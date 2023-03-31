Лучшие районы Москвы для покупки новой квартиры

8:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В столице легко найти выгодные предложения по покупке жилья в новостройках. Выбор района — одна из самых актуальных и сложных задач, стоящих перед желающими приобрести недвижимость. В этом обзоре рассматриваем наиболее популярные районы для жизни в Москве — подробно рассказываем про их достоинства и недостатки.

Покровское-Стрешнево (СЗАО): удобство

Начнем с одного из самых экологически чистых районов Москвы.

Его преимущества:

огромное число оборудованных для отдыха водоемов (водохранилищ и прудов). Оснащенные для проведения досуга зеленые зоны. Здесь находится парк "Покровское-Стрешнево", занимающий 63% площади района, канал имени Москвы, Химкинское водохранилище, Москва-река. Большое количество родников с питьевой водой увеличивают привлекательность района для покупателей жилья;

интересные проекты от ведущих застройщиков. Здесь есть объекты от компаний Level Group, ГК ФСК, MR Group, ПИК, ООО "СЗ "Стадион "Спартак и других. Представленное жилье относится к комфорт- и бизнес-классу. Главными преимуществами новых ЖК считаются живописные виды на прибрежные зоны;

хорошая транспортная доступность. В районе расположены станции метро "Тушинская", "Войковская", "Спартак". Есть три железнодорожные платформы: "Трикотажная", "Покровское-Стрешнево", "Тушино". Также здесь хорошо развито трамвайное и автобусное сообщение. Главной автомобильной магистралью района считается Волоколамское шоссе;

развитая инфраструктура. Здесь много магазинов, есть ТРЦ и супермаркеты. Также имеются спортивно-оздоровительные центры, стадион "Спартак" и 2 яхт-клуба;

удобство жизни с детьми. В районе работают 7 общеобразовательных школ, 8 муниципальных детских садов и более 10 детских поликлиник;

наличие крупных транспортных артерий — через Покровское-Стрешнево проходит Волоколамское шоссе.

В числе минусов приближенность к МКАД. В локациях, расположенных возле транспортной магистрали, качество воздуха опускается до 140 пунктов (до 100 пунктов — приемлемое качество, от 150 до 200 — воздух сильно загрязнен).

Пресненский (ЦАО): престиж

Второй по популярности район столицы. Открывающиеся отсюда панорамы часто используются для размещения на разных сайтах, в рекламных буклетах и ТВ-роликах. Район охватывает внушительную территорию: от Москва-Сити до Патриарших прудов и Московской консерватории. Также в этом районе находится наибольшее количество камер видеонаблюдения, что обеспечивает дополнительную безопасность жильцам этого района.

Преимущества района:

развитая социальная инфраструктура. Здесь работает 15 школ, около 40 детских садов, больше 10 медицинских учреждений. Есть гимназии, лицеи, музыкальные школы, ВУЗы;

много зеленых зон для отдыха. Здесь расположен зоопарк, парки "Красная Пресня", "Декабрьского восстания", "Пресненский", Красногвардейские пруды;

7 станций метрополитена;

множество архитектурных памятников;

в этой части города находятся крупнейшие торгово-развлекательные центры. В "Москва-Сити" расположен ТРЦ "Афимолл Сити", также есть торговые галереи в каждом небоскребе.

Двумя ложками дегтя в бочке с медом являются чрезмерная урбанизация и достаточно высокие цены на квартиры.

Новая Москва (к югу от МКАД): экология

С 2012 года Златоглавая покинула пределы МКАД, продвинувшись на юг. Если вы решитесь купить квартиру в Новой Москве, то это даст несколько ощутимых преимуществ.

Жить в Новой Москве удобно по следующим причинам:

близость к природе — неподалеку находятся водоемы с чистой водой и леса;

удаленность от пыли, суеты, пробок и чрезмерного шума;

множество магазинов с умеренными ценами;

возможность сэкономить — за МКАД стоимость жилья намного ниже.

