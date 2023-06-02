"Наше сопротивление произволу органов внутренних дел Санкт-Петербурга не сломить"

29 мая кооператив "Бест Вей" отметил свое девятилетие — кооператив продолжает жить несмотря на незаконное, как уверены в кооперативе, блокирование его деятельности со стороны органов внутренних дел Санкт-Петербурга.
Десятки пайщиков записали поздравления кооперативу в социальных сетях. "Мы — огромная семья, — сказал в своем поздравлении пайщик Евгений Иорданиди из Санкт-Петербурга, — Только действительно близкие люди могут предоставить средства на покупку квартиры на десять лет и не спрашивать проценты. Уже два года я живу в квартире, приобретенной с помощью кооператива. Несмотря на трудности, которые свалились на наш кооператив, мы не унываем, верим в правду и силу закона".
"Я приобрела квартиру с помощью нашего кооператива, — подчеркнула Людмила Марченко из Тюмени, — Хочу выразить огромную благодарность руководителям кооператива, всем адвокатам и юристам, которые ведут кропотливую работу по отстаиванию интересов кооператива, всем пайщикам, которые не остались в стороне. Мы объединились, чтобы жить — жить в тех квартирах, в которых мы сами хотим".
"Желаю нашему кооперативу процветания, — заметила пайщица Алена Магистратова из Уфы, — Чтобы еще больше семей сделать счастливыми и довольными приобретением квартиры с помощью нашего кооператива. Наш кооператив — это лучший путь, вместе мы сила!".
"Всего девять лет нашему кооперативу — а уже тысячи купленных квартир, тысячи счастливых пайщиков, — говорят пайщики из города Волжска Республики Марий Эл, — А самый важный результат — что мы все объединились, наша дружная семья стала примером для многих. Наш опыт кооперации станет флагманом развития экономики России".
"Благодарю кооператив за возможность приобретения жилья в рассрочку для моей многодетной семьи, — подчеркнула Юлия Анисимова из Ижевска, — Желаю нашему кооперативу процветания!"
"Мы — семья Агеевых из города Барнаула являемся пайщиками кооператива, — заметила Маргарита Агеева, — Желаем купить квартиру для нашей дочери и для нашего сына. Поздравляем наш кооператив с прекрасной датой — девятилетием. С днем рождения, дорогой "Бест Вей"!".
"Поздравляем наш кооператив с Днем рождения, — сказала группа пайщиков из Иркутска, — От своего имени и имени других пайщиков из Иркутской области желаем ему процветания и восстановления полноценной работы".
"Наш кооператив — самый крупный в стране, — заметил пайщик Николай А., — На ситуацию с нашим кооперативом срочно должно обратить внимание руководство страны, потому что страна сильна своими семьями".
"Мы поздравляем наш любимый кооператив с девятилетием, — заявили пайщики из Казани, — Уже больше года нашу организацию преследуют государственные структуры и органы следствия. Но мы верим в торжество и справедливость, так как живем в правовом государстве, где соблюдаются законы. Мы будем бороться и не отступим. Благодарим юристов и адвокатов нашего кооператива за их труд. И благодарим всех пайщиков за стойкость".
В конце мая прошла конференция председателя Совета кооператива депутата Государственной думы VII созыва Сергея Крючека с региональными группами пайщиков по видеоконференцсвязи — в кооперативе более 20 тысяч пайщиков. "Настроение пайщиков — позитивное, боевое, несмотря на все трудности, которые созданы нам органами внутренних дел".
Крючек напомнил, что весной по всей стране, не только Санкт-Петербургу и области: Свердловской области, Татарстану, Башкортостану, Забайкальскому краю, Ростовской области прокатились "маски-шоу" с обысками — к сотням пайщиков вламывались в квартиры, переворачивали все вверх дном, как будто накрыли ячейки террористов, проводились многочасовые допросы, в том числе пожилых людей и матерей с грудными детьми. При этом изымались договоры с кооперативом и презентационные материалы — которые и так давно есть у следствия. Огромная следственная группа — 35 только следователей, не считая дознавателей и оперативных работников, сосредоточена, по его словам, на том, чтобы репрессиями заставить пайщиков написать заявления на кооператив в правоохранительные органы и уничтожить кооператив, сделав невозможной его работу.
Работа офиса кооператива многократно блокировалась, трижды проводились обыски с изъятием всей документации. Более года, говорит Сергей Крючек, счета кооператива заблокированы — де-юре или де-факто, когда следственная группа просто не выполняла решения судов о снятии ареста со счетов, объявляя их "неправосудными".
Следствие даже не дает возможности платить налоги и заработную плату сотрудникам кооператива. Председатель правления кооператива Екатерина Скибо подчеркивает, что граждане, которым предъявлено обвинение по уголовному делу, не имеют никакого отношения к управлению и деятельности ПК "Бест Вей", находящимися на расчетных счетах кооператива денежными средствами пайщиков не распоряжаются. "Сумма денежных средств, на которую наложен арест, явно несоразмерна с установленным по уголовному делу материальным ущербом и заявленными потерпевшими гражданскими исками, — замечает Екатерина, — ПК "Бест Вей" и его члены не несут материальной ответственности за действия лиц, привлеченных в качестве обвиняемых по уголовному делу". На счетах кооператива, подчеркивает она — более 4 млрд рублей. Общий объем требований лиц, признанных следственной группой потерпевшими — чуть более 100 млн рублей. Тем не менее, во всех ходатайствах следствием было, по ее словам, отказано.
"В этой ситуации любая организация давно бы рассыпалась, — говорится в официальном обращении Сергея Крючека к пайщикам, — Ее руководство разбежалось бы или как минимум сложило руки, опасаясь давления и преследования со стороны государственных чиновников и силовиков. Но с "Бест Веем" этого не произошло. И основная заслуга тут принадлежит даже не Совету кооператива и отстаивающим наши интересы юристам, а пайщикам. Практически ни один из них не отвернулся от кооператива и не поддался на уговоры следствия о противостоянии с "Бест Веем", написании жалоб в адрес кооператива, переход в статус якобы пострадавших от действий ПК. Пайщики фактически объединились с руководством кооператива, доверились Совету ПК "Бест Вей" и юристам, прекрасно понимая, что мы предпринимаем все усилия для возобновления полноценной работы организации. Надежда на это вполне обоснованна. Мы последовательно работаем в судах со всеми обвинениями следствия. (…) Ни одна копейка со счетов кооператива не исчезла. Всё это формирует фундамент надежды на то, что первый серьёзный юбилей кооператив встретит совсем в другом статусе. Как минимум с разблокированными счетами и возможностью выполнять все текущие запросы пайщиков, а как максимум с полностью восстановленной работой".
У кооператива, отмечает Сергей Крючек, есть массовая поддержка пайщиков. В феврале этого года в 15 городах России прошли митинги пайщиков и их родственников в защиту кооператива: там, где разрешили. Заявки подавались в полусотне городов, но во многих митинги запретили из-за коронавирусных ограничений.
Празднование дня рождения стало, по словам председателя Совета кооператива, новым всероссийским митингом в поддержку "Бест Вей". "Наше сопротивление произволу правоохранительных органов Санкт-Петербурга не сломить!", — резюмирует пайщик Евгений Иорданиди.
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