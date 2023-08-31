"Бест Вей": суд отказал прокуратуре в рассмотрении иска о незаконности кооператива

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30 августа Приморский районный суд города Санкт-Петербурга на состоявшемся судебном заседании отказал прокуратуре Санкт-Петербурга в рассмотрении ее иска о признании кооператива "Бест Вей" незаконным. Иск, говорится в постановлении суда, не подлежат рассмотрению в гражданском судопроизводстве.

Фото: Пресс-служба Бест Вей

Прокуратура Санкт-Петербурга спустя более чем полтора года заявлений о том, что деятельность кооператива незаконна, подала иск в суд о признании деятельности кооператива незаконной, ее позицию поддержал Центральный банк.

С заявлениями о вступлении в судебный процесс на стороне кооператива в суд обратились более 1500 пайщиков. Но до рассмотрения их заявлений дело не дошло — судья до этого вынес постановление об отказе в рассмотрения иска.

"Смысл иска был не очень понятен с самого начала, но суд решил соблюсти политес, не отказывая прокуратуре на этапе принятия искового заявлений, — подчеркивают в совете кооператива, — Как можно признать кооператив незаконным, если он регистрировался государственными органами — причем различные версии его устава регистрировались каждый раз заново? Он же не сам себя регистрировал!"

Очевидно, прокуратура, если она убеждена, что кооператив незаконен с 2014 года или незаконен с какого-то этапа своей деятельности, должна была подавать иски на незаконность регистрации уставов или иски в рамках административного судопроизводства в отношении должностных лиц государственных органов, которые проводили регистрацию, но не на сам кооператив, подчеркивают опрошенные нами независимые юридические эксперты. "Следственная группа, насколько известно из ставших достоянием гласности документов дела, в рамках расследования уголовного дела утверждает, что кооператив умышленно создавался для хищений, был умышленно незаконным. Но это утверждение подлежит доказыванию при рассмотрении уголовного дела по существу, это должен установить суд при рассмотрении уголовного дела — однако пока дело в суд не передавалось".

"Это решение выглядит техническим, но оно имеет принципиальное значение, — подчеркивают адвокаты кооператива. — Следственная группа и прокуратура добивались признания кооператива незаконным для того, чтобы обосновать арест активов кооператива на 16 млрд рублей, в том числе денежных средств на 4 млрд рублей — притом, что ущерб, фигурирующий в уголовном деле, следственные действия по которому завершены, составляет 232 млн рублей. Следствие фактически завершено, обвинения предъявлены, сумма их известна — почему же тогда не снимается арест с большей части средств кооператива? Следствие и прокуратура, вероятно, хотели принести в следующие судебные заседания по арестам активов судебное постановление, что кооператив незаконен. Но суд не захотел им подыграть".

Отрадно отметить, сказали нам в совете кооператива, что суд не готов подписываться под любыми шагами правоохранительных органов, в том числе перпендикулярными закону. Это дает надежду на восстановление законности при рассмотрении так называемого дела кооператива "Бест Вей" с помощью независимой позиции судебной власти.

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