогдашний президент Республики Марий Эл Леонид Маркелов. В своих выступлениях в прессе он говорил о том, что решением вопроса должен заниматься муниципалитет, а сам он вмешиваться не будет. "Корстон" неоднократно пытались договориться с городскими и местными властями о возможности завершения строительства комплекса, но ни тогдашний мэр, ни президент республики на переговоры не шли. Впрочем, и нынешние власти города и республики не спешат расставаться с долгостроем. Интересно, почему?

Депутат Городского собрания Йошкар-Олы Николай Килин

Депутат Городского собрания Йошкар-Олы, заместитель председателя по социальным вопросам Николай Килин пояснил:

— Не первый губернатор пытается решить вопросы с долгостроем, визитной карточкой которого является "Корстон". Долгострои Йошкар-Олы уродуют лицо города, облик столицы Марий Эл страдает от таких объектов. Два года назад мы, депутаты городского собрания, задавали вопросы мэру города Евгению Маслову о том, как можно в юридической плоскости обойти эти долгострои. Ввели достаточно высокие штрафные санкции при невыполнении застройщиками обязательств, привлекали судебных приставов.

Но городские власти фактически бездействуют, хотя собственники и арендаторы земельных участков типа "Корстон" ничего не платят. Городские власти продолжают тянуть время, не взыскивая долги, либо участвуют в завышении цены разрушающихся объектов.

На сегодняшний момент частично выкуплена часть здания компанией Ispring, а у второй половины есть собственник, которому очевидно выгодно платить небольшие ежегодные штрафы. АО "Вест групп", одному из собственников долгостроя, было вынесено в 2023 году предостережение администрацией городского округа города Йошкар-Олы об организации и проведении работ по удалению самовольно размещенных надписей и печатной продукции. Также надлежало восстановить поврежденный участок ограждения земельного участка, тем самым привести в надлежащее эстетическое состояние фасад и само недостроенное здание. Но, судя по фотографии, "забор и ныне там…".

Интересная деталь — акционерное общество "Вест Групп" зарегистрировано в городе Калининграде, находящемся от Йошкар-Олы в нескольких тысячах километров. Поближе инвесторов нельзя, что ли, было найти?

А ведь инвестор "стоит", практически, за углом. IT-компания Ispring уже неоднократно предлагала городским властям выкупить остальную часть долгостроя, чтобы разместить на ней IT-технопарк и учебно-офисный центр. Компания планирует построить студенческий кампус в рамках большого образовательного проекта по обучению IT-специалистов. Тогда и марийская молодежь не будет поджоги устраивать, потому что "зажигать" по-настоящему гораздо интереснее с друзьями в современных кампусах.

В социальных сетях города пишут, что республиканские власти, в принципе, не против такой идеи. Как говорил ранее глава Марий Эл Юрий Зайцев, главное, что здание должно вписаться в общую стилистику набережной. Айтишники впишут, они ребята творческие. Главное, Вы поддержите, Юрий Викторович!