С начала лета текущего года наблюдается усиление деятельности мошенников на московском рынке недвижимости, отмечают специалисты в сфере недвижимости. Они применяют как давно проверенные методы, так и новые стратегии обмана. Анатолий Пысин, профессиональный юрист и генеральный директор агентства недвижимости "ЦДН", поделился информацией с Центром Градостроительного Развития о недавно выявленном методе мошенничества и предостерег о необходимости принятия мер, чтобы избежать стать жертвой.

Фото: commons.wikimedia. org by Atmosfera fk32 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license