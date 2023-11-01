Процессуальный хакинг: адвокаты потребкооператива посчитали обращение с УПК вольным

20:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Адвокаты обвиняют следственную группу по уголовному делу, связываемому с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес Менеджмент" и кооперативом "Бест Вей", в весьма вольном обращении с Уголовно-процессуальным кодексом и незаконном удержании обвиняемых под стражей.

Фото: Pravda.Ru

12-18 февраля в Санкт-Петербурге состоялись девять судов первой инстанции по рассмотрению ходатайств руководителя следственной группы ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции А. Н. Винокурова о продлении мер пресечения обвиняемым на новые три месяца — до 19 января 2024 года — в связи с общим продлением срока предварительного расследования до середины февраля 2024 года.

Четыре заседания состоялись в Санкт-Петербургском городском суде — по продлению ареста гражданам, у которых еще в середине августа превышен предельный срок содержания под стражей — полтора года: Анне Высоцкой, Александре Григорьевой, Елене Соловьевой и Михаилу Измайлову. Пять заседаний прошло в Приморском районном суде города Санкт-Петербурга: по продлению "стражи" Альмире Гильберт, Дмитрию Мазанову, Анатолию Наливану и Денису Шишко; по продлению домашнего ареста Вячеславу Выдрину. Мера пресечения в виде запрета определенных действий еще одному обвиняемому — Виктору Ивановичу Василенко, отцу основателя "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей" Романа Василенко, была избрана 23 марта на весь срок предварительного расследования.

Все ходатайства были судьями удовлетворены, при этом работа следствия во многих случаях подвергались ими критике. И во второй инстанции (а по всем девяти судебным постановлениям адвокатами поданы апелляции) сохранение мер пресечения не будет для следственной группы простой задачей.

Следствие завершено?

Формально предварительное расследование вышло на финишную прямую в июне, так как в августе истекал предельный срок содержания под стражей четверых обвиняемых: Высоцкой, Григорьевой, Соловьевой и Измайлова. Срок следственных действий был согласно постановлению заместителя начальника Следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции А. Н. Вохмянина ограничен июлем, а общий срок предварительного расследования, включающий и процессуальные действия после завершения следственных, — серединой октября. Но в октябре генерал Вохмянин издал постановление о продлении общего срока предварительного расследования до середины февраля 2024 года, в связи с тем, что следственная группа не смогла завершить процессуальные действия — ознакомление обвиняемых с материалами дела и составление обвинительного заключения для передачи уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

Продление объяснялось в судах ознакомлением обвиняемых с материалами уголовного дела, в котором 210 томов. Однако еще перед первым июльским продлением "стражи" в связи с ознакомлением с материалами уголовного дела возникли две процессуальные проблемы, которые не исчезли и в октябре.

Первая — по утверждению адвокатов обвиняемых, пропущен этап ознакомления с материалами дела гражданских истцов и гражданских ответчиков, то есть сам переход к ознакомлению обвиняемых был незаконен. Следовательно, необходимо было вернуться на предыдущий этап, отпустив обвиняемых из-под стражи, тем более что следственные действия завершены.

Вторая — все обвиняемые до одного отказались знакомиться с материалами дела из-за грубых процессуальных нарушений, допущенных при завершении следственных действий в июне. Завершение следственных действий проводилось, как говорят адвокаты, в пожарном порядке, с грубыми процессуальными нарушениями. Обвиняемым, по утверждению адвокатов, дали в среднем полчаса на прочтение более чем 70-страничных постановлений о привлечении в качестве обвиняемых — большинство успело прочитать не более 20 страниц; отказались провести допросы после предъявления обвинений, на которых настаивали обвиняемые и т. д. В связи с этими нарушениями адвокаты обращались в Управление Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу по признакам должностных преступлений со стороны следственной группы.

Следствие, поясняют адвокаты причины этих действий следственной группы, в конце весны — начале лета сего года оказалось в цейтноте. Оно, по убеждению адвокатов, всеми силами стремилось не выпустить обвиняемых, что обязано было бы сделать, если бы следственные действия были продлены или точно выполнен алгоритм, определенный УПК для завершения предварительного расследования.

