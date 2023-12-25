"Бест Вей": второй год борьбы за выживание

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2023 год стал для кооператива "Бест Вей" уже вторым подряд годом борьбы за выживание — борьбы, связанной с обжалуемыми в надзорных органах и судах действиями органов внутренних дел Санкт-Петербурга.

Фото: Пресс-служба Бест Вей

Речь идет, по словам активистов кооператива, об аресте счетов, аресте недвижимого имущества как кооператива, так и бывших пайщиков, уже выкупивших квартиры у кооператива, блокировании налоговых платежей, блокировании возврата средств пайщиков по судебным постановлениям, отказе от возврата и даже копирования документации кооператива.

Следственная группа, как говорят адвокаты кооператива, пытается обратить на кооператив требования о возврате средств к компании "Гермес Менеджмент" 198 клиентов этой компании на общую сумму 232 млн рублей, "хотя кооператив как юридическое лицо вообще никак не связан с "Гермесом": не имел с ним никаких ни финансовых, ни организационных отношений".

Адвокаты подчеркивают: ни один из обвиняемых по уголовному делу, которым инкриминируют привлечение клиентов в "Гермес", в кооперативе не работает, из лиц, признанных следствием потерпевшими, только один — пайщик кооператива, но и его претензии не связаны с деятельностью кооператива. "Для погашения задолженности с лихвой хватило бы арестованных активов обвиняемых, — говорят они, — Кроме того, непонятно, для чего арестовывать почти 4 млрд безналичных средств и (с переменным успехом) арестовывать более чем на 12 млрд рублей недвижимость кооператива".

Арест активов кооператива в судах следственная группа обосновывает изданным в марте прошлого года руководителем следственной группы постановлением о признании кооператива гражданским ответчиком на 16 млрд рублей, но следственная группа раз за разом отказывается представить кооперативу исковые требования, на основании которых оно издано.

"В судах нас спрашивают: как так вам не показали исковые требования? — комментирует один из адвокатов кооператива член коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" города Санкт-Петербурга Сергей Путреша. — Вопрос, к сожалению, риторический. Для наших оппонентов закон не писан. Нас вдобавок незаконно лишили права ознакомиться с материалами уголовного дела — незаконность признал суд первой инстанции, апелляции пока не было; признал в суде прокурор — и что? Ознакомления так и нет. Причина в том, что предъявить нечего: постановление о привлечении в качестве гражданского ответчика, с нашей точки зрения, заведомо незаконный документ. Уверен, что исковые требования на 16 млрд в его основу положены не были — цифра взята фактически с потолка: это сумма всех средств, которые поступили в кооператив с начала его работы".

Подавляющее большинство из почти 20 тыс. пайщиков кооператива "Бест Вей" выступает в защиту своего кооператива — защищает свои права на возврат средств, которые "не выпускаются" следственной группой: ходатайства о возврате денег членов кооператива, никак не связанных с уголовным делом, не удовлетворяются.

По данным активистов кооператива, за весь период противостояния пайщиками кооператива было подано более 17 тыс. жалоб и обращений в различные органы государственной власти и правоохранительные органы. Это в частности:

5212 ходатайств следователям о снятии ареста со счетов;

796 жалоб в порядке ст. 124 УПК (жалобы прокурору и руководителю следственного органа);

569 жалоб в порядке ст. 125 (жалобы в порядке судебного надзора за действиями следствия);

36 жалоб в порядке ст. 125 УПК от пайщиков с полным пакетом документов о погашении задолженности перед кооперативом на невозможность оформить собственность на квартиру;

86 ходатайств о снятии арестов с квартир;

52 гражданских иска пайщиков о возмещении ущерба, наносимого действиями органов внутренних дел Санкт-Петербурга;

коллективная жалоба в Следственный департамент МВД России за 901 подписью;

913 жалоб в Следственный комитет России;

958 жалоб в ФСБ России;

458 жалоб генеральному прокурору России Игорю Краснову;

1345 жалоб на двух судей, выносивших решения, касающиеся кооператива, в квалификационную коллегию судей;

жалоба в Верховный суд за 851 подписью;

обращение к депутату Государственной думы Анжелике Глазковой за 884 подписями;

481 обращение в Центральный банк об исключении кооператива из "черного списка" ЦБ;

512 обращений к директору ФСБ России Александру Бортникову;

369 обращений к секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву;

711 обращений к уполномоченному по защите прав человека Татьяне Москальковой;

367 обращений пайщиков в Администрацию президента Российской Федерации.

На недавнюю прямую линию президента России Владимира Путина, по данным Совета кооператива, поступило более 500 обращений от пайщиков кооператива. В прошлом году в десятках регионов прошли три волны митингов в защиту кооператива и собраний в десятках регионов — их резолюции были отправлены в органы государственной власти.

На большинство жалоб и обращений, по словам активистов кооператива, пришли отписки, но часть жалоб рассматривается. По их словам, все больше заявления пайщиков кооператива учитываются судами.

Как утверждают активисты, пайщики кооператива из разных регионов страны готовы и в 2024 году бороться за восстановление своих нарушенных прав и разблокирование деятельности кооператива — народного предприятия, не замешанного ни в каких нарушениях.