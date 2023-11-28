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Ирина Гусакова

Покупка недвижимости в Турции: подводные камни

3:44
Недвижимость » Мнение

Турция — популярный объект инвестиций для иностранных граждан в последние годы. Алания, Анталья, Кемер, Белек, Стамбул — все эти города знакомы каждому, кто заинтересован в покупке турецкой недвижимости. В сравнении с другими странами Европы, недвижимость в Турции относительно недорогая, что позволяет инвесторам получать хорошую прибыль. Но не все так просто, ведь вы можете столкнуться с рядом неприятных ситуаций при покупке имущества в этой стране. Как приобрести недвижимость в Турции и не стать жертвой недобросовестных риелторов — рассказала читателям Pravda.Ru руководитель сети ILO недвижимость Альбина Исламова.

Покупка недвижимости в Турции: подводные камни
Фото: Openverse by Человек с Урала is licensed under CC BY 2.0

Подводные камни при покупке недвижимости в Турции

Одна из главных проблем при покупке недвижимости в Турции — это правовые аспекты.

Необходимо тщательно проверять всю юридическую документацию и законность сделки при приобретении жилья в данной стране! Риелторы, особенно в Турции, крайне заинтересованы любой ценой продать объект, не думая о клиенте в будущем.

Для получения консультации и помощи при покупке жилья в Турции рекомендуется обращаться к проверенным брокерам, специализирующимся на недвижимости, которые предоставят полное юридическое сопровождение сделки в моменте и в будущем.

Какие финансовые риски возможны и как рассчитать все расходы

При покупке недвижимости в Турции необходимо учитывать дополнительные расходы, такие как налоги, комиссии агентств, расходы на трансфер денежных средств и юридические услуги.

Также следует учесть валютные риски, особенно при покупке недвижимости в иностранной валюте. В Турции цены на недвижимость растут с каждым днём, необходимо выбрать правильное время для покупки недвижимости, чтобы не переплатить.

ВНЖ в Турции: что изменилось

В Турции проживает 158 117 россиян с видом на жительство. Стоимость ВНЖ для иностранных граждан подняли до 200000, что сильно затрудняет жизнь нашим инвесторам. Сроки действия ВНЖ разнятся в зависимости от причины получения икамета и решения сотрудника миграционной службы.

Так ли нужно получать ВНЖ? Большинство покупателей квартир в Турции не живут там на постоянной основе. Многие используют недвижимость только в инвестиционных целях, а для этого не обязательно получать ВНЖ. По закону турист с российским гражданством может находиться в Турции до 180 дней в году.

В каком районе Турции лучше купить квартиру

Ещё один подводный камень — недостаточно развитая инфраструктура или неподходящее местоположение купленной недвижимости. При выборе квартиры в Турции необходимо учесть доступность инфраструктуры, такой как транспорт, магазины, медицинские учреждения и т. д. Важно обратить внимание на местоположение относительно главных туристических достопримечательностей и пляжей.

Для тех, кто хочет постоянно проживать, найти работу или бизнес, Стамбул — идеальный вариант. Процветает торговля, ресторанный и туристический бизнес. Для тех, кто планирует работать в сфере туризма и сопутствующих отраслях, идеальный вариант — Алания. Также город Мерсин сегодня относится к курортным, хотя ещё несколько лет назад во всём регионе практически невозможно было встретить иностранных туристов. На сегодняшний момент туризм уже является одной из отраслей, приносящей прибыль и региону, и городу.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы недвижимость
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