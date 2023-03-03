Ипотечный брокер и риэлтор: в чём разница?

С развитием рынка недвижимости появляются специалисты в отдельных его отраслях. Если слово "риэлтор” давно нам знакомо, то "ипотечный брокер” — относительно новый термин, который всё чаще встречается в рекламе и СМИ.
Есть ли разница между этими понятиями и чем занимается каждый из специалистов — об этом рассказала читателям Pravda. Ru эксперт по ипотечному кредитованию и основатель агентства недвижимости "РОЙАЛ-недвижимость” Камила Мавлутхонова.
И риэлтор, и ипотечный брокер работают в сфере купли-продажи жилья, могут состоять в штате компании либо заниматься частной практикой, но задачи у них разные.
Риэлтор - это специалист по сделкам с недвижимостью. Он выступает посредником между продавцом и покупателем, берёт на себя всю работу по заключению сделки:
Риэлтор сопровождает куплю-продажу недвижимости на всех этапах: от поиска объекта до регистрации права собственности.
С развитием рынка риэлторы стали специализироваться на отдельных его сферах: новостройки, вторичный рынок, коммерческая, зарубежная недвижимость и т. д.
Ипотечный брокер - эксперт по взаимодействию с банком и получению ипотеки для клиента. Он помогает найти самый выгодный вариант кредитования, рассчитать стоимость ипотеки, получить одобрение в случае, когда банк уже отказывал потребителю. Ипотечный брокер знает требования банков и условия, на которых можно получить средства, в том числе все действующие ставки: субсидированные, льготные, с удорожанием или без.
Например, в одном случае выгодной будет ставка от застройщика 2% с последующим удорожанием на 15%, в другом — ставка 7% без удорожания. Эксперт делает расчеты с учётом финансовой нагрузки, величины первоначального взноса, уровня доходов клиента. Также ипотечный брокер за счёт сотрудничества с банком может предложить более низкую ставку и сэкономить деньги заёмщика.
К специалисту обращаются в случае, если банк отказывает в выдаче средств при самостоятельной подаче заявки. Например, в сложных ситуациях, когда у клиента плохая кредитная история, неофициальный доход и т.д.
При невозможности получить ипотеку для клиента на момент его обращения брокер может проконсультировать и дать рекомендации для получения кредита в будущем. Например, составить программу исправления кредитной истории, если раньше были долги и просрочки.
Таким образом, риэлтор — более широкое понятие. Он занимается сделками с недвижимостью и может сопровождать весь процесс купли-продажи или его часть. Ипотечный брокер — это помощник при получении ипотеки. Он консультирует, подбирает условия кредитования и помогает получить одобрение даже в безнадежных на первый взгляд случаях.
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