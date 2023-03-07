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Макар Горшенин

Ремонт в новостройке и старой квартире. Сравниваем и делаем выводы

2:19
Недвижимость

Новые квартиры имеют свои преимущества перед старыми, так как они лишены скрытых проблем, которые могут возникнуть при ремонте старой квартиры. Хозяева встретят меньше проблем и могут даже сэкономить деньги.

Ремонт в новостройке и старой квартире. Сравниваем и делаем выводы

Предварительная стоимость ремонта новой квартиры гораздо легче рассчитывается, так как все проблемы на виду и ясно, что подлежит ремонту, а что — нет.

Рекомендации для ремонта квартиры: бюджет, выбор ремонтной бригады и расходы

В то время как при ремонте старых квартир очень часто возникают проблемы с демонтажными работами, такие как перебитая проводка, трещины между панелями, косые стены, кривые полы, нарушение планировки и т. д. Эти дефекты часто возникают из-за неправильного демонтажа конструкций или из-за возраста самого здания. Восстановление этих дефектов может повысить первоначальную стоимость и затянуть время ремонта.

Другой важной составляющей качественного ремонта являются работники, которым вы доверяете отделку вашей квартиры. При выборе компании по ремонту квартиры в новостройках нужно быть осторожным, так как мошенники часто встречаются среди них. Рынок в данной сфере услуг весьма большой, поэтому вы можете выбрать компанию на любой вкус и кошелек. Следует выбирать компании с большим опытом ремонта квартир и смотреть отзывы о них.

Кроме того, нужно учитывать, что при первоначальных расчетах ремонтниками часто занижается смета, чтобы привлечь покупателя. Некоторые работы, такие как проклейка стеклохолста, армирование стяжки, установка уголков могут быть не включены в первоначальную стоимость, что может привести к дополнительным расходам в будущем.

Честные и квалифицированные рабочие предупредят вас с первого замера о необходимых работах в данном помещении. Следует тщательно читать договор, перед тем как ставить под ним подпись, дабы избежать нежелательных последствий.

В любом случае, предстоит вам ремонт в новостройке или в квартире с историей, — попытайтесь сначала как следует разобраться в ситуации, и тогда у вас все шансы принять правильное решение. Желаем удачных ремонтов!

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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