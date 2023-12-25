Стала известна новая схема мошенничества на рынке жилья

С начала лета текущего года наблюдается усиление деятельности мошенников на московском рынке недвижимости, отмечают специалисты в сфере недвижимости. Они применяют как давно проверенные методы, так и новые стратегии обмана. Анатолий Пысин, профессиональный юрист и генеральный директор агентства недвижимости "ЦДН", поделился информацией с Центром Градостроительного Развития о недавно выявленном методе мошенничества и предостерег о необходимости принятия мер, чтобы избежать стать жертвой.

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Новый способ обмана нацелен на собственников, которые срочно хотят продать свою квартиру. Суть его заключается в следующем: потенциальный покупатель, выдающий себя за заинтересованного в покупке, предлагает собственнику приобрести недвижимость от имени юридического лица. Если такое предложение устраивает собственника, ему предлагают подписать не стандартное соглашение о внесении аванса, а сразу же договор купли-продажи. В этом документе указывается, что в момент подписания собственник получит небольшой аванс, например, 50 000 рублей, а оставшаяся сумма будет перечислена в течение определенного периода.

После подписания договора между собственником и юридическим лицом, а также внесения аванса, покупатель исчезает, не выходя на связь. В ожидании ответа и не получив оставшихся денег за квартиру, собственник вынужден вновь выставить ее на рынок и реализовать другим покупателям.

Однако, как только сделка регистрируется, собственнику грозит неприятный сюрприз — иск в суд с требованием выплатить юридическому лицу неустойку. Это происходит потому, что, продавая квартиру третьему лицу, собственник нарушает условия ранее подписанного договора купли-продажи.

При этом важно отметить, что невеликая сумма полученного аванса не должна вводить в заблуждение. Потенциальные потери от этой мошеннической схемы могут оказаться значительными.

Приведен пример из судебной практики в Москве, где мошенники успешно обосновали свои убытки, заявив, что в результате продажи недвижимости третьему лицу их компания понесла ущерб в размере 2 миллионов рублей. По решению суда вместе со всеми штрафами и пенями лицо, проведшее сомнительную сделку, обязано было выплатить в пользу "пострадавшего" юридического лица сумму в 2,9 миллиона рублей, подчеркивает Анатолий Пысин.

Действующие в рамках данной схемы мошенники проявляют высокую компетентность, включая тщательную подготовку с точки зрения юридических аспектов. Они осуществляют стирание всей переписки, собирают документы, подтверждающие фиксацию убытков, и применяют различные хитрости.

Анатолий Пысин приводит пример из данной схемы, где мошенники отправляют собственнику уведомление с пустым письмом. Затем они представляют это письмо в суде как доказательство информирования собственника о готовности закрыть сделку и необходимости продления срока оплаты.

В подобной ситуации основным доказательством может стать уведомление бывшего покупателя перед продажей квартиры третьему лицу. Необходимо направить заказным письмом на юридический адрес компании соглашение о расторжении договора купли-продажи в связи с невнесением полной оплаты. Это минимальное действие, которое поможет продавцу доказать свою добросовестность.

В общем, рекомендуется тщательно изучить предложенный договор купли-продажи, воздержаться от его подписания, если это возможно, или обратиться к юристу для сопровождения сделки.

Кроме того, если поведение покупателя начинает казаться подозрительным — отсутствие ответов и т. д., следует незамедлительно задуматься о сборе доказательств добросовестности: сохранение копий переписок, запись телефонных разговоров и фиксация вскрытия полученных документов на видео. Все эти меры могут послужить важными доказательствами для защиты собственника в суде.