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Ирина Гусакова
Тёплый пол: что надо знать и как не ошибиться при выборе. Дельные советы от эксперта помогут определиться. Главное — понять, что на самом деле вам нужно

Эксперт Зуйков рассказал об особенностях выбора тёплого пола для жилья

3:50
Недвижимость » Ремонт

Если вы решили сделать в своём жилье тёплый пол, то нужно понимать его основной функционал: основное отопление или подогрев, — от этого будет зависеть подбор мощности. Главное преимущество тёплого пола перед радиаторами отопления — равномерное распределение тепла по всей площади.

Эксперт Зуйков рассказал об особенностях выбора тёплого пола для жилья
Фото: commons.wikimedia. org by Perry Beall is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

О том, как не ошибиться при выборе тёплого пола, Pravda.Ru рассказал эксперт маркетплейса "Рывок" Сергей Зуйков.

Тёплый пол: какие виды существуют

Водяной тёплый пол от газового или твердотопливного котла — лучший вариант, который сочетает экономичность (особенно при наличии магистрального газопровода), надёжность и возможность индивидуальной настройки для разных комнат. Нагретая в котле вода перемещается по встроенным в стяжку трубам, после чего возвращается обратно, и начинается новый цикл. Благодаря циркуляции воды воздух в помещении не сушится. В среднем заявленный срок службы от производителей — 50 лет, это самый большой показатель среди всех типов.

Основной минус этого способа — сложная профессиональная установка, нужно предусматривать укладку труб при проектировании, укладывается в стяжку или в наливной пол. Нужно учесть, что водяной тёплый пол можно устанавливать только в частных домах.

Инфракрасный плёночный тёплый пол — самый простой в установке вариант, которую легко произвести самостоятельно. Такой тёплый пол имеет низкую стоимость, может быть установлен в квартире или даже в ограниченной локальной зоне (например, у стола). Быстро нагревается, но так же быстро остывает. Заявленный срок службы от производителей — 15 лет. Плёночный пол имеет множество ограничений:

  • его запрещено использовать во влажных помещениях,
  • над ним не должно быть мебели, которая будет постоянно нагреваться и повреждаться,
  • нельзя использовать с керамической плиткой (она будет отваливаться) и с ламинатом, имеющим металлические вставки: плёнка быстро придёт в негодность.

Кабельный тёплый пол может использоваться и как подогрев, и как основная система отопления. Главные плюсы — низкая стоимость, удобство эксплуатации и простота укладки (особенно при выборе нагревательных матов, в которых кабели уже уложены в сетке).

Если рассматривать его как основной вид отопления, нужно понимать, что при поломке или пробитии кабеля тёплый пол перестаёт работать и починить его практически невозможно, так как он находится под плиткой или даже в стяжке.

Другой недостаток — высокое потребление электричества, обогрев больших помещений может быть просто невыгоден. К тому же профессионалы рекомендуют держать его включённым постоянно, так как при частых включениях и отключениях кабель быстрее приходит в негодность.

Заявленный срок службы от производителей — 15 лет.

Электроводяная система отопления — гибридный вариант для частного дома, в котором установлен электрокотёл. Также прост в эксплуатации и не требует отдельных котельных, обладает высокой ремонтопригодностью. Установка и параметры такие же, как у водяного тёплого пола. Потребление системы должно быть ниже мощности электрокотла. Здесь важно понимать, сколько кВт подведено к дому: обычное число для загородного дома — 15 кВт, все электроприборы суммарно должны потреблять электроэнергии меньше, чем этот показатель.

При выборе важно обратить внимание на терморегулятор

  • Механический — простой прибор, который измеряет температуру и замыкает цепь при достижении заданных параметров.
  • Электронный — позволяет поддерживать заданные параметры климата.
  • Электронный программируемый — позволяет задавать режимы нагрева на день или неделю.
  • С Wi-Fi параметрами климата можно управлять удалённо при помощи мобильного приложения.
Лучшие теплые полы под плитку, стяжку и керамогранит
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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