Основанием для оставления под стражей могло быть только начало ознакомления обвиняемых с материалами дела, и потому следствие, по оценке адвокатов, начало заниматься процессуальным хакингом: сначала с нарушениями провело предъявление обвинений в окончательной редакции, а затем заявило, что никто из гражданских истцов и ответчиков не изъявил желания знакомиться с материалами дела.

Отказались знакомиться?

Последнее утверждение, говорят адвокаты, не соответствует действительности. Адвокатам известен как минимум один из гражданских истцов, который намеревался ознакомиться с материалами дела, — его фамилия называлась в судах.

Что же касается гражданских ответчиков, то документально подтверждено, что намерение ознакомиться с материалами дела выражал кооператив "Бест Вей" — один из гражданских ответчиков. Причем этот статус был присвоен ему самой следственной группой: постановлением руководителя следственной группы А. Н. Винокурова кооператив стал гражданским ответчиком аж на 16 млрд рублей, причем следствие отказывалось представить истцов и их исковые требования.

Однако на недавнее заседание Приморского районного суда по аресту счетов кооператива на новый трехмесячный срок были принесены заявления от двух граждан, признанных следствием потерпевшими, о взыскании морального ущерба в объеме по одному миллиарду рублей на каждого из заявителей. Причем общий материальный ущерб, имеющийся в уголовном деле, на этих двоих граждан — менее миллиона.

Но, подчеркивают адвокаты, во-первых, оба требования о возмещении морального ущерба адресованы "виновным лицам", а не кооперативу. Следствие предлагает рассматривать кооператив как одно из этих лиц — речь идет, по версии следствия и лиц, признанных им потерпевшими, о невыполнении обязательств компанией "Гермес Менеджмент", а кооператив якобы был с этой компанией аффилирован, потому и должен отвечать по обязательствам этой иностранной компании, не имеющей активов в России. Во-вторых, отмечают адвокаты, требования о возмещении морального ущерба обосновываются общими словами о моральных страданиях и ухудшении здоровья, а должны, согласно законодательству, основываться на обстоятельствах причинения ущерба личным неимущественным правам.

Требования возмещения морального ущерба, подчеркивают адвокаты, призваны дать хоть какую-то материальную основу для ходатайства следствия об аресте почти 4 млрд рублей на счетах кооператива, притом что общий объем ущерба, названный в постановлениях о привлечении к ответственности в качестве обвиняемых, — 232 млн рублей.

Потерянное ходатайство

Адвокат кооператива Сергей Путреша, по его словам, загодя, еще в 20-х числах июня, сразу после предъявления обвинения в окончательной редакции, заказным письмом направил ходатайство об ознакомлении кооператива с материалами дела. Ответа на письмо не последовало. Адвокаты кооператива экстренно подали жалобу в суд на то, что ходатайство не рассмотрено следствием в установленные сроки. По словам адвокатов, в июльских судах по продлению меры пресечения в связи с началом ознакомления обвиняемых с материалами дела — и в первой инстанции, и в апелляционной — представители следственной группы заявили, что ничего не получали.

"Но вдруг 18 сентября приходит письмо от следственной группы, — рассказывает адвокат Путреша, — о том, что ваше ходатайство удовлетворено 29 июня, мол, мы вас приглашали прийти 4 июля, а вы не пришли".

Следственная группа, говорит он, утверждает, что отправила приглашение прийти на ознакомление с материалами дела еще 4 июня. Однако 4 июня никакого приглашения кооператив не получил — в этот день действительно пришло письмо от следственной группы, но с отказом в удовлетворении ходатайства адвокатов кооператива. Никаких приглашений на 4 июля в нем не содержится (документы предоставлены редакции).

