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Ирина Гусакова
Какие способы точно не помогут избавиться от тараканов, а какие эффективны? Секреты борьбы с вредителями раскрыл санитарный врач

Санитарный врач Дубинин перечислил способы борьбы с тараканами на кухне

2:50
Недвижимость » Мнение

Обилие еды, влажность и темнота — идеальные условия для обитания тараканов. Эти насекомые не кусаются, но переносят опасные болезни, да и внешний их вид не располагает к умилению. Полчища этих насекомых, перебирающихся из квартиры в квартиру, могут значительно подпортить жизнь.

Санитарный врач Дубинин перечислил способы борьбы с тараканами на кухне
Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

О том, какие средства от тараканов эффективны, рассказал читателям Pravda.Ru санитарный врач Николай Дубинин.

Самые эффективные способы борьбы с тараканами на кухне

Врач предупреждает, что профессиональных средств для бытового использования как таковых не существует. Для борьбы с тараканами в магазине можно приобрести, помимо гелей и мелков для домашнего использования, аэрозольные формы инсектицидов. Основными действующими веществами в них выступают вещества из группы пиретроидов.

"Пиретроиды полностью безопасны для человека и теплокровных животных. Препараты этой группы воздействуют на нервную систему насекомых. Правда в аэрозольных препаратах для самостоятельного использования зачастую довольно низкая концентрация действующего вещества", — рассказывает врач.

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Перед началом обработки нужно:

  • по возможности отодвинуть мебель и бытовую технику от стен на расстояние минимум 0,5 метра;
  • посуду и пищевые продукты убрать в пакеты;
  • накрыть мебель и бытовую технику.

Комнатные растения можно не убирать, вреда от обработки им не будет, а вот домашних животных по возможности необходимо удалить из помещений на время проведения обработки.

Обычно большинство тараканов погибает на второй-третий день после санобработки.

"Если тараканы появляются от соседей, то нужно устранить пути их проникновения в вашу квартиру. Чаще всего тараканы попадают в жилые помещения через вентиляционную систему. Можно поставить мелкоячеистую сетку на вытяжку", — отмечает Николай Дубинин.

Какие способы точно не помогут избавиться от тараканов

Клеевые ловушки домики — это средство мониторинга и на 100% избавить от тараканов не смогут. Так же, как и мелки с гелями.

Народные средства, такие как

  • борная кислота,
  • эфирные масла,
  • скипидар,

малоэффективны, так как тараканы достаточно устойчивы к воздействию химических веществ. И полностью уничтожить популяцию тараканов народными методами невозможно, предупреждает врач.

"Для эффективной борьбы с тараканами необходимо качественно обрабатывать все критические точки, в которых могут находиться насекомые, это избавит от повторного появления тараканов через некоторое время. Ведь если останется даже одна самка таракана, она может воспроизвести на свет от 14 до 20 особей", — отмечает Николай Дубинин.

Отличное средство от тараканов!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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