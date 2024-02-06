Недвижимость на Бали: эксперты рассказали обо всех рисках, подводных камнях и плюсах её покупки

Эксперты рассказали об особенностях покупки недвижимости на Бали

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Недвижимость на острове Бали привлекает всё больше желающих. Кто-то покупает жильё для жизни, но большинство рассматривает как источник инвестиций, ведь туристический сезон здесь длится 365 дней в году.

Фото: https://unsplash.com by Lrns lrns is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для граждан третьих стран доступна виза по прилёту стоимостью 35 долларов. Виза действует 30 дней (можно продлить ещё на 30 дней). Также имеется аналог ПМЖ, который выдаётся на пять лет. Цены на недвижимость стартуют от 130 тысяч долларов.

Об особенностях покупки жилья на Бали Pravda.Ru рассказали руководитель агентства зарубежной недвижимости VIP Realty Club Екатерина Котлярова и эксперт по данному направлению Александр Ярмошко.

Факторы, влияющие на покупку недвижимости на острове Бали

Стоимость

Прежде чем решиться на какой-либо проект, вы должны оценить свой бюджет. Стоимость формируется в зависимости от

локации,

близости к океану,

срока аренды,

качества строительства,

наличия управляющей компании,

инфраструктуры.

Нельзя купить дешёвую виллу в комплексе, где есть вся инфраструктура. Часть суммы, которую вы вносите, идёт на эксплуатацию инфраструктуры.

Локация

Это один из ключевых факторов при покупке недвижимости на острове Бали. При этом необходимо оценивать не только востребованность района в данный момент, но и перспективу. Важно учитывать:

наличие дорог и их загруженность,

контингент жителей,

наличие туристов.

Сейчас земли в туристических районах практически нет. Стройка уходит на Запад. Там земля дешевле и её больше. Застройщики обещают своим клиентам, что туризм туда тоже придёт. Но это совсем не факт! Такое жильё можно приобрести для себя и не рассматривать его в качестве инвестиции.

Вид на океан — тоже очень важный момент. Если вы планируете сдавать жильё, на этот факт будут обращать особое внимание.

Стадия строительства

Если вы рассматриваете жильё в качестве инвестиции, возможно, стоит рассмотреть покупку на стадии строительства. Через пять лет жильё будет стоить в 2,5 раза больше. Это колоссальный профит.

Качество и надёжность строительства на Бали

Честно говоря, качество большинства проектов оставляет желать лучшего. У них другие стандарты. Даже если предоставить подробные чертежи, технологические карты, результат будет отличаться. Высока вероятность нарваться на объект с большим количеством скрытых дефектов.

Удобство и инфраструктура

Особенно обращайте внимание на гестхаусы, которые пытаются продать под видом гостиничных комплексов. Если мы говорим про реальные комплексы гостиничного типа, то у них есть

собственные бассейны,

рестораны,

тренажёрные залы,

зоны для отдыха

и т. д.

Риски покупки недвижимости на Бали

Обременение

Важно проверить объект, который вы планируете приобрести. Если вы хотите что-то купить на Бали, даже не пытайтесь доверять кому-то на слово. Стоит обратиться к нотариусу, юристу или в агентство недвижимости. Например, момент с обременением недвижимости банком. Земля, на которой планируется строительство, может находиться в каких-либо судебных тяжбах.

Зонирование

Земля на острове Бали поделена на зоны.

Коричневая зона — земля, которая находится под защитой государства. Строительство запрещено.

Зелёная зона — участки, где разрешена только фермерская деятельность. Строительство жилых и коммерческих помещений незаконно.

Фиолетовая зона — для построек коммерческого и промышленного назначения.

Жёлтая зона — это земля под жилую застройку.

Красная зона выделена под туризм и развлечения.

Подъезд к участку

Следующий момент — это подъезд к участку. При осмотре объекта вы увидели, что дорога есть и доступ открыт.

Но что это за дорога? Государственная или частная? Если это частная дорога, то вскоре на ней могут построить виллу. В качестве альтернативы могут предложить платить каждый месяц за использование дороги, иначе доступ к вашему объекту будет закрыт. Важно, чтобы дорога, которой вы будете пользоваться, была нотариально заверена.

Постройка

На что обратить внимание:

отступы от дороги,

клифа,

реки,

океана,

другой постройки.

Архитектурные особенности и соответствия стилю острова. Высота не более 15 метров. Пропорции свободной зоны и застройки. Количество жилых метров.