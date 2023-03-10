Хитрости для тех, кому некогда убираться

2:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если у вас не хватает времени, но вы нуждаетесь в чистоте, есть способы немного схитрить и создать видимость чистоты.

Вот несколько полезных советов для достижения этой цели

Держите инструменты для уборки под рукой

Убедитесь, что инструменты для уборки, такие как моющие средства и тряпки, легко доступны, а не хранятся в какой-нибудь далекой кладовке. Держите чистящие средства для ванной и туалета в ванной, а различные губки и тряпки — на кухне. Когда все необходимое находится под рукой, вы с большей вероятностью справитесь с задачей уборки.

Держите под рукой комплекты чистого белья

Иногда, просто поменяв грязный текстиль в доме на свежий, можно создать иллюзию чистоты. Убедитесь, что в вашем шкафу всегда есть чистые полотенца, постельное белье и другие ткани. Замена текстиля не только наполнит квартиру свежим ароматом, но и создаст чистую и уютную атмосферу.

Используйте бумажные полотенца

Бумажные полотенца универсальны и пригодятся в каждом доме. Вы можете избавить себя от необходимости постоянно стирать обычные кухонные полотенца и способствовать гигиене, так как на обычных полотенцах часто скапливается большое количество бактерий.

У каждой вещи есть свое место

Первое правило организации — у вещей должно быть свое место. Выделив определенное место для каждой мелочи в доме, вы избежите ненужных поисков и значительно сократите время уборки.

Избегайте скомканного белья

Гора неглаженого белья выглядит непривлекательно и может придать комнате неопрятный вид. Чтобы избежать этого, выделите в шкафу специальную полку для неглаженой одежды.

Устранение проблемных зон

Если в вашей квартире есть определенная зона, которая чаще всего захламляется, примите меры, чтобы сделать ее более доступной. Например, если на вашем столе валяется много мелких предметов, купите несколько небольших коробок, чтобы упорядочить их. Если обувь загромождает прихожую, подумайте о покупке дополнительного места для хранения. После таких мер квартира будет оставаться организованной в течение более длительного времени.

Привлеките помощь

Если у вас не хватает времени на уборку, подумайте о приобретении современных помощников по дому или найме домработницы. Таким образом, вы сможете свести к минимуму время, затрачиваемое на уборку, и при этом сохранить чистоту в квартире.

Сохраняйте приятные запахи

Чистая и пахнущая свежестью квартира создает иллюзию чистоты. Регулярно проветривайте комнаты и используйте натуральные ароматизаторы с приятными запахами.