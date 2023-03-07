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Макар Горшенин

Как увеличить пространство в маленькой квартире?

Недвижимость

В этой статье мы дадим несколько советов о том, как извлечь максимальную пользу из небольших жилых помещений, особенно когда речь идет о декорировании и организации маленьких квартир. Жизнь в маленькой квартире не означает, что вы должны идти на компромисс со стилем или функциональностью. С помощью умных идей и воображения можно создать красивое и практичное пространство.

Как увеличить пространство в маленькой квартире?

Один из лучших способов максимизировать пространство — выбрать открытые стеллажи вместо шкафов. Это не только сэкономит место, но и добавит элемент стиля в вашу квартиру. Кроме того, максимально заполните вертикальное пространство. Заполняя полки, оставляйте свободные места, чтобы создать ощущение легкости, глубины и воздушности.

Пройдитесь по квартире и поищите свободные уголки, которые можно использовать. Например, небольшое углубление — идеальное место для размещения кухонного гарнитура. Кроме того, если ваше рабочее пространство требует дополнительного освещения, вы можете разместить светильники по бокам стен. Вместо того чтобы складывать кухонную утварь в ящик, установите стойку с крючками.

В спальнях обычно есть шкаф, который занимает много места. Вместо громоздкого шкафа подумайте о компактных полках и ящиках, которые можно спрятать за шторами. Поэкспериментируйте с яркими цветовыми сочетаниями, такими как оранжевый и серый, чтобы создать необычный, но красивый вид.

Если у ваших шкафов распашные дверцы, замените их на раздвижные, чтобы сэкономить место. Вместо дверей можно также установить решетчатые оконные ставни, обеспечивающие функциональность и красоту.

Изголовье вашей кровати также может служить стеллажом с полками. Вы можете украсить его фотографиями, книгами или любыми другими предметами, которые вам нравятся. Не бойтесь играть с высотой: подиумы, мезонины и ниши под лестницей могут стать дополнительным местом для хранения ваших вещей.

Многофункциональная мебель - отличное решение для маленьких квартир. Они помогут сэкономить пространство и уменьшить беспорядок. Например, для спальни можно выбрать кровать, совмещенную с письменным столом.

Если вы мечтаете спрятать большую кухню в шкафу, есть и другой вариант. Вы можете отделить кухню от столовой стеклянными дверями. Это создаст зеркальную стену, которая расширит комнату при закрытых дверях. Для достижения аналогичного эффекта можно также использовать шторы.

Чтобы сделать рабочее место функциональным даже в маленькой квартире, можно встроить письменный стол в нишу и повесить над ним полку. Если площадь вашей квартиры меньше 20 квадратных метров, необходимо отделить спальную зону от рабочей. Для этого можно использовать ширму, за которой будет казаться, что там спрятано окно, а не спальня. В качестве альтернативы можно отделить спальную зону фанерой.

Мы надеемся, что эти советы помогут вам извлечь максимальную пользу из вашего пространства в квартире. Помните, что немного воображения может пойти далеко, когда речь идет о декорировании и организации небольших пространств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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