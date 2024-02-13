Хочу купить жильё в Болгарии: какие есть нюансы

Эксперт по зарубежной недвижимости рассказала о подводных камнях при покупке жилья в Болгарии

3:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

Благодаря стабильному экономическому развитию, умеренному климату и культурной близости ещё со времён Союза Болгария стала одним из предпочтительных направлений для покупки жилья за рубежом. Этот тренд сформировался ещё до 2022 года и не теряет свою актуальность в 2024-м.

Фото: flickr.com by Klearchos Kapoutsis from Santorini, Greece is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об особенностях покупки жилья в Болгарии Pravda.Ru рассказала руководитель направления "Иммиграция в страны Восточной и Юго-Восточной Европы" Immmigrant House Оксана Никитина.

Согласно последним данным, рынок недвижимости в Болгарии демонстрирует устойчивый рост с увеличением цен на 5-10% в год в зависимости от региона.

Процесс покупки недвижимости в Болгарии

Подбор объекта

Выбор недвижимости — первый и один из самых важных этапов. Средняя стоимость жилья на болгарском побережье от 800 до 1500 евро за кв. м. В столице, Софии, этот показатель начинается от 1000 евро за кв. м, достигая в некоторых районах и до 2000 евро за кв. м для квартир в новостройках с развитой инфраструктурой. Чем ближе к морю, тем дороже квартиры, но и инвестиционная привлекательность соответствующая.

Кстати, в отличие от России, где граждане могут свободно покупать земельные участки, в Болгарии для приобретения земли иностранцами требуется регистрация юридического лица.

Юридическая проверка

Прежде чем перейти к сделке, необходимо убедиться в отсутствии обременений и долгов по объекту. Юристы проверяют право собственности, наличие залогов и арестов. В процессе этих проверок вы можете попасть на разных продавцов. В Болгарии большое значение придаётся личным отношениям и доверию, но не стоит это воспринимать как сигнал для тотального доверия (обманщики есть везде).

Предварительный договор

После выбора объекта и проверки составляется предварительный договор, в котором описываются условия покупки, сроки и порядок оплаты. На этом этапе покупатель вносит задаток, обычно составляющий 10% от стоимости объекта.

Оформление сделки

Продавец и покупатель подписывают акт купли-продажи в присутствии нотариуса. Новый собственник оплачивает оставшуюся часть стоимости. Кстати, стоит учитывать, что перевести деньги из России в Болгарию сейчас не так просто, поэтому россияне открывают зарубежные счета и ищут другие обходные пути.

В Болгарии налог на передачу права собственности составляет от 0,1% до 3%, в зависимости от местоположения объекта. Кроме того, покупатель обязан уплатить нотариальный сбор (около 0,1% от стоимости сделки) и комиссию за регистрацию в Регистре недвижимости.

Регистрация права собственности

После заключения сделки информация о новом владельце вносится в Регистр недвижимости. Этот процесс занимает от нескольких дней до нескольких недель.

Чтобы процесс покупки стал ещё более понятным, давайте рассмотрим пример... Представим, что вы выбрали квартиру в новостройке в Бургасе стоимостью 70 тыс. евро. После выбора объекта и проверки юридической чистоты вы вносите задаток в размере 10%, что составляет 7000 евро. Далее, после подписания предварительного договора, начинаете процесс оформления ипотеки в болгарском банке, если не планируете покупку за наличные. При подписании акта купли-продажи уплачиваете налог на передачу права собственности, который в Бургасе составляет около 2% (1400 евро), плюс нотариальные расходы и сборы.

Россияне часто используют Болгарию как хаб в Евросоюз (страна входит в ЕС и вот-вот должна войти в Шенген). Многие покупают здесь недвижимость, а жить остаются в России, приезжая в Болгарию только в отпуск.