Турция для жизни: что необходимо знать при покупке недвижимости в стране

Покупка жилья в Турции: эксперт по недвижимости о нюансах

6:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Турция остаётся одной из самых популярных стран среди российских граждан не только для отдыха, но и для переезда. Россияне, в свою очередь, удерживают лидерство среди иностранцев по количеству купленного жилья, по данным Турецкого института статистики (TUIK).

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

О том, как иностранцу купить жильё в Турции и на что обратить внимание при покупке, Pravda.Ru рассказала заместитель председателя совета директоров Mayalanya Group Мила Гребенщикова.

Особенности покупки недвижимости в Турции

Юридические аспекты

Иностранцы не везде могут купить недвижимость. Например, на приграничных территориях — на побережье Чёрного моря (Трабзон, Зонгулдак и другие регионы).

Иностранцы обязаны соблюдать законы Турции, касающиеся недвижимости. Среди них — закон об аренде. В конце 2023 года были внесены поправки, которые серьёзно ограничивают возможности владельцев сдавать жильё в туристических целях. Если срок аренды менее 100 дней, собственник недвижимости должен получить специальное разрешение от министерства культуры и туризма Турции.

Широкий выбор недвижимости

Турецкий рынок недвижимости уникален разнообразием предложений для любого бюджета, что выгодно отличает его, например, от европейского. Здесь можно приобрести квартиры, виллы, дома для разных инвестиционных целей. Как правило, недвижимость здесь покупают для получения пассивного дохода от сдачи в аренду, для личного пользования при эмиграции или же в качестве места для проведения отпуска.

Особой популярностью у российских покупателей пользуются

Стамбул,

Анталья,

Мерсин,

Бодрум

и Измир.

Средняя стоимость квадратного метра в этих городах выглядит так:

Стамбул — 1254 USD;

Анталья — 1032 USD;

Мерсин — 567 USD;

Бодрум — 2655 USD;

Измир — 976 USD.

Стабильный рост стоимости жилья для инвесторов означает доход от сдачи в аренду или получения выгоды при продаже объекта в будущем.

Иммиграционный статус

Первое и главное преимущество, которое получают владельцы недвижимости в Турции, — иммиграционный статус. Однако тем, кто хочет приобрести объекты в стране именно с этой целью, стоит поторопиться, так как сделать это становится сложнее. В октябре 2023 года стало известно о том, что минимальная оценочная стоимость жилья для получения ВНЖ Турции увеличивается с $75 тыс. до $200 тыс. Изменения вступили в силу 16 октября прошлого года.

Кроме того, среди местных риэлторов всё чаще встречается опасение о повышении минимального порога стоимости жилья для получения гражданства (с $400 тыс. до $700 тыс.).

Турецкий паспорт даёт владельцам ряд преимуществ. Среди них — возможность путешествовать без визы в более чем 100 стран, социальные услуги (включая медицину), возможность получить американскую визу ЕВ-2, которая позволяет проживать на территории США в течение пяти лет.

Безопасность объекта

Турция — сейсмоактивная страна. Страшные землетрясения, произошедшие в феврале прошлого года, повергли в шок не только Турцию, но и весь мир. Вопрос безопасности при покупке недвижимости стал одним из главных.

Важно понимать, что Турция находится на нескольких тектонических плитах:

Анатолийской,

Африканской,

Аравийской

и Евразийской, —

а землетрясения происходят на их стыках.

После разрушительного землетрясения 1999 года Турция приняла закон, согласно которому уже существующие здания должны пройти оценку на сейсмическую устойчивость. Однако инфраструктура страны неоднородна, что особенно заметно на юге, где эксперты отмечают наиболее низкую готовность к природным катаклизмам.

Самыми безопасными считаются

побережье Средиземного моря (Анталия, Аланья, Адана),

восточная часть черноморского побережья (Самсун, Трабзон, Риза)

и центр Турции (Анкара, Конья, Невшехир).

Чтобы обезопасить население с юридической точки зрения, власти обязали каждого владельца получить страховку на случай землетрясения (DASK). DASK могут получить как граждане Турции, так и иностранец. Максимальная сумма ущерба, которую может покрыть страховка, — 640 тыс. турецких лир.

Краткий гайд по покупке недвижимости в Турции

Подпишите договор купли-продажи

Покупатель и продавец заключают договор. В нём прописывают права и обязанности сторон, а также сроки, в которые должна быть произведена оплата. Документ оформляется в двух экземплярах и на двух языках (турецком и русском). Иностранному гражданину для этого нужен только загранпаспорт.

Важно помнить, что даже нотариально заверенный договор не означает, что собственность перешла во владение покупателя. Для этого необходимо получить ТАПУ — свидетельство о праве собственности. В ТАПУ также прописывается кадастровая стоимость объекта.

Внесите задаток

При оформлении договора покупатель вносит задаток в размере 5-10% от суммы недвижимости. Задаток "закрепляет” объект за конкретным человеком. В случае, если покупатель отказывается от сделки, деньги остаются у продавца. Если же от сделки отказывается продавец, то он возвращает сумму задатка в двукратном размере.

Подготовьте основной пакет документов

Для полного оформления объекта в собственность одного загранпаспорта недостаточно.

Будущему владельцу также понадобятся:

ИНН;

отчёт с указанием экспертной стоимости недвижимости;

счёт в банке (этот пункт не считается необходимым, однако он упростит жизнь в стране в дальнейшем).

Оплатите покупку

Как правило, недвижимость в Турции покупают за доллары, евро и турецкие лиры. Некоторые застройщики разрешают оплату в рублях. Чаще всего оплата производится банковским переводом. Клиенты из России могут совершить такой перевод только через банки, которые не находятся под санкциями. Для получения ТАПУ недвижимость должна быть оплачена на 100%.

Получите право собственности

Процедура получения ТАПУ происходит в кадастровом управлении. На ней должны присутствовать покупатель, продавец и государственный переводчик. Продавцу и покупателю не обязательно присутствовать на процедуре лично — вместо них могут прийти их представители по доверенности.

В сделках, где принимают участие иностранные граждане, которые не владеют турецким языком, подпись государственного переводчика — обязательное условие легитимности документа.