На одном из последних судов представитель следственной группы утверждал, что приглашение направлялось кооперативу, и этому есть документальные подтверждения. "Пусть представят эти подтверждения, — замечают адвокаты обвиняемых, — тем более что юридически ситуация выглядит плохо с любой точки зрения. Даже если предположить, что письмо "потерялось", следствие было прекрасно осведомлено о том, что никакого приглашения кооператив не получил, потому что он три месяца через суд добивался ответа на ходатайство, которое, по версии следствия, было давно удовлетворено. Представители следственной группы в судах на голубом глазу заявляли, что ходатайства не получали. Если ходатайство было удовлетворено, следствие не имело права переходить к следующему процессуальному этапу — ознакомлению обвиняемых с материалами дела. Утверждения следственной группы о том, что письмо было отправлено 4 июня, выглядит очень сомнительно еще и с той точки зрения, что 4 июня следственная группа, только планировавшая завершать следственные действия и предъявлять обвинения в окончательной редакции, не могла с точностью до дня знать, когда она это предъявление завершит и перейдет к следующему процессуальному этапу. Следственная группа в любом случае сама подтверждает, что этап ознакомления обвиняемых начат незаконно".

Принуждение к праву на ознакомление

Еще одна процессуальная проблема связана с тем, что с самого начала все обвиняемые и все их защитники категорически отказались знакомиться с материалами дела и потребовали завершения данного процессуального этапа. Однако, по словам адвокатов, следствие, а за ним суд объявили это злоупотреблением правом и обязали ознакомить с материалами дела, при этом ограничить знакомство 18 октября — сроком завершения предварительного расследования согласно первому постановлению генерала Вохмянина.

"Получается, что оставление следствием обвиняемых в тюрьме под предлогом ознакомления с материалами дела, которое на самом деле не производится, с точки зрения суда не является злоупотреблением правом со стороны следственной группы, отказ гражданскому ответчику в реализации (якобы) удовлетворенного ходатайства — не злоупотребление правом, а вот отказ обвиняемых знакомиться с материалами дела, с которыми они в любом случае подробнейшим образом будут знакомиться при рассмотрении уголовного дела по существу, — злоупотребление".

Ознакомление началось фактически в принудительном порядке, однако во многих случаях по факту оно так и не началось.

"Представители следствия приносили некие рандомные тома, заявляли, что, поскольку был отказ от ознакомления, они их не покажут, и уносили обратно. Некоторые обвиняемые и защитники, раз это все равно было фактически вменено в обязанность, знакомились с материалами уголовного дела. Однако все обвиняемые перед 18 октября заявили о завершении ознакомления с материалами уголовного дела. Если они фактически не начинали знакомиться, они отказывались начинать, а если знакомились, то отказывались продолжать".

По словам адвокатов, до 13 октября включительно все обвиняемые и защитники прекратили знакомство с материалами уголовного дела. Однако это не помешало представителям следствия на первых судах "серии" заявлять, что некоторые обвиняемые и защитники знакомятся с материалами дела (упоминались, в частности, Вячеслав Выдрин и адвокат В. И. Василенко Павел Аринушкин), несмотря на то, подчеркивают адвокаты, что в представленных на обозрение судов протоколах ознакомления рукой адвоката Аринушкина было написано: "Ознакомление завершил". Только в финальном суде "серии", состоявшемся 18 октября, замечают защитники обвиняемых, представитель следственной группы признал, что все обвиняемые и защитники завершили ознакомление с материалами уголовного дела.

На большинстве предшествующих 18 октября судебных заседаний, по словам адвокатов, приводился аргумент, что освобождение из-под стражи невозможно в силу того, что ряд обвиняемых и защитников еще знакомится с материалами дела, и вышедшие поделятся некоей важной информацией из уголовного дела. На что адвокаты обвиняемых, которые фактически не приступали к ознакомлению, выражали удивление: кого и с чем их подзащитные могут ознакомить, если они не начинали знакомиться с делом? К тому же достаточно активно знакомившийся с делом Вячеслав Выдрин находится под домашним арестом, и это не привело ни к какой выдаче информации, следовательно, ничто не мешает арестованным обвиняемым заменить меру пресечения на домашний арест.

Поскольку, как отмечают адвокаты, на судах 12 и 16 октября звучали утверждения о том, что Выдрин продолжает знакомиться с делом, 17 октября один из адвокатов представил в суд второй экземпляр подшитого в уголовное дело заявления Вячеслава Выдрина о том, что он 13 октября завершил ознакомление с материалами уголовного дела, о чем просит составить соответствующий протокол — документ, по словам этого адвоката, получен по запросу у одного из защитников Выдрина. Наконец, по словам адвокатов обвиняемых, в суде 18 октября представитель следственной группы вынужден был признать, что абсолютно все обвиняемые и абсолютно все защитники отказались знакомиться с материалами дела.

