Последствия турецкого землетрясения вызывают у ученых большие опасения — процесс движения плит явно не завершился, и новые очаги сейсмической активности могут возникнуть где угодно.
Днём 6 февраля 2023 года произошло рекордное смещение литосферных плит. По данным ученых, Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра по отношению к Анатолийской плите.
В итоге — более 17 тысяч погибших только в Турции, а местные СМИ пишут про неустойчивость и малую сейсмостойкость построенных там домов (включая "строительные амнистии", которые проводились Анкарой).
Итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на президента Национального института геофизики и вулканологии Карло Доглиони пишет: речь, по сути, идет о продолжительной "сейсмической эпидемии", длящейся от нескольких дней до нескольких месяцев.
Проще говоря, ответ на вопрос, будет ли землетрясение в России в 2023 году, увы, утвердительный.
Конечно, на фоне таких прогнозов и разрушений в Турции и Сирии люди хотят знать — выдержит ли их дом землетрясение, какова сейсмостойкость старых "советских" и свежепостроенных домов.
Особенно часто россияне стали искать в интернете, что безопаснее при землетрясении: "панельки", "монолиты" или кирпичные дома.
Опасные сейсмические зоны в России есть — это:
В целом почти безопасно в крупных городах Восточно-Европейской платформы, включая Москву и Санкт-Петербург, ведь платформа "старая, спокойная и "мёртвая".
Правда, учёные предполагают: с активизацией тектонических процессов количество опасных регионов (в том числе в России) будет увеличиваться, это уже отражается на нормах сейсмостойкости зданий. По сути, проектировщики будут обязаны учитывать возможность землетрясения, в том числе в "спокойных" регионах, а особенно — в сейсмически опасных зонах и на слабых грунтах.
Конечно, сейсмобезопасность будет влиять на стоимость жилья и на сложность получения нужных сертификатов и приёма в эксплуатацию. Жителям городов остаётся надеяться, что проектировщики и строители не станут экономить или, того хуже, "мухлевать" с документами о сейсмоустойчивости жилых домов разных типов.
Что известно на сегодняшний день про сейсмоустойчивость российских домов: какие из типовых домов выдержат землетрясение?
Из домов постройки времён СССР:
"Если дома начинают рушиться, кирпичный дом погребёт жильцов под кладкой. Дерево, конечно, попадает, но не раздавит, а монолитный малоэтажный дом максимум упадёт на бок, но более вероятно, что все обойдётся трещинами на стенах", — пишут строители для портала "Дом Велокса".
Впрочем, обсуждающие сейсмостойкость своих монолитов, панельных, кирпичных домов жители вспоминают "добрую традицию" — в своё время (в дореволюционной России и во времена Иосифа Сталина) главный инженер автомобильного или железнодорожного моста был обязан стоять под ним при первом проходе техники.
В Древнем Риме, кстати, инженеры обязаны были какое-то время жить под "своим" мостом, а в Британии вместе с инженером под мостом обязана была жить его семья. Практика очень разумная…
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