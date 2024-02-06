Недвижимость на Бали: эксперты рассказали обо всех рисках, подводных камнях и плюсах её покупки

Недвижимость на острове Бали привлекает всё больше желающих. Кто-то покупает жильё для жизни, но большинство рассматривает как источник инвестиций, ведь туристический сезон здесь длится 365 дней в году.
Для граждан третьих стран доступна виза по прилёту стоимостью 35 долларов. Виза действует 30 дней (можно продлить ещё на 30 дней). Также имеется аналог ПМЖ, который выдаётся на пять лет. Цены на недвижимость стартуют от 130 тысяч долларов.
Об особенностях покупки жилья на Бали Pravda.Ru рассказали руководитель агентства зарубежной недвижимости VIP Realty Club Екатерина Котлярова и эксперт по данному направлению Александр Ярмошко.
Прежде чем решиться на какой-либо проект, вы должны оценить свой бюджет. Стоимость формируется в зависимости от
Нельзя купить дешёвую виллу в комплексе, где есть вся инфраструктура. Часть суммы, которую вы вносите, идёт на эксплуатацию инфраструктуры.
Это один из ключевых факторов при покупке недвижимости на острове Бали. При этом необходимо оценивать не только востребованность района в данный момент, но и перспективу. Важно учитывать:
Сейчас земли в туристических районах практически нет. Стройка уходит на Запад. Там земля дешевле и её больше. Застройщики обещают своим клиентам, что туризм туда тоже придёт. Но это совсем не факт! Такое жильё можно приобрести для себя и не рассматривать его в качестве инвестиции.
Вид на океан — тоже очень важный момент. Если вы планируете сдавать жильё, на этот факт будут обращать особое внимание.
Если вы рассматриваете жильё в качестве инвестиции, возможно, стоит рассмотреть покупку на стадии строительства. Через пять лет жильё будет стоить в 2,5 раза больше. Это колоссальный профит.
Честно говоря, качество большинства проектов оставляет желать лучшего. У них другие стандарты. Даже если предоставить подробные чертежи, технологические карты, результат будет отличаться. Высока вероятность нарваться на объект с большим количеством скрытых дефектов.
Особенно обращайте внимание на гестхаусы, которые пытаются продать под видом гостиничных комплексов. Если мы говорим про реальные комплексы гостиничного типа, то у них есть
и т. д.
Важно проверить объект, который вы планируете приобрести. Если вы хотите что-то купить на Бали, даже не пытайтесь доверять кому-то на слово. Стоит обратиться к нотариусу, юристу или в агентство недвижимости. Например, момент с обременением недвижимости банком. Земля, на которой планируется строительство, может находиться в каких-либо судебных тяжбах.
Земля на острове Бали поделена на зоны.
Следующий момент — это подъезд к участку. При осмотре объекта вы увидели, что дорога есть и доступ открыт.
Но что это за дорога? Государственная или частная? Если это частная дорога, то вскоре на ней могут построить виллу. В качестве альтернативы могут предложить платить каждый месяц за использование дороги, иначе доступ к вашему объекту будет закрыт. Важно, чтобы дорога, которой вы будете пользоваться, была нотариально заверена.
На что обратить внимание:
Архитектурные особенности и соответствия стилю острова. Высота не более 15 метров. Пропорции свободной зоны и застройки. Количество жилых метров.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.