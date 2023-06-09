Для каждого дом мечты — свой. Главное — чувствовать себя в своём жилище комфортно. Что учесть, если вы решились на собственный дом? И как его сделать местом своей мечты? Об этом и не только рассказывает генеральный директор ООО "ИННОВА" Вадим Усталов.
Можно самостоятельно работать с дизайнерами и архитекторами, искать подрядчиков, контролировать стройку. Но не у всех есть для этого специальные знания и время. Тем более если бюджет ограничен и на передел ошибок дополнительных средств нет. В таком случае целесообразно обратиться в проектно-строительную компанию, которая готова построить дом под ключ. Безусловно, её работу тоже нужно будет контролировать. Но в таком случае перед вами будут держать отчёт специально нанятые люди, а не разрозненные эксперты в большом количестве.
Если позволяют финансы, можно заказать индивидуальный проект, в котором будут учтены все пожелания. В среднем такая услуга стоит от 500 тысяч до миллиона рублей за домик в 150-200 квадратов. Если премиум-стройка, то проект может стоить и гораздо больше.
Если таких средств нет, изучите типовые проекты. Среди множества вариантов найдётся тот, который понравится. И пускай даже его нужно будет адаптировать под себя, это всё равно повлечёт за собой меньше финансовых расходов (в среднем до 200 тысяч).
Решили пойти по второму пути? Тогда совет — ориентируйтесь не на внешний вид дома, а на его "начинку". Оцените, насколько удобно для вас предлагаемое расположение комнат. Продумайте, чего ещё бы хотелось:
Кроме того, определитесь, хочется вам солнца или, наоборот, прохлады. В идеале дом должен строиться так, чтобы летом не было сильно жарко, а зимой — холодно. Но при этом в жилых помещениях необходим свет, а вот в хозяйственных — не всегда. Если не любите солнце, стремитесь, чтобы спальня располагалась на севере, если любите — на юге. Если хотите наблюдать за восходом и вставать с первыми лучами — окна должны выходить на восток. А если вам больше по душе закат — на запад.
Кроме того, нужно понять, хотите вы какие-либо пристройки или подвал. Цокольный этаж, кстати, делает стройку на 50% дороже. Потому что подвал окружает земля и подземные воды. Строить его нужно из влагоустойчивых материалов. К тому же прочных, чтобы выдержать вес дома. Словом, удовольствие дорогое.
Совет: если позволяет проект, задумайтесь о скрытой системе отопления в полу. Для этого уже давно придумана утеплённая шведская плита (УШП). Она хоть и причисляется к фундаментам, на самом деле является мультифункциональной строительной конструкцией. В её основе — монолитная плита из армированного бетона, в которую закладываются инженерные коммуникации и системы отопления пола первого этажа. Это позволяет сэкономить время и деньги на монтаже системы внутрипольного отопления.
На этом же этапе стоит определиться, из чего строить дом. Специалисты должны рассказать о преимуществах и недостатках каждого материала, особенностях и длительности работы с ним.
Есть технология, когда привозятся готовые панели и монтируются. Тут главное — опыт и компетенция компании. Такие каркасные дома проще в плане монтажа. Но есть особенности подбора материала строительной компанией, которые заказчику должны сообщить и дать право выбора. Без цокольного этажа дом в 150-200 квадратов поставят за 30-45 дней.
В одних случаях стройка затевается, потом что уже есть участок земли. И тогда проектировка должна учитывать его особенности.
Но если есть возможность выбора, нужно самостоятельно или с помощью той же проектно-строительной компании подобрать максимально комфортное место будущего строительства. Если присмотрели участок, но без основных коммуникаций, пообщайтесь с будущими возможными соседями на предмет качества воды и земли. Инженеры помогут провести тесты и эксперименты — геологические и геодезические работы.
Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.