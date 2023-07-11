Стабильность и рост: почему российские инвесторы скупают недвижимость в Дубае

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Почему российские инвесторы стали массово вкладывать в иностранную недвижимость? Как будет меняться спрос и инвестиционный потенциал объектов за границей? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru эксперт по недвижимости в Дубае, основатель агентства недвижимости ONEPLACE Дмитрий Сибилев.

Фото: pixabay. com

"За последние 10 лет работы с недвижимостью я наблюдал изменение спроса на российском рынке. Если раньше можно было инвестировать практически в любой проект и заработать в среднем 50% годовых и даже больше, то сейчас ситуация изменилась: сложно делать точные прогнозы. Кроме того, за счёт роста курса доллара увеличивается цена за квадратный метр. По этой причине за последний год случился рекордный отток инвесторов на иностранный рынок. Возник в прямом смысле ажиотаж, особенно востребованной оказалась недвижимость в Дубае, где покупают целые этажи и комплексы", — отметил эксперт.

Выгода иностранной недвижимости в цифрах

90% покупателей иностранной недвижимости — инвесторы, которые приобретают объекты для сдачи в аренду и перепродажи.

За последний год цены на зарубежном рынке выросли, но даже сегодня они остаются выгодными для инвестиций. Например, клиенты агентства, которые решились купить недвижимость в Дубае за 15 миллионов рублей, сейчас сдают их в аренду в среднем за 160 тысяч рублей в месяц. Аналогичное жильё в Москве и Санкт-Петербурге сдаётся за 40-50 тысяч рублей. Очевидно, инвестиции в Дубай принесут больший доход.

Другой пример — цены на недвижимость в "Москва-Сити” в Москве и в районе Даунтаун в Дубае. В первом случае цены на 30-50% выше, при этом при более низкой цене в Даунтаун к апартаментам покупатель получает личное парковочное место и готовую отделку.

Окно продаж — шанс для инвестора?

На старте продаж можно "ухватить” объект с высокой доходностью. Однако можно и наоборот, купить недвижимость, которая не вырастет в цене, как это обещает брокер или застройщик.

Если вы обладаете всей важной информацией об объекте, знаете все нюансы — смело покупайте. Но если есть сомнения, лучше внимательно изучить детали сделки, характеристики и потенциал объекта.

Продажа и аренда: основные стратегии дохода

В ОАЭ отсутствует налог на доход от сдачи в аренду или перепродажи квартиры, что делает вложение в недвижимость наиболее прибыльным по сравнению с другими странами.

Квартиры очень выгодно сдавать в аренду: можно получить доход в 3-4 раза больше, чем в России.

Что касается перепродажи, здесь есть 2 основные стратегии:

покупка, полная оплата, продажа через 6-12 месяцев;

покупка с рассрочкой, которую можно переуступить новому покупателю на любом этапе, в том числе после сдачи дома. Вы можете получить ключи и платить рассрочку еще около двух лет, но уже сдавать и получать арендные платежи, а затем перепродать.

Правильно выбранный объект продать несложно. Главное — подобрать выгодную стратегию и учесть детали: комиссии за переводы, возможность продажи в срок, который пообещал брокер, а также курс валюты, поскольку регулярные платежи будут в долларах. Если у вас доход в рублях, изменение курса будет влиять на сумму оплаты.

Спрос на иностранную недвижимость стабильно растёт. В частности, только в Дубае за 2022 год произошло 86000 сделок, а цены выросли на 11%.

Россияне — лидеры среди нерезидентов по покупке недвижимости в ОАЭ. Русские в Дубае "обогнали” даже британцев и французов. Выбор не удивителен: Дубай — идеальное место для инвесторов и бизнесменов со всего мира. Благодаря нейтральной политике ОАЭ инвесторы уверены в постоянстве политических и правовых аспектов.

Стабильный курс дирхама к доллару делает инвестиции в недвижимость в Дубае привлекательнее, а отсутствие подоходного налога позволяет сохранять и реинвестировать больше доходов. Также у российских граждан есть возможность купить квартиру в Дубае в ипотеку, что облегчает финансирование больших денежных сумм.

Кроме того, Дубай входит в список 6 самых безопасных городов мира, здесь низкий уровень преступности. Семьи переезжают, арендуют или покупают жильё.

Таким образом, благодаря этим преимуществам инвестирование в иностранную недвижимость является для российских инвесторов гарантией стабильного роста и возможностью получать прибыль в валюте и вкладывать в перспективные объекты с гарантией высокой доходности.