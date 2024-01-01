При проведении ремонта в доме или квартире часто возникает проблема с оставшимися старыми предметами, которые кажется жалко выбрасывать, но им трудно найти новое применение. Одним из ярких примеров таких предметов является старая межкомнатная дверь.
Вместо того чтобы избавляться от нее, можно использовать ее в удивительных новых функциях, о которых мы расскажем далее.
1. Дверь как рама для фотографий
Старую деревянную дверь можно легко преобразовать в стильную раму для фотографий, установив ее на стену в комнате. Путем покраски и обоев, можно интегрировать ее в интерьер, подчеркнув индивидуальный стиль. Если что-то пойдет не так, дверь всегда можно заменить, и потеря будет минимальной.
2. Стеллажи и полки
Старая дверь может послужить основой для необычного стеллажа с несколькими полками. Добавив цветные детали, можно создать удивительный элемент интерьера. Также из двери можно сделать угловую полку, разрезав ее на две части и установив в угол, что поможет сэкономить пространство.
3. Ширма
Из нескольких одинаковых старых дверей можно собрать оригинальную ширму для зонирования пространства. Подключая их между собой дверными петлями, можно складывать ширму в виде гармошки по необходимости, используя различные механизмы для закрытия.
4. Изголовье кровати
Простой способ вторичного использования старой двери — сделать из нее изголовье для кровати. Покрасив дверь в цвет кровати, можно создать гармоничный и стильный акцент в интерьере, используя одну или две двери для покрытия ширины кровати.
5. Стол из дверей
Старую дверь можно превратить в оригинальный стол. Это можно сделать, прикрепив ножки и подготовив поверхность, либо добавив стеклянную столешницу для эффекта легкости. Разрезав дверь на три части, можно создать стол с полкой для хранения различных предметов.
6. Декоративные панели
Если у вас есть большое количество старых дверей, можно использовать их для создания уникальных декоративных панелей, оформив всю стену. Этот подход требует тщательной работы, но может привести к созданию удивительного дизайна интерьера.
Таким образом, у старой двери есть множество потенциальных применений, и важно проявить креативность, чтобы находить интересные идеи вторичного использования.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.