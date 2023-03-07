30 ошибок при ремонте квартиры: учимся на чужом опыте

Ремонт наконец-то закончен, и вы можете рассчитывать на счастливую жизнь в новом интерьере. Однако радость часто омрачается ошибками ремонта. Как было бы здорово, если бы вы могли перенять опыт других и избежать наиболее типичных, но раздражающих недостатков. Ниже приведен опыт сотен людей, которые назвали свои основные ошибки при ремонте.

Кухонные шкафы не достают до потолка

Открытые полки в верхней части собирают пыль и жир, который скапливается во время приготовления пищи. Если вы установите шкафы до потолка, это обеспечит дополнительное место для хранения и облегчит уборку. Двери из массива дерева

Преимуществом является экологичность конструкции, так как основным материалом является дерево. Однако на такие двери влияет уровень влажности в квартире, они разбухают и странно ведут себя в разное время года. Паркет в квартире с детьми

Все, что падает на пол, повреждает покрытие, даже каблуки оставляют вмятины. Со временем он высыхает и может начать рассыхаться. Напольная плитка на кухне

Даже летом на полу в кухне без подогрева невозможно находиться — ноги мерзнут. А все, что падает на пол, разбивается на мелкие кусочки. Фартук на кухне

Идеальный вариант — выложить ее плиткой. Варианты из стекла или камня гармонично смотрятся на кухне, но они дорогие, быстро изнашиваются и могут нагреваться возле плиты. Недостаточное количество розеток

Современная квартира с передовыми технологиями требует минимум 5 розеток на комнату. Для кухни необходимо не менее 10 розеток, чтобы избежать лишних проводов и удлинителей. Выключатели в детских комнатах расположены слишком высоко

Лучше всего располагать их не выше метра, чтобы ребенок мог самостоятельно включать свет. Дети боятся темноты. Установка стиральной машины между ванной и туалетом

Она займет еще меньше места в и без того компактной ванной комнате, или под раковиной в туалете — это не подходит для невысоких людей. Укладка дешевого ламината

Он очень быстро теряет свой внешний вид. Если полы в прихожей, ванной и кухне выложены плиткой, подогрев обязателен. Ковролин

На нем собирается вся грязь и пыль. Его неудобно чистить, к тому же он становится аллергеном. Темные двери

Они придают интерьеру дорогой вид, но иногда бывают слишком темными и мрачными. Непродуманное освещение

Его должно быть достаточно, особенно на нижних этажах и в затененных квартирах. Лучше предусмотреть рассеянное освещение (бра, торшеры), а яркому верхнему освещению иметь альтернативу. Отсутствие двери на кухню

Для изоляции запахов должна быть закрывающаяся, желательно плотная, дверь. Для экономии пространства можно использовать раздвижные двери, но не стоит экономить и устанавливать дешевые двери, так как они быстро придут в негодность. В детской комнате не используйте натяжные или гипсокартонные потолки, он потом помешает установить спорт комплекс. Дешевая или светлого цвета затирка

Со временем она может осыпаться и вымываться из швов. В ванной комнате белая затирка темнеет от ржавой воды, а на полу в ванной комнате не должно быть плитки или затирки светлого цвета, так как она требует постоянного скребка. Ламинат, особенно темных цветов: он притягивает пыль, на нем видны все следы и пятна. Он также создает громкий шум, когда по нему ходят в обуви. Текстурированный пол

При укладке плитки или линолеума выбирайте гладкую поверхность, так как в углублениях легко скапливается грязь. Многие открытые полки и шкафы являются пылесборниками. Книги, сувениры и посуду лучше хранить за стеклом. Закрытие труб в ванной комнате и туалете

Если это радиаторы, это может резко снизить теплоотдачу. Если это трубы и вентили, то для устранения протечек или поломок может потребоваться разбить плитку. Плохое расположение электрических розеток и выключателей

Важно, чтобы они были доступны при открывании дверей. Верхние шкафы на кухне на газлифте с дверцей, которая открывается вверх. Открыть их может человек небольшого роста, но закрыть их без табуретки проблематично. Окна низкого качества

Инвестируйте в высококачественные рамы и квалифицированных установщиков, которые не скупятся на изоляционную пену. В противном случае будут заметны сквозняки, а температура в комнате может упасть на 2-3 градуса. Обои светлых тонов в доме, где есть дети — они быстро пачкаются, и вам придется запланировать их замену через год или два. Обои с рельефным рисунком и окрашенные в светлые тона также быстро теряют свой вид. Забудьте о кондиционере

Если вы хотите контролировать климат в своем доме, подумайте о проводке для кондиционера. Это особенно полезно, если ваш дом выходит на солнечную сторону и в нем нет сквозняка. Отказаться от натяжного потолка

Стоимость подготовки обычного потолка высока, и мало кто может сделать это хорошо. В старых зданиях трещины могут появляться вновь. Натяжной потолок может помочь в случае затопления от соседей сверху. Не спланировали освещение в кладовке и на балконе

Обязательно замените всю проводку и "запишите" план электрической разводки, чтобы избежать проблем в дальнейшем. Пренебрежение звукоизоляцией

Лучше проверить стены квартиры и установить круговую изоляцию там, где преобладает шум. После завершения ремонта звук станет раздражающим, и исправлять его будет уже поздно. Объединение гостиной с кухней

Если в квартире есть ребенок, а комната только одна, то всей семье будет некомфортно жить вместе. Установка ванны вровень с полом

В этом случае вода может скапливаться. Установите ее с уклоном в сторону слива, а слив должен быть расположен в стене как можно ниже.