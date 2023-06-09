Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Как построить дом мечты: пошаговая инструкция

0:26
Недвижимость

Для каждого дом мечты — свой. Главное — чувствовать себя в своём жилище комфортно. Что учесть, если вы решились на собственный дом? И как его сделать местом своей мечты? Об этом и не только рассказывает генеральный директор ООО "ИННОВА" Вадим Усталов.

Как построить дом мечты: пошаговая инструкция
Фото: https://kartinkin.net/

Как построить дом мечты

Шаг 1. Определяемся с исполнителями мечты

Можно самостоятельно работать с дизайнерами и архитекторами, искать подрядчиков, контролировать стройку. Но не у всех есть для этого специальные знания и время. Тем более если бюджет ограничен и на передел ошибок дополнительных средств нет. В таком случае целесообразно обратиться в проектно-строительную компанию, которая готова построить дом под ключ. Безусловно, её работу тоже нужно будет контролировать. Но в таком случае перед вами будут держать отчёт специально нанятые люди, а не разрозненные эксперты в большом количестве.

Шаг 2. Определяемся, чего хотим

Если позволяют финансы, можно заказать индивидуальный проект, в котором будут учтены все пожелания. В среднем такая услуга стоит от 500 тысяч до миллиона рублей за домик в 150-200 квадратов. Если премиум-стройка, то проект может стоить и гораздо больше.

Если таких средств нет, изучите типовые проекты. Среди множества вариантов найдётся тот, который понравится. И пускай даже его нужно будет адаптировать под себя, это всё равно повлечёт за собой меньше финансовых расходов (в среднем до 200 тысяч).

Решили пойти по второму пути? Тогда совет — ориентируйтесь не на внешний вид дома, а на его "начинку". Оцените, насколько удобно для вас предлагаемое расположение комнат. Продумайте, чего ещё бы хотелось:

  • свой кабинет,
  • дополнительный санузел,
  • две гостиные.

Кроме того, определитесь, хочется вам солнца или, наоборот, прохлады. В идеале дом должен строиться так, чтобы летом не было сильно жарко, а зимой — холодно. Но при этом в жилых помещениях необходим свет, а вот в хозяйственных — не всегда. Если не любите солнце, стремитесь, чтобы спальня располагалась на севере, если любите — на юге. Если хотите наблюдать за восходом и вставать с первыми лучами — окна должны выходить на восток. А если вам больше по душе закат — на запад.

Кроме того, нужно понять, хотите вы какие-либо пристройки или подвал. Цокольный этаж, кстати, делает стройку на 50% дороже. Потому что подвал окружает земля и подземные воды. Строить его нужно из влагоустойчивых материалов. К тому же прочных, чтобы выдержать вес дома. Словом, удовольствие дорогое.

Совет: если позволяет проект, задумайтесь о скрытой системе отопления в полу. Для этого уже давно придумана утеплённая шведская плита (УШП). Она хоть и причисляется к фундаментам, на самом деле является мультифункциональной строительной конструкцией. В её основе — монолитная плита из армированного бетона, в которую закладываются инженерные коммуникации и системы отопления пола первого этажа. Это позволяет сэкономить время и деньги на монтаже системы внутрипольного отопления.

На этом же этапе стоит определиться, из чего строить дом. Специалисты должны рассказать о преимуществах и недостатках каждого материала, особенностях и длительности работы с ним.

  • Например, кирпичная коробка на железобетонной плите с кровлей, но без отделки, возводится от 6 до 9 месяцев. Причём после того, как залился фундамент, выжидают 28 дней для набора прочности бетона, чтобы начать его нагружать. Ещё через 13 дней, то есть через 40 дней в общем, этот набирает до 90% прочности. А спустя ещё месяц — оставшиеся 10%. Это время можно потратить на планировку коммуникаций, электрики, прилегающего участка. Как правило такую стройку начинают, когда тепло. Первый фундамент заливают в апреле-мае.
  • Достойная альтернатива — деревянные панели из доски. Её склеивают в разных направлениях, получая монолитную панель. Готовые стены привозят, монтируют, окна ставятся на объекте или даже на производстве. От заключения договора на дом проходит 4-6 месяцев, и человек получает тёплый контур, даже с наружной отделкой. Чтобы получить с внутренней, нужно подождать ещё 2-4 месяца или больше.
  • Так же и с СИП-панелями (между двумя плитами находится пенополистирол), которые заказчики называют сэндвичем. На их изготовление уходит примерно месяц. Если компания опытная, она может сразу заказать (а ещё лучше — изготовить) окна и двери нужного размера. По факту через 2 месяца человек получает тёплый контур — на винтовом или свайном фундаменте лежит плита из СИП-панели соответствующей толщины, на которой стоят стены, окна и двери. Вдобавок под ключ смонтирована тёплая крыша. Для жизни понадобится внутренняя и наружная отделка.