Единственный минус жилья, расположенного в этой локации, — большое расстояние до других районов. Но! Сюда уже дошло метро и линии остальных видов общественного транспорта. Просто придется провести чуть больше времени в пути тем, кому надо ехать в центр.

Однако для тех, кто вообще не связан с центром мегаполис, этот недостаток превращается в преимущество.

Раменки (ЗАО): перспектива

К недвижимости следует относиться как к активу. А главные характеристики актива — это ликвидность и денежный потенциал. Что касается первой, то количество участников и сделок по новостройкам в ЗАО всегда было на первом месте. Говоря о ценовом потенциале, следует заметить одно. Приобретенное здесь жилье всегда можно продать с наибольшей выгодой.

Западный административный округ — главная площадка инноваций в сфере инженерии и дизайна строительной отрасли.

А Раменки выделяются еще и стратегическими преимуществами:

экологическими (нет промышленных предприятий);

образовательными (наличием престижных школ и вузов);

рекреационными (много мест проведения культурного досуга на открытом воздухе);

креативными (широкий выбор непохожих друг на друга жилых комплексов — на любой вкус).

Стоит добавить и общий для всего этого обзора плюс — транспортную доступность.

Проблемы района: постоянные пробки на улицах, достаточно высокая стоимость жилья.

Хорошево-Мневники (СЗАО): быстрое развитие

Большинство риелторов считают Хорошево-Мневники перспективным районом, который будет быстро развиваться. Сейчас тут находится много промзон, которые постепенно начнут перестраивать. В том числе и в жилые кварталы бизнес-класса.

Здесь всего понемногу:

доступность любого транспорта. В этой части города развито автобусное и железнодорожное сообщение. Здесь расположены станции "Зорге", "Стрешнево", "Панфиловская", "Хорошево", относящиеся к МЦК.

зеленые зоны у воды. Здесь находится Мневниковская пойма, Москворецкий дендропарк. В парке "Серебряный бор" есть благоустроенный пляж;

социально-торгово-спортивная инфраструктура;

безопасность (очень много камер наблюдения);

престиж. например, в "Серебряном Бору" много элитных вилл и резиденций;

удобный выезд и въезд. Район пересекает Звенигородское шоссе, соединяя его с Третьим транспортным кольцом;

район включает природные и исторические достопримечательности: Серебряный Бор (к острову ведет мост), Лес Октябрьское Радиополе, Троицкий храм, Музей самоцветов.

К минусам можно отнести высокую стоимость квартир. Также здесь наблюдается высокая транспортная загруженность, но уже сейчас ведется строительство Северо-Западной хорды. Она очень сильно разгрузит дороги в этом районе.

Тимирязевский (СВАО): лучшее соотношение цена-качество

Московские жилые апартаменты одинаково дороги относительно жилья в других регионах. Но если сравнивать между собой столичные предложения, то при покупке жилья на востоке и северо-востоке можно неплохо сэкономить на покупке.

В отличие от востока, северо-восток намного более выгоден и удобен. Все благодаря доступности общественного транспорта, наличию зеленых зон, продуманной дорожной сети и т. д. В этом плане Тимирязевский выгодно отличается от других районов.

Его преимущества:

он одновременно близок к огромному одноименному дендрарию, где можно "потеряться", и ко всем возможным линиям общественного транспорта (в частности, к не очень загруженной линии метро);

новостройки окружены тихими "старинными" жилыми секторами;

в пешей доступности (за ЖД) — такие прелести, как сросшиеся лесопарки Останкино, Ботанического Сада и ВДНХ. А ведь исторический центр (Садовое кольцо) всего в часе ходьбы от южной окраины района!

При покупке жилья нужно тщательно подходить к выбору района. Это позволит в полной мере использовать все преимущества проживания в столице. Составленный рейтинг лучших районов Москвы поможет подобрать такую квартиру, которая обойдется недорого и обеспечит максимальный уровень комфорта.