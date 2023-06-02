"Наше сопротивление произволу органов внутренних дел Санкт-Петербурга не сломить"

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29 мая кооператив "Бест Вей" отметил свое девятилетие — кооператив продолжает жить несмотря на незаконное, как уверены в кооперативе, блокирование его деятельности со стороны органов внутренних дел Санкт-Петербурга.

Фото: Кооператив Бест Вей

Мнения пайщиков

Десятки пайщиков записали поздравления кооперативу в социальных сетях. "Мы — огромная семья, — сказал в своем поздравлении пайщик Евгений Иорданиди из Санкт-Петербурга, — Только действительно близкие люди могут предоставить средства на покупку квартиры на десять лет и не спрашивать проценты. Уже два года я живу в квартире, приобретенной с помощью кооператива. Несмотря на трудности, которые свалились на наш кооператив, мы не унываем, верим в правду и силу закона".

"Я приобрела квартиру с помощью нашего кооператива, — подчеркнула Людмила Марченко из Тюмени, — Хочу выразить огромную благодарность руководителям кооператива, всем адвокатам и юристам, которые ведут кропотливую работу по отстаиванию интересов кооператива, всем пайщикам, которые не остались в стороне. Мы объединились, чтобы жить — жить в тех квартирах, в которых мы сами хотим".

"Желаю нашему кооперативу процветания, — заметила пайщица Алена Магистратова из Уфы, — Чтобы еще больше семей сделать счастливыми и довольными приобретением квартиры с помощью нашего кооператива. Наш кооператив — это лучший путь, вместе мы сила!".

"Всего девять лет нашему кооперативу — а уже тысячи купленных квартир, тысячи счастливых пайщиков, — говорят пайщики из города Волжска Республики Марий Эл, — А самый важный результат — что мы все объединились, наша дружная семья стала примером для многих. Наш опыт кооперации станет флагманом развития экономики России".

"Благодарю кооператив за возможность приобретения жилья в рассрочку для моей многодетной семьи, — подчеркнула Юлия Анисимова из Ижевска, — Желаю нашему кооперативу процветания!"

"Мы — семья Агеевых из города Барнаула являемся пайщиками кооператива, — заметила Маргарита Агеева, — Желаем купить квартиру для нашей дочери и для нашего сына. Поздравляем наш кооператив с прекрасной датой — девятилетием. С днем рождения, дорогой "Бест Вей"!".

"Поздравляем наш кооператив с Днем рождения, — сказала группа пайщиков из Иркутска, — От своего имени и имени других пайщиков из Иркутской области желаем ему процветания и восстановления полноценной работы".

"Наш кооператив — самый крупный в стране, — заметил пайщик Николай А., — На ситуацию с нашим кооперативом срочно должно обратить внимание руководство страны, потому что страна сильна своими семьями".

"Мы поздравляем наш любимый кооператив с девятилетием, — заявили пайщики из Казани, — Уже больше года нашу организацию преследуют государственные структуры и органы следствия. Но мы верим в торжество и справедливость, так как живем в правовом государстве, где соблюдаются законы. Мы будем бороться и не отступим. Благодарим юристов и адвокатов нашего кооператива за их труд. И благодарим всех пайщиков за стойкость".

"Настроение пайщиков — боевое"

В конце мая прошла конференция председателя Совета кооператива депутата Государственной думы VII созыва Сергея Крючека с региональными группами пайщиков по видеоконференцсвязи — в кооперативе более 20 тысяч пайщиков. "Настроение пайщиков — позитивное, боевое, несмотря на все трудности, которые созданы нам органами внутренних дел".

Крючек напомнил, что весной по всей стране, не только Санкт-Петербургу и области: Свердловской области, Татарстану, Башкортостану, Забайкальскому краю, Ростовской области прокатились "маски-шоу" с обысками — к сотням пайщиков вламывались в квартиры, переворачивали все вверх дном, как будто накрыли ячейки террористов, проводились многочасовые допросы, в том числе пожилых людей и матерей с грудными детьми. При этом изымались договоры с кооперативом и презентационные материалы — которые и так давно есть у следствия. Огромная следственная группа — 35 только следователей, не считая дознавателей и оперативных работников, сосредоточена, по его словам, на том, чтобы репрессиями заставить пайщиков написать заявления на кооператив в правоохранительные органы и уничтожить кооператив, сделав невозможной его работу.

Как блокируют работу кооператива

Работа офиса кооператива многократно блокировалась, трижды проводились обыски с изъятием всей документации. Более года, говорит Сергей Крючек, счета кооператива заблокированы — де-юре или де-факто, когда следственная группа просто не выполняла решения судов о снятии ареста со счетов, объявляя их "неправосудными".

Следствие даже не дает возможности платить налоги и заработную плату сотрудникам кооператива. Председатель правления кооператива Екатерина Скибо подчеркивает, что граждане, которым предъявлено обвинение по уголовному делу, не имеют никакого отношения к управлению и деятельности ПК "Бест Вей", находящимися на расчетных счетах кооператива денежными средствами пайщиков не распоряжаются. "Сумма денежных средств, на которую наложен арест, явно несоразмерна с установленным по уголовному делу материальным ущербом и заявленными потерпевшими гражданскими исками, — замечает Екатерина, — ПК "Бест Вей" и его члены не несут материальной ответственности за действия лиц, привлеченных в качестве обвиняемых по уголовному делу". На счетах кооператива, подчеркивает она — более 4 млрд рублей. Общий объем требований лиц, признанных следственной группой потерпевшими — чуть более 100 млн рублей. Тем не менее, во всех ходатайствах следствием было, по ее словам, отказано.

"У кооператива есть массовая поддержка пайщиков"

"В этой ситуации любая организация давно бы рассыпалась, — говорится в официальном обращении Сергея Крючека к пайщикам, — Ее руководство разбежалось бы или как минимум сложило руки, опасаясь давления и преследования со стороны государственных чиновников и силовиков. Но с "Бест Веем" этого не произошло. И основная заслуга тут принадлежит даже не Совету кооператива и отстаивающим наши интересы юристам, а пайщикам. Практически ни один из них не отвернулся от кооператива и не поддался на уговоры следствия о противостоянии с "Бест Веем", написании жалоб в адрес кооператива, переход в статус якобы пострадавших от действий ПК. Пайщики фактически объединились с руководством кооператива, доверились Совету ПК "Бест Вей" и юристам, прекрасно понимая, что мы предпринимаем все усилия для возобновления полноценной работы организации. Надежда на это вполне обоснованна. Мы последовательно работаем в судах со всеми обвинениями следствия. (…) Ни одна копейка со счетов кооператива не исчезла. Всё это формирует фундамент надежды на то, что первый серьёзный юбилей кооператив встретит совсем в другом статусе. Как минимум с разблокированными счетами и возможностью выполнять все текущие запросы пайщиков, а как максимум с полностью восстановленной работой".

У кооператива, отмечает Сергей Крючек, есть массовая поддержка пайщиков. В феврале этого года в 15 городах России прошли митинги пайщиков и их родственников в защиту кооператива: там, где разрешили. Заявки подавались в полусотне городов, но во многих митинги запретили из-за коронавирусных ограничений.

Празднование дня рождения стало, по словам председателя Совета кооператива, новым всероссийским митингом в поддержку "Бест Вей". "Наше сопротивление произволу правоохранительных органов Санкт-Петербурга не сломить!", — резюмирует пайщик Евгений Иорданиди.