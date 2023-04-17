Кооператив "Бест Вей": борьба за разблокирование счетов продолжается

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6 апреля в Санкт-Петербургском городском суде состоялось рассмотрение апелляций прокуратуры и кооператива на решение Приморского районного суда от 18 января с. г., согласно которому арест счетов кооператива по ходатайству следствия на очередной трехмесячный период — с 19 января по 19 апреля сохранялся на счете кооператива в СМП банке на 200 млн рублей, а аресты со счетов в Северо-Западном банке Сбербанка и банке "Санкт-Петербург" снимались и, таким образом, более 3,6 млрд рублей выводились из-под ареста и могли быть использованы для уставных целей кооператива. Решение мотивировалось тем, что следствие представило документы о претензиях лиц, признанных следствием потерпевшими, на 155 млн рублей.

Постановление Приморского районного суда не было исполнено следствием и банками — следствие, как сообщили нам в кооперативе, выдало банкам предписание, запрещающее исполнять платежи кооператива на том основании, что подана апелляция на судебное решение. Однако на апелляцию следствие не торопилось — заседание Санкт-Петербургского городского суда 26 марта было сорвано из-за неявки представителя следствия. Это был очередной эпизод из череды неявок следователей на заседания судов.

Решение суда апелляционной инстанции комментирует адвокат кооператива член коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" города Санкт-Петербурга Сергей Путреша.

"Суд формально принял решение в пользу следствия: удовлетворил апелляцию прокуратуры и восстановил ранее снятый судом первой инстанции арест со счетов в Северо-Западном банке Сбербанка и банке "Санкт-Петербург, — говорит он. — Но это решение касается достаточно краткого периода — 13 календарных дней. Следует, видимо, ожидать нового ходатайства следствия в суд первой инстанции -- об аресте счетов на новый трехмесячный срок, однако пока оно не подано. Когда оно будет подано, дело об аресте счетов снова будет рассматриваться в суде первой инстанции. Важно заметить, что удержание средств кооператива Сбербанком и банком "Санкт-Петербург" законно только с 6 по 19 апреля: с 19 января по 6 апреля фактический арест средств кооператива банками осуществлялся незаконно".

4 апреля началось рассмотрение исков кооператива к Сбербанку и банку "Санкт-Петербург" по поводу невыполнения договорных обязательств перед кооперативом в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Банковские юристы, к немалому удивлению судьи, как раз сослались на упомянутое предписание руководителя следственной группы сохранять арест, несмотря на постановление Приморского районного суда о его снятии. Следствие и ответчики аргументировали свою позицию тем, что постановление суда о снятии ареста с двух счетов оспаривалось в апелляционной инстанции.

Это, отмечают в кооперативе, незаконный документ, и исполняя его банки нарушили свои обязательства перед кооперативом, нанесли ущерб и кооперативу, и его пайщикам. Следующее заседание суда состоится в мае.