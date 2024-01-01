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Петр Дерябин

Как можно использовать старые двери

2:35
Недвижимость » Дизайн и интерьер

При проведении ремонта в доме или квартире часто возникает проблема с оставшимися старыми предметами, которые кажется жалко выбрасывать, но им трудно найти новое применение. Одним из ярких примеров таких предметов является старая межкомнатная дверь.

Как можно использовать старые двери
Фото: Own work by TheDigitalPixel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Вместо того чтобы избавляться от нее, можно использовать ее в удивительных новых функциях, о которых мы расскажем далее.

1. Дверь как рама для фотографий

Старую деревянную дверь можно легко преобразовать в стильную раму для фотографий, установив ее на стену в комнате. Путем покраски и обоев, можно интегрировать ее в интерьер, подчеркнув индивидуальный стиль. Если что-то пойдет не так, дверь всегда можно заменить, и потеря будет минимальной.

2. Стеллажи и полки

Старая дверь может послужить основой для необычного стеллажа с несколькими полками. Добавив цветные детали, можно создать удивительный элемент интерьера. Также из двери можно сделать угловую полку, разрезав ее на две части и установив в угол, что поможет сэкономить пространство.

3. Ширма

Из нескольких одинаковых старых дверей можно собрать оригинальную ширму для зонирования пространства. Подключая их между собой дверными петлями, можно складывать ширму в виде гармошки по необходимости, используя различные механизмы для закрытия.

4. Изголовье кровати

Простой способ вторичного использования старой двери — сделать из нее изголовье для кровати. Покрасив дверь в цвет кровати, можно создать гармоничный и стильный акцент в интерьере, используя одну или две двери для покрытия ширины кровати.

5. Стол из дверей

Старую дверь можно превратить в оригинальный стол. Это можно сделать, прикрепив ножки и подготовив поверхность, либо добавив стеклянную столешницу для эффекта легкости. Разрезав дверь на три части, можно создать стол с полкой для хранения различных предметов.

6. Декоративные панели

Если у вас есть большое количество старых дверей, можно использовать их для создания уникальных декоративных панелей, оформив всю стену. Этот подход требует тщательной работы, но может привести к созданию удивительного дизайна интерьера.

Таким образом, у старой двери есть множество потенциальных применений, и важно проявить креативность, чтобы находить интересные идеи вторичного использования.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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