Судья Санкт-Петербургского городского суда Анна Беличева, рассматривавшая ходатайство в отношении Александры Григорьевой, по словам присутствовавших на заседании, заявила представителю следствия: "У вас забастовка обвиняемых!" Судья Приморского районного суда Юрий Комаров, рассматривавший ходатайство в отношении Анатолия Наливана, пытался добиться от представителя следственной группы ответа на вопрос: почему дело не передается в суд для рассмотрения по существу? "Кого и с чем мы знакомим?" В ответ представитель следствия говорил о том, что позиция обвиняемых может измениться, к тому же есть 10 дополнительных томов сверх составленных по завершении следственных действий 210 томов, которые содержат некие дополнительные доказательства.

Адвокаты предполагают, что некие новые 10 томов "дополнительных доказательств" — указание на истинную причину или одну из истинных причин затягивания процессуального этапа завершения предварительного расследования. Вполне возможно, допускают адвокаты, что эти тома еще не готовы, в силу этого следствие просто не может выйти на составление обвинительного заключения и передачу уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

"Резервное" дело станет основным?

Де-юре следственные действия завершены в июне, но завершение было крайне скомканным, а результаты — 232 млн ущерба, 198 лиц, признанных потерпевшими, — мало соответствовали тому образу, который пытался создать питерский главк МВД и который попал в пресс-релизы Министерства внутренних дел России: раскрытие самой большой в истории финансовой пирамиды. В силу этих причин де-факто расследование продолжалось — в рамках еще одного, "резервного" уголовного дела.

Следствие в судах, наконец, объяснило причину существования двух дел: дело в отношении 10 обвиняемых выделяется в отдельное производство и передается в суд, дело против других обвиняемых, которые находятся в розыске, а также, возможно, новых обвиняемых продолжается. Однако адвокаты подозревают, что материалы нового дела попадут в старое, что противоречит УПК.

В этом случае обвинение будет предъявлено заново (если, конечно, выявлены новые эпизоды, которые можно предъявить, в чем у адвокатов большие сомнения, потому что и по старым обвинениям очень непросто с доказательствами), и обвинительное заключение будет составлено на основе новой окончательной редакции обвинений для каждого из обвиняемых.

В одном из судебных заседаний представители следствия, по словам адвокатов, заверили суд, что новое продление содержания под стражей — финальное, и после него дело будет передано для рассмотрения по существу. Трудно сказать, насколько этому обещанию можно верить, считают адвокаты, хотя ведение параллельного уголовного дела указывает на такой вариант развития событий. Но для нахождения обвиняемых под стражей уже сейчас нет никаких правовых оснований.

Кто преступник?

Адвокаты подчеркивают, что столь длительное содержание под стражей абсурдно как с точки зрения инкриминируемых деяний и размера ущерба в 232 млн рублей, связь с которым у обвиняемых лишь косвенная. Кроме того, содержание под стражей пагубно сказывается на здоровье обвиняемых.

С февраля 2023 года под арестом находится Анатолий Наливан — тяжелый кардиологический больной, которому из-за проволочек следствия и руководства СИЗО никак не могут провести медицинское освидетельствование. Диагнозы, имевшиеся у него на момент ареста, соответствуют перечню болезней, которые, согласно постановлению Правительства РФ, делают невозможным содержание под стражей. В суд ему пришлось вызывать скорую, сотрудник которой, хотя и сообщил суду, что Наливан в данный момент не нуждается в экстренной госпитализации, отметил, что он нуждается в систематической терапии, которую, судя по его состоянию, не получает. В суд также пришлось вызывать скорую Александре Григорьевой — ей была предложена экстренная госпитализация, от которой она отказалась.

Адвокат Вадим Олехнович в одном из судебных заседаний призвал судью, учитывая все "хакерские" приемы следствия по отношению к уголовно-процессуальному законодательству, предложить Следственному комитету дать оценку действий следствия МВД с точки зрения состава преступления "Незаконное содержание под стражей". Судья определения об обращении в СК не сделал, но новый раунд борьбы за изменение меры пресечения, который предстоит в судах апелляционной инстанции, обещает быть жарким.