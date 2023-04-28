ПК "Бест Вей": "Прокуратура Санкт-Петербурга нарушает, а не защищает конституционные права граждан"

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Кооператив "Бест Вей" подал апелляцию на постановление Приморского районного суда от 18 апреля об аресте счетов кооператива на новый трехмесячный период: с 19 апреля до 19 июля.

Ранее тот же Приморский районный суд 18 января снимал арест с двух из трех счетов кооператива как непропорциональный сумме заявленного ущерба. (Де-факто, по словам представителей кооператива, арест снят не был из-за незаконных действий следствия и банков, которые уже стали предметом внимания Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, рассматривающего иск кооператива к Сбербанку и банку "Санкт-Петербург" по поводу нарушения договорных обязательств.)

Сергей Путреша, адвокат кооператива "Бест Вей", член коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" г. Санкт-Петербурга

"Основаниями для решения суда стала интерпретация бухгалтерской экспертизы одного из центров судебной экспертизы Минюста России, проведенной по поручению следствия, — интерпретация, предложенная самим следствием и скопированная судом, — говорит Сергей Путреша, адвокат кооператива, член коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" г. Санкт-Петербурга. — Якобы бухгалтерская экспертиза доказывает, что было похищено более 16 млрд рублей.

Бухгалтерская экспертиза посвящена анализу финансовой деятельности кооператива — и как раз доказывает, что деятельность кооператива велась в полном соответствии с уставом.

Согласно заключению экспертизы, более 81% поступивших в кооператив с момента основания — с 2014 года более 16 млрд рублей, были потрачены на приобретение недвижимости для пайщиков, а 19% — на услуги для кооператива. Она не только не доказывает хищение, а доказывает ровно обратное: что хищений не было.

Следствие, похоже, сознательно занимается подменой понятий: оно утверждает, что деятельность кооператива с момента его основания была незаконной, следовательно, все поступившие в кооператив средства украдены. Но деятельность кооператива ни налоговыми органами, регистрировавшими его и регистрировавшими все изменения устава, ни судами не признавалась незаконной. То есть фактически суд основывает решение на оценочном суждении следствия.

Следствие замечает, что ЦБ внес кооператив в предупредительный список, но этот список — инструмент предупреждения потребителей финансовых услуг об организациях, которые с точки зрения экспертов ЦБ могут представлять опасность для этих потребителей, к тому же внесение в предупредительный список состоялось после возбуждения уголовного дела, возможно, как реакция на это событие. То есть и ЦБ, вопреки утверждениям следствия, не признавал кооператив ведущим незаконную финансовую деятельность".

Председатель Совета кооператива "Бест Вей" Сергей Крючек

"Удивительно, но факт — за 14 месяцев предварительного расследования следственная группа не удосужилась провести анализ изъятой финансовой документации, — говорит председатель Совета кооператива Сергей Крючек. — Ни следователи, ни ЦБ, принимая решение о включении кооператива в предупредительный список, не провели документальную ревизию финансовой документации: они основывают свои заключения на каких-то данных из интернета.

Я провел такой анализ сразу же, как только вступил в должность руководителя кооператива весной 2022 года. Как профессиональный финансист и ревизор утверждаю, что объем финансовых средств на счетах кооператива достаточен для выполнения всех обязательств, все финансовые операции полностью соответствуют уставным целям. Кооперативом приобретено для пайщиков 2650 квартир в 72 субъектах Федерации, и ни одна сделка не была оспорена, ни одна сделка не была признана незаконной".

"Раньше следствие представляло данные об ущербе, нанесенном лицам, признанным следствием потерпевшими, — продолжает Сергей Путреша. — Теперь оно, судя по всему, решило пойти другим путем: просто объявить все поступившие в кооператив средства украденными. Потому что возникли проблемы с обоснованием необходимости арестовывать все имущество кооператива.

Активы кооператива составляют более чем 16 млрд рублей: средства на счетах почти на 4 млрд рублей и недвижимости на более чем 12 млрд рублей. Суммы, полученные из заявлений лиц, признанных судом потерпевшими, оказываются на порядок меньше, чем, например, средства, имеющиеся на счетах — на судах зимой представлялась цифра 115 млн рублей. К сожалению, суд пошел на поводу у следствия и прокуратуры и не провел оценку представленных доказательств".

"Сам по себе список потерпевших вызывает большие сомнения, — говорит председатель Совета кооператива Сергей Крючек. — В списке фигурировали 147 человек. Но мы связываемся с теми, кто назван следствием потерпевшими и уже выяснили, что значительная часть из них считает себя потерпевшими от другого юридического лица, которое следствие пытается связать с кооперативом. Кроме того, мы обнаружили уже несколько лиц, указанных в качестве потерпевших, которые утверждают, что не подавали заявление в качестве потерпевших или забрали такое заявление.

Есть первое официальное письмо от самого следствия, что одна из тех, кто указан в этом списке 147, не признавалась потерпевшей. Суммарно требования потерпевших, которых мы уже обзвонили, — около 30 млн рублей. Еще не со всеми переговорили, но сомнительно, что получится даже 115 млн, не говоря уже о 16 млрд. Мы требуем у следственной группы представить протоколы признания потерпевшими, чтобы быть уверенными, что среди них нет мертвых душ и суммарные их требования — не ошибка".

"Суд пошел на поводу у следствия, заявившего, что новый арест счетов необходим в связи с активизацией расследования, — говорит Сергей Путреша. — Следствие идет почти полтора года, четверо арестованных более года в СИЗО. Каковы результаты? Нам говорят: мы проводим новые обыски. Действительно, по всей России прошли десятки обысков у пайщиков — в том числе женщин с маленькими детьми, пожилых людей. При этом изымались договоры с кооперативом — которые и так есть у следствия: они изъяты более года назад в офисе кооператива, и презентационные материалы кооператива, доступные в интернете. Это сбор доказательств или имитация активности? А может быть, попытка силовыми действиями заставить пайщиков написать заявления в качестве потерпевших?

К сожалению, суд, на наш взгляд, должным образом не провел оценку ни доказательств, представленных следствием, ни обоснованности его аргументации необходимости нового ареста счетов. Надеемся, суд апелляционной инстанции проведет анализ, а не подпишется под всеми доводами следствия, как это сделал суд первой инстанции".

"Вопиющее событие — отказ прокуратуры и суда в удовлетворении ходатайства кооператива о выплате налогов и заработной платы со счетов кооператива, — говорит Сергей Крючек. — Выплаты налогов и заработной платы заблокированы следствием с ноября прошлого года. Задолженность по налогам — 32 млн рублей, по заработной плате — 11 млн рублей. Притом, что на счетах кооператива около 4 млрд рублей.

Руководителей кооператива откровенно подводят под две статьи Уголовного кодекса, делают без вины виноватыми. Но самое возмутительное — прокуратура и суд, организации, которые должны стоять на страже интересов государства, как мы видим, фактически поощряют ущерб интересам государства и граждан. Прокуратура Санкт-Петербурга, на наш взгляд, нарушает конституционные права, в частности право на зарплату, не дает возможности юридическому лицу заплатить налоги, выступает не институтом защиты интересов государства и граждан, а потакает во всем следствию.

Рассчитываем, что суд апелляционной инстанции и руководство Генеральной прокуратуры России дадут надлежащую оценку этим действиям".