Чьи интересы стоят за "делом ПК "Бест Вей"?

16:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Жилкооперативы

Уже более полутора лет ПК "Бест Вей" — крупнейший в России, работающий в 72 субъектах Федерации, насчитывающий 20 650 пайщиков, активы которого — более 16 млрд рублей, находится в центре уголовного разбирательства. Выясняем, почему было начато это дело и только ли интересы правосудия за ним стоят.

Фото: Пресс-служба Бест Вей

В постановлении о возбуждении уголовного дела, связываемого с ПК "Бест Вей", а также с контролировавшимися прежним главой совета кооператива компаниями "Гермес" и "Лайф-из-Гуд", от октября 2021 года (есть в редакции) по "пирамидной" статье[1] содержится ссылка на письмо начальника Северо-Западного главка ЦБ Н. И. Петровой от… 16 января 2019 года, направленное в УЭБиПК питерского главка МВД. Именно по этому заявлению, судя по всему, начались оперативно-разыскные мероприятия, предшествующие возбуждению уголовного дела. Но от заявления до возбуждения дела прошло более двух с половиной лет, то есть "фактуры" для возбуждения дела, видимо, не было.

Согласно постановлению следователя, дело возбуждено на основании рапорта оперуполномоченного УЭБиПК майора полиции А. Ю. Машевского, требования зампрокурора Санкт-Петербурга С. А. Жуковского, а также заявлений нескольких граждан:

А. С. Простецова,

А. В. Боляна,

Н. В. Школьник,

Л. А. Елфимовой,

Н. И. Пятикопа.

В кооперативе подчеркивают, что эти люди либо не являлись, либо давно не являются пайщиками кооператива: еще три года назад вышли из кооператива "Бест Вей", получив полный расчет в соответствии с договорами с кооперативом.

Кроме того, представители кооператива обращают внимание еще на одну странность: майор Машевский — питерский опер, а все граждане, написавшие заявления, из Республики Коми.

"Кто кого из них нашел? — задается вопросом представитель кооператива. — А. Ю. Машевский добрался до Ухты или из Ухты приехали к нему? И нет ли здесь предмета для внимания ГУСБ МВД России? Тем более что А. В. Болян прямо в судебном заседании говорил, что он друг Машевского".

К тому же часть граждан, написавших заявление в качестве потерпевших, имеет отношение к созданию и деятельности зарегистрированного в Ухте жилищного кооператива "Вера" (Л.А. Елфимова — председатель правления кооператива "Вера"), устав и система работы которого, по оценке нашего эксперта, практически полностью скопированы с устава кооператива "Бест Вей", действовавшего до первого квартала 2021 года, и с системы работы кооператива "Бест Вей" — межрегиональной.

Питерский главк ЦБ призывал разобраться с кооперативом, но при этом центральный аппарат в 2019 году прислал письмо по запросу одной из общественных организаций, в котором утверждается, что кооператив не является поднадзорной организацией Банка России и, что самое интересное, Банк России не усматривает признаков "финансовой пирамиды", которые усмотрел в ноябре 2021 года.

При этом в неофициальном порядке специалисты ЦБ выражали недовольство работой кооператива, в частности, использованием им названия "жилищный кооператив". Хотя "Бест Вей" многократно проходил через судебные разбирательства в судах многих регионов России по поводу предоставления материнского капитала, и вопросов к его статусу у судов не возникало.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что юристы кооператива выражали готовность прислушаться к рекомендациям ЦБ, даже будучи несогласными с ними, и диалог в 2020-м происходил. Именно с этим связаны изменения в устав и переименование кооператива из жилищного в потребительский в начале 2021 года.

С юридической точки зрения жилищный кооператив — один из видов потребительского (о чем прямо указано в Жилищном кодексе), однако носит более специализированный характер. Новый устав знаменовал переход от "специализированной" модели потребительского кооператива к "базовой", допускающей приобретение любых форм недвижимого имущества — не только жилья, но также движимого имущества. Новый устав, как и все предыдущие, был зарегистрирован налоговой инспекцией.

Как мы теперь знаем, ЦБ не захотел продолжать диалог, и в ноябре 2021 года "Бест Вей" был внесен в предупредительный список Банка России как организация с признаками финансовой пирамиды. А чуть раньше — в октябре 2021 года — было возбуждено уголовное дело, касающееся кооператива.

Интересно, что к жилищному кооперативу "Вера", созданному по образу и подобию "Бест Вей", у ЦБ на данный момент претензий нет: ни вопросов к его уставу, ни внесения в предупредительный список ЦБ.

Редакция обращалась к кооперативу "Вера" с запросом комментария, но ответа не получила. Надеемся получить комментарий из этого кооператива.

Дело с подачи других кооператоров?

Завесу тайны над заведением уголовного дела в октябре 2021 года приоткрыл февральский эфир Первого кооперативного радио (аудиофайл имеется в редакции), в котором секретарь Общественного движения кооператоров (ОДК) Иван Коршунов, отвечая на вопросы слушателей, среди которых оказалась пайщица кооператива "Бест Вей", сообщил, что имеет прямое отношение к возбуждению этого уголовного дела.

Нужно сказать, что Коршунов не только секретарь ОДК, но и председатель правления Межрегиональной общественной организации правоохранительной направленности "Федеральная контрольная палата по надзору за соблюдением законности и правопорядка", а также ревизор ЖК "Вера". Кроме того, Коршунов, согласно данным деловых информационных сервисов, возглавляет сразу несколько кооперативных проектов.

В эфире он рассказывал, как выявляет те или иные нарушения в деятельности кредитных кооперативов, борется с кооперативами, которые, по его мнению, имеют признаки мошенничества.

Что касается "дела "Бест Вей"", по словам Коршунова, в МООПН "Федеральная контрольная палата" обратились граждане, пострадавшие не от ПК "Бест Вей", а от инвестиционной компании "Гермес" и компании "Лайф-из-Гуд". Уголовное дело, говорит Коршунов, было возбуждено "с нашей подачи".

По его словам, питерский главк МВД не хотел возбуждать дело, и на него пришлось надавить с помощью прокуратуры. Первые заявители по уголовному делу, утверждает он, из Республики Коми.

При этом, по словам Ивана Коршунова, именно правоохранительные органы "привинтили к уголовному делу кооператив "Бест Вей"", который, как он утверждает, не фигурировал в заявлениях потерпевших.

Коршунов говорит, что, если бы летом 2021 года Роман Василенко, руководитель "Гермеса", "Лайф-из-Гуд" и тогдашний председатель совета кооператива "Бест Вей", принял "определенные решения", угрозы для кооператива удалось бы избежать. Что за "определенные решения", он не уточнил. "Понятно, что Центральный банк злоупотребляет своими полномочиями. Понятно, что и наши органы тоже злоупотребляют". Следователи, говорит он, увидели, что есть активы на "Бест Вей", и присовокупили "Бест Вей" к другим организациям.

По его словам, сам кооператив "Бест Вей", если рассматривать его в вакууме, в отрыве от "Гермеса" и "Лайф-из-Гуд", "чистый и пушистый". "Много невинных пайщиков страдает, — продолжает Коршунов. — Органы не разобрались до конца, что здесь "Бест Вей", и, в общем-то, он постольку-поскольку. Может быть, есть и заинтересованность со стороны органов: у "Бест Вей" имеются активы. Я не исключаю здесь коррупционную составляющую".

Председатель правления МООПН "Федеральная контрольная палата" заметил, что получал запросы о комментариях от журналистов (такой запрос направляла, в частности, Pravda. Ru), но не смог ответить из-за занятости и постарается ответить в ближайшее время. Мы не получили ответ МООПН "Федеральная контрольная палата" — готовы опубликовать его, как только он придет.

Рассказанному можно верить?

То, о чем говорит Иван Коршунов, соответствует информации из других источников. В прошлом расследовании мы уже устанавливали связь одной из первых, кто подал заявление в качестве потерпевшей — Н. В. Школьник, с МООПН "Федеральная контрольная палата" (она возглавляла отделение этой палаты в Республике Коми) и факт ее отношений с ЖК "Вера" (на сайте кооператива размещен ее восторженный отзыв о работе этого кооператива). А еще одна из первой группы потерпевших — Л. А. Елфимова — возглавляет кооператив "Вера".

Трудно сказать, насколько искренен Иван Коршунов в своей жалости к судьбе кооператива "Бест Вей". Но очевидно, что уголовное дело, связываемое с крупнейшим кооперативом вкупе с массовым внесением кооперативов в предупредительный список ЦБ, обрушило весь сегмент рынка. Ни сами кооперативы, ни потребители теперь не понимают, что можно, а чего нельзя, как минимум до принятия специального законодательства.

Тот же кооператив "Вера", который создавался по образу и подобию "Бест Вей", с конца 2021 года не слишком активен, хотя и не ликвидирован.

Кто потерпевшие?

Представители кооператива утверждают, что с самого начала расследования следственная группа стремилась добавить в число потерпевших действующих пайщиков кооператива. В последних судебных заседаниях называются фамилии 147 потерпевших, однако в деле представлены протоколы о признании потерпевшими примерно трех десятков человек (следствие имеет право "показывать" не всех потерпевших). Кроме того, по словам представителей кооператива, документально установлен как минимум один факт, когда гражданин упомянут в качестве потерпевшего, но таковым не признавался, о чем имеется официальное письмо следственной группы.

Адвокаты кооператива обращают внимание на то, что фамилии постоянно меняются, однако суды, рассматривающие ходатайства следствия на все еще продолжающейся стадии предварительного расследования, к сожалению, не обращают на это внимания.

Нам удалось пообщаться в мессенджерах с Н. — одной из тех, кто подал заявление в качестве потерпевшей: она является и инвестором в компании "Гермес", и пайщиком кооператива "Бест Вей". О мотивах подачи заявления она говорить отказалась.

Однако отметила, что крайне возмущена тем фактом, что после подачи заявления инвесткомпания "Гермес" и совет кооператива "Бест Вей" заблокировали ее личные счета в обеих организациях в связи с подачей заявления в качестве потерпевшей, и она не сможет получить от них возврат своих средств, пока сохраняет статус потерпевшей.

При этом в социальных сетях она возмущается, что из потерпевших на одном из недавних судов была одна, а пайщики, возмущенные действиями следствия, пришли на суд массово.

Следственная группа, по словам наших источников, стремится всеми правдами и неправдами увеличить количество потерпевших. Именно для этого почти на год заблокировала счета кооператива, в том числе с прямым нарушением постановлений судов, неоднократно снимавших арест со счетов как непропорциональный сумме обязательств по заявлениям потерпевших.

Для этого же ведутся кампания обысков у рядовых пайщиков и пропагандистская кампания следствия с пайщиками: письма каждому пайщику и встречи с ними. Цель, по мнению представителей кооператива, подчеркнуть мысль, что переход на сторону следствия, подача заявления в следственную группу — единственный способ получить назад свои средства.

Но общая сумма требований по-прежнему относительно невелика — чуть больше 100 млн рублей. Потому следственная группа пошла другим путем: предлагает судам рассматривать в качестве суммы ущерба общую сумму всех средств, поступивших в кооператив с 2014 года, — более 16 млрд рублей. Несмотря на то что бухгалтерская экспертиза Северо-Западного регионального центра Минюста России, определившая эту сумму, фактически говорит о том, что кооператив — здоровая финансовая организация: 80% средств инвестировались в недвижимость для пайщиков, а 20% — на услуги для кооператива.

Кому выгодно, а кому нет?

Возбуждение уголовного дела и попытка уничтожения одного из крупнейших российских кооперативов, скорее всего, результирующая усилий и интересов нескольких заинтересованных сторон.

Интерес ЦБ, судя по всему, в том, чтобы потребительские кооперативы в финансовой сфере стали поднадзорными ЦБ и не создавали рисков для доминирующего положения коммерческих банков. Об этом косвенно свидетельствует диалог, ведущийся руководством ЦБ с депутатом Государственной думы Валерием Гартунгом. Его отражением стали ответы Эльвиры Набиуллиной на вопросы Гартунга о кооперативах после доклада ЦБ в нижней палате парламента (есть в трансляции доклада). Скорее всего, позиция ЦБ состоит в регулировании любого инвестирования со стороны кооперативов.

Интерес Ивана Коршунова, Контрольной палаты и лиц, ранее причастных к компании "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативу "Бест Вей" и создавших собственный аналогичный проект, возможно, диктуется конкурентными мотивами.

А вот действия правоохранительных органов могут быть как связаны со стремлением получить награды за громкое дело, так и иной заинтересованностью в результате, не связанном с правосудием.

Но при этом ситуация вокруг кооператива невыгодна пайщикам, которые лишены возможности пользоваться своими деньгами, государству, которое не получает налоги, сотрудникам кооператива, которые не получают заработную плату.

Интересы же правосудия, на наш взгляд, состоят в том, чтобы урегулировать ситуацию вокруг организации, которая не признавалась незаконной, дать ей возможность работать в рамках законодательства, а также защитить интересы тысяч пайщиков кооператива, которые не могут из-за действий правоохранительных органов получить свои деньги, приобрести подобранные квартиры и наследовать паи.

Редакция просит рассмотреть данный материал Следственный департамент МВД России и лично его руководителя — заместителя министра внутренних дел генерал-лейтенанта юстиции С. Н. Лебедева, а также ГУСБ МВД России. Результаты рассмотрения мы опубликуем.

[1] Позднее дело было переквалифицировано по статье "Мошенничество", добавлена также статья "Организация преступного сообщества".