Эксперт: "Ипотечный брокер поможет получить одобрение на кредит в банке"

3:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

С развитием рынка недвижимости появляются специалисты в отдельных его отраслях. Если слово "риэлтор” давно нам знакомо, то "ипотечный брокер” — относительно новый термин, который всё чаще встречается в рекламе и СМИ.

Есть ли разница между этими понятиями и чем занимается каждый из специалистов — об этом рассказала читателям Pravda. Ru эксперт по ипотечному кредитованию и основатель агентства недвижимости "РОЙАЛ-недвижимость” Камила Мавлутхонова.

Ипотечный брокер и риэлтор: в чём разница?

И риэлтор, и ипотечный брокер работают в сфере купли-продажи жилья, могут состоять в штате компании либо заниматься частной практикой, но задачи у них разные.

Риэлтор - это специалист по сделкам с недвижимостью. Он выступает посредником между продавцом и покупателем, берёт на себя всю работу по заключению сделки:

Поиск и подбор объекта. Как правило, у риэлторов есть большие базы недвижимости, где можно найти жильё в соответствии с предпочтениями клиента.

Согласование выбранной квартиры с банком, в котором клиент получил одобрение, в случае покупки в ипотеку.

Проверка объекта и продавца, юридический анализ документов.

Подготовка пакета документов для сделки, договора купли-продажи либо согласование договора долевого участия с застройщиком.

Присутствие на заключении сделки, передаче денег и т. д.

Риэлтор сопровождает куплю-продажу недвижимости на всех этапах: от поиска объекта до регистрации права собственности.

С развитием рынка риэлторы стали специализироваться на отдельных его сферах: новостройки, вторичный рынок, коммерческая, зарубежная недвижимость и т. д.

Ипотечный брокер - эксперт по взаимодействию с банком и получению ипотеки для клиента. Он помогает найти самый выгодный вариант кредитования, рассчитать стоимость ипотеки, получить одобрение в случае, когда банк уже отказывал потребителю. Ипотечный брокер знает требования банков и условия, на которых можно получить средства, в том числе все действующие ставки: субсидированные, льготные, с удорожанием или без.

Например, в одном случае выгодной будет ставка от застройщика 2% с последующим удорожанием на 15%, в другом — ставка 7% без удорожания. Эксперт делает расчеты с учётом финансовой нагрузки, величины первоначального взноса, уровня доходов клиента. Также ипотечный брокер за счёт сотрудничества с банком может предложить более низкую ставку и сэкономить деньги заёмщика.

К специалисту обращаются в случае, если банк отказывает в выдаче средств при самостоятельной подаче заявки. Например, в сложных ситуациях, когда у клиента плохая кредитная история, неофициальный доход и т.д.

При невозможности получить ипотеку для клиента на момент его обращения брокер может проконсультировать и дать рекомендации для получения кредита в будущем. Например, составить программу исправления кредитной истории, если раньше были долги и просрочки.

Таким образом, риэлтор — более широкое понятие. Он занимается сделками с недвижимостью и может сопровождать весь процесс купли-продажи или его часть. Ипотечный брокер — это помощник при получении ипотеки. Он консультирует, подбирает условия кредитования и помогает получить одобрение даже в безнадежных на первый взгляд случаях.