Есть технология, когда привозятся готовые панели и монтируются. Тут главное — опыт и компетенция компании. Такие каркасные дома проще в плане монтажа. Но есть особенности подбора материала строительной компанией, которые заказчику должны сообщить и дать право выбора. Без цокольного этажа дом в 150-200 квадратов поставят за 30-45 дней.

Шаг 3. Выбираем участок, если есть возможность

В одних случаях стройка затевается, потом что уже есть участок земли. И тогда проектировка должна учитывать его особенности.

Но если есть возможность выбора, нужно самостоятельно или с помощью той же проектно-строительной компании подобрать максимально комфортное место будущего строительства. Если присмотрели участок, но без основных коммуникаций, пообщайтесь с будущими возможными соседями на предмет качества воды и земли. Инженеры помогут провести тесты и эксперименты — геологические и геодезические работы.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы строительство
Новости
Арестович* отчитал украинцев за шутки про съеденного акулой россиянина: Сами стали злом
Сомнолог Ковальзон объяснил, при каких двух условиях вырабатывается «гормон молодости» мелатонин
Врач Оксана Драпкина назвала стресс одним из факторов инфаркта у женщин
Рогов рассказал, сколько раз ВСУ пытались прорвать линию соприкосновения в Запорожской области
Гниль внизу авто: как от нее избавиться и предотвратить
Медведев напомнил США об их многочисленных военных операциях и посоветовал "закрыть рот"
Бывший разведчик США Риттер объяснил подрыв Каховской ГЭС "истерикой" Зеленского
Волочкова не боится выглядеть старше своих партнёров: "Дам фору любой 20-летней девочке"
Чем опасно путешествие на автомобиле с домашними животными
Политолог Котков: Китаю выгодно поставлять России военную технику для спецоперации на Украине
Популярное
Финские пограничники встретили россиян с агрессией

Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.

TourDom: финский пограничник обвинил граждан РФ во лжи
Врач-диетолог Мансурова перечислила гражданам РФ продукты, которые нужно есть каждый день
Продукты для пользы тела, которые нужно есть каждый день, назвала врач-диетолог Мансурова
Вернувшегося из Турции россиянина шокировали цены на фрукты
"Колоссальные потери": чем для ВСУ обернулся удар по Запорожской области
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Теории и причины: акула жестоко расправилась с гражданином РФ в Хургаде
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
У туристов из РФ по количеству приобретённых страховок в 2023 году в лидеры вышла неожиданная страна
У туристов из РФ по количеству приобретённых страховок в 2023 году в лидеры вышла неожиданная страна
Последние материалы
Врач Оксана Драпкина назвала стресс одним из факторов инфаркта у женщин
Рогов рассказал, сколько раз ВСУ пытались прорвать линию соприкосновения в Запорожской области
Гниль внизу авто: как от нее избавиться и предотвратить
Медведев напомнил США об их многочисленных военных операциях и посоветовал "закрыть рот"
Бывший разведчик США Риттер объяснил подрыв Каховской ГЭС "истерикой" Зеленского
Волочкова не боится выглядеть старше своих партнёров: "Дам фору любой 20-летней девочке"
Световой конус: путь к пониманию природы сознания
Чем опасно путешествие на автомобиле с домашними животными
Политолог Котков: Китаю выгодно поставлять России военную технику для спецоперации на Украине
Политолог Гагарин надеется, что размещение ядерного оружия РФ "разбудит остатки здравого смысла и инстинкта самосохранения" у Запада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников