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Макар Горшенин

30 ошибок при ремонте квартиры: учимся на чужом опыте

Недвижимость

Ремонт наконец-то закончен, и вы можете рассчитывать на счастливую жизнь в новом интерьере. Однако радость часто омрачается ошибками ремонта. Как было бы здорово, если бы вы могли перенять опыт других и избежать наиболее типичных, но раздражающих недостатков. Ниже приведен опыт сотен людей, которые назвали свои основные ошибки при ремонте.

30 ошибок при ремонте квартиры: учимся на чужом опыте
  1. Кухонные шкафы не достают до потолка
    Открытые полки в верхней части собирают пыль и жир, который скапливается во время приготовления пищи. Если вы установите шкафы до потолка, это обеспечит дополнительное место для хранения и облегчит уборку.
  2. Двери из массива дерева
    Преимуществом является экологичность конструкции, так как основным материалом является дерево. Однако на такие двери влияет уровень влажности в квартире, они разбухают и странно ведут себя в разное время года.
  3. Паркет в квартире с детьми
    Все, что падает на пол, повреждает покрытие, даже каблуки оставляют вмятины. Со временем он высыхает и может начать рассыхаться.
  4. Напольная плитка на кухне
    Даже летом на полу в кухне без подогрева невозможно находиться — ноги мерзнут. А все, что падает на пол, разбивается на мелкие кусочки.
  5. Фартук на кухне
    Идеальный вариант — выложить ее плиткой. Варианты из стекла или камня гармонично смотрятся на кухне, но они дорогие, быстро изнашиваются и могут нагреваться возле плиты.
  6. Недостаточное количество розеток
    Современная квартира с передовыми технологиями требует минимум 5 розеток на комнату. Для кухни необходимо не менее 10 розеток, чтобы избежать лишних проводов и удлинителей.
  7. Выключатели в детских комнатах расположены слишком высоко
    Лучше всего располагать их не выше метра, чтобы ребенок мог самостоятельно включать свет. Дети боятся темноты.
  8. Установка стиральной машины между ванной и туалетом
    Она займет еще меньше места в и без того компактной ванной комнате, или под раковиной в туалете — это не подходит для невысоких людей.
  9. Укладка дешевого ламината
    Он очень быстро теряет свой внешний вид.
  10. Если полы в прихожей, ванной и кухне выложены плиткой, подогрев обязателен.
  11. Ковролин
    На нем собирается вся грязь и пыль. Его неудобно чистить, к тому же он становится аллергеном.
  12. Темные двери
    Они придают интерьеру дорогой вид, но иногда бывают слишком темными и мрачными.
  13. Непродуманное освещение
    Его должно быть достаточно, особенно на нижних этажах и в затененных квартирах. Лучше предусмотреть рассеянное освещение (бра, торшеры), а яркому верхнему освещению иметь альтернативу.
  14. Отсутствие двери на кухню
    Для изоляции запахов должна быть закрывающаяся, желательно плотная, дверь. Для экономии пространства можно использовать раздвижные двери, но не стоит экономить и устанавливать дешевые двери, так как они быстро придут в негодность.
  15. В детской комнате не используйте натяжные или гипсокартонные потолки, он потом помешает установить спорт комплекс.

  16. Дешевая или светлого цвета затирка
    Со временем она может осыпаться и вымываться из швов. В ванной комнате белая затирка темнеет от ржавой воды, а на полу в ванной комнате не должно быть плитки или затирки светлого цвета, так как она требует постоянного скребка.
  17. Ламинат, особенно темных цветов: он притягивает пыль, на нем видны все следы и пятна. Он также создает громкий шум, когда по нему ходят в обуви.
  18. Текстурированный пол
    При укладке плитки или линолеума выбирайте гладкую поверхность, так как в углублениях легко скапливается грязь.
  19. Многие открытые полки и шкафы являются пылесборниками. Книги, сувениры и посуду лучше хранить за стеклом.
  20. Закрытие труб в ванной комнате и туалете
    Если это радиаторы, это может резко снизить теплоотдачу. Если это трубы и вентили, то для устранения протечек или поломок может потребоваться разбить плитку.
  21. Плохое расположение электрических розеток и выключателей
    Важно, чтобы они были доступны при открывании дверей.
  22. Верхние шкафы на кухне на газлифте с дверцей, которая открывается вверх. Открыть их может человек небольшого роста, но закрыть их без табуретки проблематично.
  23. Окна низкого качества
    Инвестируйте в высококачественные рамы и квалифицированных установщиков, которые не скупятся на изоляционную пену. В противном случае будут заметны сквозняки, а температура в комнате может упасть на 2-3 градуса.
  24. Обои светлых тонов в доме, где есть дети — они быстро пачкаются, и вам придется запланировать их замену через год или два. Обои с рельефным рисунком и окрашенные в светлые тона также быстро теряют свой вид.
  25. Забудьте о кондиционере
    Если вы хотите контролировать климат в своем доме, подумайте о проводке для кондиционера. Это особенно полезно, если ваш дом выходит на солнечную сторону и в нем нет сквозняка.
  26. Отказаться от натяжного потолка
    Стоимость подготовки обычного потолка высока, и мало кто может сделать это хорошо. В старых зданиях трещины могут появляться вновь. Натяжной потолок может помочь в случае затопления от соседей сверху.
  27. Не спланировали освещение в кладовке и на балконе
    Обязательно замените всю проводку и "запишите" план электрической разводки, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
  28. Пренебрежение звукоизоляцией
    Лучше проверить стены квартиры и установить круговую изоляцию там, где преобладает шум. После завершения ремонта звук станет раздражающим, и исправлять его будет уже поздно.
  29. Объединение гостиной с кухней
    Если в квартире есть ребенок, а комната только одна, то всей семье будет некомфортно жить вместе.
  30. Установка ванны вровень с полом
    В этом случае вода может скапливаться. Установите ее с уклоном в сторону слива, а слив должен быть расположен в стене как можно ниже.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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