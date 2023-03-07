Ремонт в новостройке и старой квартире. Сравниваем и делаем выводы

2:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Новые квартиры имеют свои преимущества перед старыми, так как они лишены скрытых проблем, которые могут возникнуть при ремонте старой квартиры. Хозяева встретят меньше проблем и могут даже сэкономить деньги.

Предварительная стоимость ремонта новой квартиры гораздо легче рассчитывается, так как все проблемы на виду и ясно, что подлежит ремонту, а что — нет.

Рекомендации для ремонта квартиры: бюджет, выбор ремонтной бригады и расходы

В то время как при ремонте старых квартир очень часто возникают проблемы с демонтажными работами, такие как перебитая проводка, трещины между панелями, косые стены, кривые полы, нарушение планировки и т. д. Эти дефекты часто возникают из-за неправильного демонтажа конструкций или из-за возраста самого здания. Восстановление этих дефектов может повысить первоначальную стоимость и затянуть время ремонта.

Другой важной составляющей качественного ремонта являются работники, которым вы доверяете отделку вашей квартиры. При выборе компании по ремонту квартиры в новостройках нужно быть осторожным, так как мошенники часто встречаются среди них. Рынок в данной сфере услуг весьма большой, поэтому вы можете выбрать компанию на любой вкус и кошелек. Следует выбирать компании с большим опытом ремонта квартир и смотреть отзывы о них.

Кроме того, нужно учитывать, что при первоначальных расчетах ремонтниками часто занижается смета, чтобы привлечь покупателя. Некоторые работы, такие как проклейка стеклохолста, армирование стяжки, установка уголков могут быть не включены в первоначальную стоимость, что может привести к дополнительным расходам в будущем.

Честные и квалифицированные рабочие предупредят вас с первого замера о необходимых работах в данном помещении. Следует тщательно читать договор, перед тем как ставить под ним подпись, дабы избежать нежелательных последствий.

В любом случае, предстоит вам ремонт в новостройке или в квартире с историей, — попытайтесь сначала как следует разобраться в ситуации, и тогда у вас все шансы принять правильное решение. Желаем удачных ремонтов!