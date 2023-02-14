Эксперт: "При покупке инвестиционной недвижимости есть опасные моменты"

Выбирая инвестиционную недвижимость, стоит обращать внимание не только на цену, локацию, инфраструктуру, доходность и ликвидность. Есть опасные моменты, которые могут стать настоящей головной болью для инвестора. Что нужно выяснить ещё до проведения сделки, чтобы обезопасить себя и нивелировать возможные риски, рассказала эксперт по недвижимости, основатель АН "Тренд Хаус" Ксения Аверс.

Покупка недвижимости: подводные камни

Несовершеннолетний собственник

Для проведения такой сделки нужно предварительное разрешение опеки, а для ребёнка взамен нужно приобрести равную по площади собственность или он должен получить такую же по стоимости долю в новом жилье. Если права ребенка будут нарушены, то сделку могут оспорить в суде. Даже если квартира была продана третьим лицам.

Квартира в ипотеке

Вы должны запросить у продавца документ о том, что банк дал разрешение на продажу. В противном случае возникнут проблемы, и сделка вовсе может не состояться, а вы потратите своё время и нервы.

Продажа доли в квартире

Например, квартира было приобретена супругами в браке. Если нет брачного договора, то жилплощадь — общая. И распоряжаться долями можно только при согласии всех собственников. Кроме того, приоритетное право на покупку — у них.

Продажа по доверенности

Больше всего махинаций происходит именно при купле-продаже имущества по доверенности. Поэтому особенно тщательно проверяйте и сам объект недвижимости, и продавцов.

Недееспособность продавца

Если сделка была совершена недееспособным продавцом, который состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, то он может впоследствии оспорить эту сделку, ссылаясь на своё заболевание. Если собственник недееспособен, то сделку проводит официальный опекун, но риски всё равно есть.

Чтобы обезопасить себя, можно предложить продавцу / опекуну приобрести альтернативное жильё и оформить так называемую пакетную сделку. Одновременная регистрация купли-продажи альтернативной квартиры станет доказательством того, что у бывшего собственника есть другое жильё и он не будет оспаривать вашу сделку.

Продавец на грани банкротства

Вы должны иметь в виду, что суд может оспорить все сделки, совершённые продавцом в последний год до подачи заявления на банкротство. В некоторых случаях этот срок достигает и трёх лет.

А если физическое лицо уже официально признано банкротом, по закону у него возникает ограничение права на реализацию собственности. Для совершения сделки ему нужно получить разрешение конкурсного управляющего. Также не исключено, что имущество банкрота уже выставлено на торги. Чтобы хоть как-то обезопасить себя, стоит проверить продавца в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

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