Недвижимость в Эмиратах: сколько стоит и как купить, будучи гражданином России

Покупка недвижимости в ОАЭ для россиян: что нужно знать

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Почему покупка недвижимости в ОАЭ стала популярным явлением в последние годы и насколько легко (и выгодно!) россиянину приобрести жильё в 2024 году, рассказывает Pravda.Ru эксперт по недвижимости в Дубае, генеральный директор агентства Gaia Living Real Estate Аслан Патов.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Покупка недвижимости в ОАЭ для россиян: выгоды

Объединённые Арабские Эмираты — одно из трендовых направлений последних лет. Одни выбирают его для путешествий, другие — для релокации, ну а третьи предпочитают инвестировать здесь в недвижимость.

Последний вариант особенно привлекателен, ведь в стране созданы выгодные условия для иностранных инвесторов. В ОАЭ отсутствуют прямые налоги на приобретение или владение жилой недвижимостью, а также на доходы от сдачи её в аренду. Кроме того, здесь существуют специальные программы, которые помогают довольно быстро окупать свои вложения. Так, приобретая строящийся объект по off-plan, можно продать его через два года с выгодой 25%. А благодаря стремительному росту цен аренда жилья позволяет зарабатывать от 6% в год. Это выше, чем во многих крупных мегаполисах мира, включая Нью-Йорк и Лондон.

Но и на этом плюсы инвестирования в недвижимость не заканчиваются. В ОАЭ существует программа "Золотая виза" ВНЖ на десять лет при покупке объектов на сумму более 545 тыс. долларов. Действует для инвесторов и членов их семей. Резидентскую визу можно получить за инвестиции от 204 тыс. долларов.

Актуальная стоимость жилья в ОАЭ

О стоимости жилья в ОАЭ можно судить по одному из ключевых городов — Дубаю. Именно здесь чаще всего приобретают недвижимость иностранные граждане. На втором месте по популярности — столица страны Абу-Даби.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройке (off-plan) в Дубае на январь 2024 года — 5489 долларов, она варьируется в зависимости от района. Например, самый бюджетный вариант можно найти в Arjan — 3718 долларов за квадратный метр, а вот в наиболее престижном дистрикте, Dubai Marina, цена будет почти в три раза выше — 14 778 долларов за квадратный метр.

Стоимость вторичного жилья начинается от 87 048 долларов. Это цена небольшой студии 34 квадратных метра в районе Al Barsha South. Если сравнивать с ценами на недвижимость в Москве, то можно обнаружить интересный факт: при равных условиях (ремонт и расположение) квартиры в Дубае стоят дешевле, чем в столице России. А вот доходность от такой квартиры будет выше.

Документы для покупки недвижимости

Чтобы приобрести квартиру в ОАЭ, россиянину нужно только наличие желания и средств, а вот список документов не отличается от того, который необходим для покупки билета в жаркую страну.

Это:

заграничный паспорт;

виза или Emirates ID;

адрес проживания в стране.

При невозможности участвовать в сделке лично понадобится доверенность на законного представителя. Она легко оформляется нотариально в любой стране, главное — перевести её на арабский, после чего легализовать в посольстве и МИДе.

Приятный бонус — начиная с 2020 года весь процесс покупки квартиры в ОАЭ можно совершить онлайн.

При покупке жилья важно учитывать дополнительные расходы, связанные с документальным и юридическим сопровождением сделки. Они составляют около 6-7% от стоимости недвижимости.

В эти расходы входят...

Регистрационный сбор от земельного департамента Дубая — 4%. Обычно делится между покупателем и продавцом, а иногда уже может быть включен в цену недвижимости.

Госпошлина за регистрацию сделки земельным департаментом — 85$. Оплачивается при покупке недвижимости на вторичном рынке. В зависимости от объекта, который вы приобретаете, потребуется также оплатить взнос за NOC (No Objection Certificate) — от 140 до 1360 долларов.

Регистрационный сбор за ипотеку — 0,25% от общей суммы кредита плюс 79$.

Пошлина за свидетельство о праве собственности — 70$.

Нотариальная доверенность — 16$, плюс 41$ за набор текста на английском и арабском языках.

Оплата услуги агента — 2% от стоимости жилья.

Способы оплаты жилья

Приобрести желанную квартиру в ОАЭ можно всеми известными россиянину способами. Так, вы можете купить её за накопленные средства или же взять ипотеку или в рассрочку. Россиянам разрешают открывать счета в местных банках.

В ОАЭ существует довольно стандартный ряд требований для желающих взять ипотеку.

Основные:

возраст — 21-65 лет;

наличие документов, подтверждающих доход (например, договор с работодателем или выписка из банка),

собственный бизнес или трудовой договор в ОАЭ,

минимальный доход — от 25 тыс. дирхам (6806 долларов) в месяц.

Есть несколько особенностей ипотеки для иностранных граждан.

Приобретаемая недвижимость должна быть в списке одобренных под ипотеку проектов.

Нужно внести минимальную сумму в размере 25% от стоимости недвижимости.

Нерезиденты страны могут получить максимально 50%, а резиденты — 80% от стоимости объекта.

Есть три вида ставок: фиксированная, понижающая и плавающая. Она составляет 4,5-5,5% для иностранцев и 3,5-4,5% для граждан ОАЭ.

Помимо "традиционных" способов, для оплаты недвижимости в ОАЭ можно использовать криптовалюту. Принимаются Bitcoin, Ephirium и несколько других монет. Стоимость жилья будет рассчитываться по актуальному курсу дирхам (AED).

Как выбрать объект для покупки

В ОАЭ покупателям предлагают три типа жилья:

квартиры и апартаменты;

дома и виллы;

таунхаусы.

Также при покупке необходимо определиться с районом. Иностранным гражданам доступны только free-hold зоны. Больше всего их в Дубае.

Самые популярные:

Palm Jumeirah;

Dubai Marina;

Downtown Dubai;

Jumeirah Village;

Business Bay;

Jumeirah Lake Towers (JLT);

Dubai Creek Harbour;

Bluewaters Island.

И как же определиться во всём этом разнообразии? Конечно, в первую очередь стоит ориентироваться на свои цели, предпочтения и бюджет. Так, например, покупка квартиры на вторичном рынке может обойтись дешевле, да и заехать в неё получится намного раньше. А выбор новостройки по off-plan подойдёт тем, кто хочет зарабатывать на сдаче квартиры в аренду.

Какое бы решение вы ни приняли, сегодня можно быть уверенным, что инвестиция в недвижимость в ОАЭ — это выгодное вложение ваших средств.