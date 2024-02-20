Недвижимость в Эмиратах: сколько стоит и как купить, будучи гражданином России

Почему покупка недвижимости в ОАЭ стала популярным явлением в последние годы и насколько легко (и выгодно!) россиянину приобрести жильё в 2024 году, рассказывает Pravda.Ru эксперт по недвижимости в Дубае, генеральный директор агентства Gaia Living Real Estate Аслан Патов.
Объединённые Арабские Эмираты — одно из трендовых направлений последних лет. Одни выбирают его для путешествий, другие — для релокации, ну а третьи предпочитают инвестировать здесь в недвижимость.
Последний вариант особенно привлекателен, ведь в стране созданы выгодные условия для иностранных инвесторов. В ОАЭ отсутствуют прямые налоги на приобретение или владение жилой недвижимостью, а также на доходы от сдачи её в аренду. Кроме того, здесь существуют специальные программы, которые помогают довольно быстро окупать свои вложения. Так, приобретая строящийся объект по off-plan, можно продать его через два года с выгодой 25%. А благодаря стремительному росту цен аренда жилья позволяет зарабатывать от 6% в год. Это выше, чем во многих крупных мегаполисах мира, включая Нью-Йорк и Лондон.
Но и на этом плюсы инвестирования в недвижимость не заканчиваются. В ОАЭ существует программа "Золотая виза" ВНЖ на десять лет при покупке объектов на сумму более 545 тыс. долларов. Действует для инвесторов и членов их семей. Резидентскую визу можно получить за инвестиции от 204 тыс. долларов.
О стоимости жилья в ОАЭ можно судить по одному из ключевых городов — Дубаю. Именно здесь чаще всего приобретают недвижимость иностранные граждане. На втором месте по популярности — столица страны Абу-Даби.
Средняя стоимость квадратного метра в новостройке (off-plan) в Дубае на январь 2024 года — 5489 долларов, она варьируется в зависимости от района. Например, самый бюджетный вариант можно найти в Arjan — 3718 долларов за квадратный метр, а вот в наиболее престижном дистрикте, Dubai Marina, цена будет почти в три раза выше — 14 778 долларов за квадратный метр.
Стоимость вторичного жилья начинается от 87 048 долларов. Это цена небольшой студии 34 квадратных метра в районе Al Barsha South. Если сравнивать с ценами на недвижимость в Москве, то можно обнаружить интересный факт: при равных условиях (ремонт и расположение) квартиры в Дубае стоят дешевле, чем в столице России. А вот доходность от такой квартиры будет выше.
Чтобы приобрести квартиру в ОАЭ, россиянину нужно только наличие желания и средств, а вот список документов не отличается от того, который необходим для покупки билета в жаркую страну.
Это:
При невозможности участвовать в сделке лично понадобится доверенность на законного представителя. Она легко оформляется нотариально в любой стране, главное — перевести её на арабский, после чего легализовать в посольстве и МИДе.
Приятный бонус — начиная с 2020 года весь процесс покупки квартиры в ОАЭ можно совершить онлайн.
При покупке жилья важно учитывать дополнительные расходы, связанные с документальным и юридическим сопровождением сделки. Они составляют около 6-7% от стоимости недвижимости.
В эти расходы входят...
Приобрести желанную квартиру в ОАЭ можно всеми известными россиянину способами. Так, вы можете купить её за накопленные средства или же взять ипотеку или в рассрочку. Россиянам разрешают открывать счета в местных банках.
В ОАЭ существует довольно стандартный ряд требований для желающих взять ипотеку.
Основные:
Есть несколько особенностей ипотеки для иностранных граждан.
Помимо "традиционных" способов, для оплаты недвижимости в ОАЭ можно использовать криптовалюту. Принимаются Bitcoin, Ephirium и несколько других монет. Стоимость жилья будет рассчитываться по актуальному курсу дирхам (AED).
В ОАЭ покупателям предлагают три типа жилья:
Также при покупке необходимо определиться с районом. Иностранным гражданам доступны только free-hold зоны. Больше всего их в Дубае.
Самые популярные:
И как же определиться во всём этом разнообразии? Конечно, в первую очередь стоит ориентироваться на свои цели, предпочтения и бюджет. Так, например, покупка квартиры на вторичном рынке может обойтись дешевле, да и заехать в неё получится намного раньше. А выбор новостройки по off-plan подойдёт тем, кто хочет зарабатывать на сдаче квартиры в аренду.
Какое бы решение вы ни приняли, сегодня можно быть уверенным, что инвестиция в недвижимость в ОАЭ — это выгодное вложение ваших средств.
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