Кто из покупателей жилья в Новой Москве выиграл за последние четыре года? Названы районы-лидеры по росту цен

Эксперты по недвижимости назвали районы Новой Москвы, лидирующие по росту цен на жильё

4:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

На протяжении последних четырех лет цены на квадратный метр показывали стабильный рост. Так, с февраля 2020 года по февраль 2024 года средний рост цен в Новой Москве составил 79%.

Фото: Unsplash by Maria Ziegler

В списке лидируют

Щербинка (113%),

Московский (105%),

Сосенское (96%),

Марушкинское (94%),

Филимонковское (90%),

Десеновское (89%),

Внуковское (84%),

Рязановское (76%),

Кокошкино (22%)

и Мосрентген (18%).

Как отмечает специально для Pravda.Ru сооснователь ГК "Родина" Владимир Щекин, низкая база и ажиотажный спрос на недвижимость во втором полугодии 2023 года на фоне роста инфляции и курса валют стали причинами роста цен.

Кроме того, Центральный Банк России в минувшем году пошёл на ужесточение денежно-кредитной политики, повышая ключевую ставку на четырёх заседаниях, в итоге её размер увеличился до 16%. Данный фактор отразился на рынке недвижимости, вызвав рост стоимости метра как на первичном рынке, так и на вторичном.

Если посмотреть на более короткий период, то с февраля 2023 года по февраль 2024 года средний рост цен в Новомосковском административном округе (НАО) составил 12%. В первую десятку рейтинга прироста цен за 1 кв. м в Новой Москве стали следующие поселения:

Филимонковское (26%),

Щербинка (26%),

Марушкинское (24%),

Московский (21%),

Мосрентген (10%),

Внуковское (9%),

Сосенское (4%),

Кокошкино (4%),

Десеновское (3%).

"Несмотря на рост стоимости метра, хотелось бы отметить, что тенденцией лета 2023 года стали прорывные продажи. Данная ситуация была вызвана корректировкой рубля, заявлениями об изменении размера первоначального взноса и ключевой ставки и, что интересно, укреплением партнёрских отношений с Китаем в марте. Расширение условий по семейной ипотеке также оказало своё влияние, аналитики отметили рост числа таких сделок на рынке", — отметил Владимир Щекин.

Валерия Цветкова, генеральный директор агентства "Бон Тон", добавила, что по итогам января 2024 года средневзвешенная цена квадратного метра первичного рынка в НАО составила 247,5 тыс. руб. и в ТАО — 127,9 тыс. руб.

За год больше всего средневзвешенная цена метра увеличилась в поселении Марушкинское — рост до 212,9 тыс. руб., что связано с выходом новых проектов на более высоком уровне цены. На втором месте — Филимонковское, где "квадрат" увеличился до 220,6 тыс. руб. Помимо выхода новых проектов, рост цены связан с переходом одного из проектов на более высокую стадию строительной готовности. На третьем месте — Щербинка с ростом до 236,9 тыс. руб. Здесь проекты перешли на более высокую стадию строительной готовности.

"В поселениях Мосрентген, Внуковское и Московский средневзвешенная цена предложения квадратного метра выросла до 13,8%. Минимальный рост стоимости отмечается в поселениях Рязановское (+1,0% за год), Сосенское (+1,9% за год) и Кокошкино (+3,0% за год). В разрезе поселений НАО самая высокая цена за метр представлена в поселении Московский — 264,7 тыс. руб. Самая низкая — в поселении Марушкинское — 212,9 тыс. руб. Средняя цена квартиры на первичном рынке в НАО составляет 11,5 млн руб. и в ТАО — 8,4 млн руб. В разрезе поселений НАО самая высокая средняя цена лота наблюдается в поселении Внуковское — 13,8 млн руб. Самая низкая средняя цена лота в поселении Филимонковское — 9 млн руб.", — подвела итог Валерия Цветкова.