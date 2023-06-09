Как построить дом мечты: пошаговая инструкция

0:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для каждого дом мечты — свой. Главное — чувствовать себя в своём жилище комфортно. Что учесть, если вы решились на собственный дом? И как его сделать местом своей мечты? Об этом и не только рассказывает генеральный директор ООО "ИННОВА" Вадим Усталов.

Фото: https://kartinkin.net/

Как построить дом мечты

Шаг 1. Определяемся с исполнителями мечты

Можно самостоятельно работать с дизайнерами и архитекторами, искать подрядчиков, контролировать стройку. Но не у всех есть для этого специальные знания и время. Тем более если бюджет ограничен и на передел ошибок дополнительных средств нет. В таком случае целесообразно обратиться в проектно-строительную компанию, которая готова построить дом под ключ. Безусловно, её работу тоже нужно будет контролировать. Но в таком случае перед вами будут держать отчёт специально нанятые люди, а не разрозненные эксперты в большом количестве.

Шаг 2. Определяемся, чего хотим

Если позволяют финансы, можно заказать индивидуальный проект, в котором будут учтены все пожелания. В среднем такая услуга стоит от 500 тысяч до миллиона рублей за домик в 150-200 квадратов. Если премиум-стройка, то проект может стоить и гораздо больше.

Если таких средств нет, изучите типовые проекты. Среди множества вариантов найдётся тот, который понравится. И пускай даже его нужно будет адаптировать под себя, это всё равно повлечёт за собой меньше финансовых расходов (в среднем до 200 тысяч).

Решили пойти по второму пути? Тогда совет — ориентируйтесь не на внешний вид дома, а на его "начинку". Оцените, насколько удобно для вас предлагаемое расположение комнат. Продумайте, чего ещё бы хотелось:

свой кабинет,

дополнительный санузел,

две гостиные.

Кроме того, определитесь, хочется вам солнца или, наоборот, прохлады. В идеале дом должен строиться так, чтобы летом не было сильно жарко, а зимой — холодно. Но при этом в жилых помещениях необходим свет, а вот в хозяйственных — не всегда. Если не любите солнце, стремитесь, чтобы спальня располагалась на севере, если любите — на юге. Если хотите наблюдать за восходом и вставать с первыми лучами — окна должны выходить на восток. А если вам больше по душе закат — на запад.

Кроме того, нужно понять, хотите вы какие-либо пристройки или подвал. Цокольный этаж, кстати, делает стройку на 50% дороже. Потому что подвал окружает земля и подземные воды. Строить его нужно из влагоустойчивых материалов. К тому же прочных, чтобы выдержать вес дома. Словом, удовольствие дорогое.

Совет: если позволяет проект, задумайтесь о скрытой системе отопления в полу. Для этого уже давно придумана утеплённая шведская плита (УШП). Она хоть и причисляется к фундаментам, на самом деле является мультифункциональной строительной конструкцией. В её основе — монолитная плита из армированного бетона, в которую закладываются инженерные коммуникации и системы отопления пола первого этажа. Это позволяет сэкономить время и деньги на монтаже системы внутрипольного отопления.

На этом же этапе стоит определиться, из чего строить дом. Специалисты должны рассказать о преимуществах и недостатках каждого материала, особенностях и длительности работы с ним.

Например, кирпичная коробка на железобетонной плите с кровлей, но без отделки, возводится от 6 до 9 месяцев. Причём после того, как залился фундамент, выжидают 28 дней для набора прочности бетона, чтобы начать его нагружать. Ещё через 13 дней, то есть через 40 дней в общем, этот набирает до 90% прочности. А спустя ещё месяц — оставшиеся 10%. Это время можно потратить на планировку коммуникаций, электрики, прилегающего участка. Как правило такую стройку начинают, когда тепло. Первый фундамент заливают в апреле-мае.

Достойная альтернатива — деревянные панели из доски. Её склеивают в разных направлениях, получая монолитную панель. Готовые стены привозят, монтируют, окна ставятся на объекте или даже на производстве. От заключения договора на дом проходит 4-6 месяцев, и человек получает тёплый контур, даже с наружной отделкой. Чтобы получить с внутренней, нужно подождать ещё 2-4 месяца или больше.

Так же и с СИП-панелями (между двумя плитами находится пенополистирол), которые заказчики называют сэндвичем. На их изготовление уходит примерно месяц. Если компания опытная, она может сразу заказать (а ещё лучше — изготовить) окна и двери нужного размера. По факту через 2 месяца человек получает тёплый контур — на винтовом или свайном фундаменте лежит плита из СИП-панели соответствующей толщины, на которой стоят стены, окна и двери. Вдобавок под ключ смонтирована тёплая крыша. Для жизни понадобится внутренняя и наружная отделка.

Есть технология, когда привозятся готовые панели и монтируются. Тут главное — опыт и компетенция компании. Такие каркасные дома проще в плане монтажа. Но есть особенности подбора материала строительной компанией, которые заказчику должны сообщить и дать право выбора. Без цокольного этажа дом в 150-200 квадратов поставят за 30-45 дней.

Шаг 3. Выбираем участок, если есть возможность

В одних случаях стройка затевается, потом что уже есть участок земли. И тогда проектировка должна учитывать его особенности.

Но если есть возможность выбора, нужно самостоятельно или с помощью той же проектно-строительной компании подобрать максимально комфортное место будущего строительства. Если присмотрели участок, но без основных коммуникаций, пообщайтесь с будущими возможными соседями на предмет качества воды и земли. Инженеры помогут провести тесты и эксперименты — геологические и геодезические работы.