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Александр Приходько

"Бест Вей": второй год борьбы за выживание

6:32
Недвижимость » Жилкооперативы

2023 год стал для кооператива "Бест Вей" уже вторым подряд годом борьбы за выживание — борьбы, связанной с обжалуемыми в надзорных органах и судах действиями органов внутренних дел Санкт-Петербурга.

"Бест Вей": второй год борьбы за выживание
Фото: Пресс-служба Бест Вей

Речь идет, по словам активистов кооператива, об аресте счетов, аресте недвижимого имущества как кооператива, так и бывших пайщиков, уже выкупивших квартиры у кооператива, блокировании налоговых платежей, блокировании возврата средств пайщиков по судебным постановлениям, отказе от возврата и даже копирования документации кооператива.

Следственная группа, как говорят адвокаты кооператива, пытается обратить на кооператив требования о возврате средств к компании "Гермес Менеджмент" 198 клиентов этой компании на общую сумму 232 млн рублей, "хотя кооператив как юридическое лицо вообще никак не связан с "Гермесом": не имел с ним никаких ни финансовых, ни организационных отношений".

Адвокаты подчеркивают: ни один из обвиняемых по уголовному делу, которым инкриминируют привлечение клиентов в "Гермес", в кооперативе не работает, из лиц, признанных следствием потерпевшими, только один — пайщик кооператива, но и его претензии не связаны с деятельностью кооператива. "Для погашения задолженности с лихвой хватило бы арестованных активов обвиняемых, — говорят они, — Кроме того, непонятно, для чего арестовывать почти 4 млрд безналичных средств и (с переменным успехом) арестовывать более чем на 12 млрд рублей недвижимость кооператива".

Арест активов кооператива в судах следственная группа обосновывает изданным в марте прошлого года руководителем следственной группы постановлением о признании кооператива гражданским ответчиком на 16 млрд рублей, но следственная группа раз за разом отказывается представить кооперативу исковые требования, на основании которых оно издано.

"В судах нас спрашивают: как так вам не показали исковые требования? — комментирует один из адвокатов кооператива член коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" города Санкт-Петербурга Сергей Путреша. — Вопрос, к сожалению, риторический. Для наших оппонентов закон не писан. Нас вдобавок незаконно лишили права ознакомиться с материалами уголовного дела — незаконность признал суд первой инстанции, апелляции пока не было; признал в суде прокурор — и что? Ознакомления так и нет. Причина в том, что предъявить нечего: постановление о привлечении в качестве гражданского ответчика, с нашей точки зрения, заведомо незаконный документ. Уверен, что исковые требования на 16 млрд в его основу положены не были — цифра взята фактически с потолка: это сумма всех средств, которые поступили в кооператив с начала его работы".

Подавляющее большинство из почти 20 тыс. пайщиков кооператива "Бест Вей" выступает в защиту своего кооператива — защищает свои права на возврат средств, которые "не выпускаются" следственной группой: ходатайства о возврате денег членов кооператива, никак не связанных с уголовным делом, не удовлетворяются.

По данным активистов кооператива, за весь период противостояния пайщиками кооператива было подано более 17 тыс. жалоб и обращений в различные органы государственной власти и правоохранительные органы. Это в частности:

  • 5212 ходатайств следователям о снятии ареста со счетов;
  • 796 жалоб в порядке ст. 124 УПК (жалобы прокурору и руководителю следственного органа);
  • 569 жалоб в порядке ст. 125 (жалобы в порядке судебного надзора за действиями следствия);
  • 36 жалоб в порядке ст. 125 УПК от пайщиков с полным пакетом документов о погашении задолженности перед кооперативом на невозможность оформить собственность на квартиру;
  • 86 ходатайств о снятии арестов с квартир;
  • 52 гражданских иска пайщиков о возмещении ущерба, наносимого действиями органов внутренних дел Санкт-Петербурга;
  • коллективная жалоба в Следственный департамент МВД России за 901 подписью;
  • 913 жалоб в Следственный комитет России;
  • 958 жалоб в ФСБ России;
  • 458 жалоб генеральному прокурору России Игорю Краснову;
  • 1345 жалоб на двух судей, выносивших решения, касающиеся кооператива, в квалификационную коллегию судей;
  • жалоба в Верховный суд за 851 подписью;
  • обращение к депутату Государственной думы Анжелике Глазковой за 884 подписями;
  • 481 обращение в Центральный банк об исключении кооператива из "черного списка" ЦБ;
  • 512 обращений к директору ФСБ России Александру Бортникову;
  • 369 обращений к секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву;
  • 711 обращений к уполномоченному по защите прав человека Татьяне Москальковой;
  • 367 обращений пайщиков в Администрацию президента Российской Федерации.

На недавнюю прямую линию президента России Владимира Путина, по данным Совета кооператива, поступило более 500 обращений от пайщиков кооператива. В прошлом году в десятках регионов прошли три волны митингов в защиту кооператива и собраний в десятках регионов — их резолюции были отправлены в органы государственной власти.

На большинство жалоб и обращений, по словам активистов кооператива, пришли отписки, но часть жалоб рассматривается. По их словам, все больше заявления пайщиков кооператива учитываются судами.

Как утверждают активисты, пайщики кооператива из разных регионов страны готовы и в 2024 году бороться за восстановление своих нарушенных прав и разблокирование деятельности кооператива — народного предприятия, не замешанного ни в каких нарушениях.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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