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Олег Володин

Эксперты-строители о землетрясениях в России: монолиты выстоят, панельки — не все

Недвижимость

Последствия турецкого землетрясения вызывают у ученых большие опасения — процесс движения плит явно не завершился, и новые очаги сейсмической активности могут возникнуть где угодно.

Эксперты-строители о землетрясениях в России: монолиты выстоят, панельки — не все

Днём 6 февраля 2023 года произошло рекордное смещение литосферных плит.  По данным ученых, Аравийская плита сдвинулась примерно на три метра по отношению к Анатолийской плите.

В итоге — более 17 тысяч погибших только в Турции, а местные СМИ пишут про неустойчивость и малую сейсмостойкость построенных там домов (включая "строительные амнистии", которые проводились Анкарой).

Итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на президента Национального института геофизики и вулканологии Карло Доглиони пишет: речь, по сути, идет о продолжительной "сейсмической эпидемии", длящейся от нескольких дней до нескольких месяцев.

Проще говоря, ответ на вопрос, будет ли землетрясение в России в 2023 году, увы, утвердительный.

Конечно, на фоне таких прогнозов и разрушений в Турции и Сирии люди хотят знать — выдержит ли их дом землетрясение, какова сейсмостойкость старых "советских" и свежепостроенных домов.

Особенно часто россияне стали искать в интернете,  что безопаснее при землетрясении: "панельки", "монолиты" или кирпичные дома.

Опасные сейсмические зоны в России есть — это:

  • Камчатка,
  • Сахалин,
  • Курилы,
  • Прибайкалье,
  • Иркутская область,
  • Бурятия,
  • Якутия,
  • Кавказ,
  • побережья Чёрного и Каспийского морей (Крым, Кубань).

В целом почти безопасно в крупных городах Восточно-Европейской платформы, включая Москву и Санкт-Петербург, ведь платформа "старая, спокойная и "мёртвая".

Правда, учёные предполагают: с активизацией тектонических процессов количество опасных регионов (в том числе в России) будет увеличиваться, это уже отражается на нормах сейсмостойкости зданий. По сути, проектировщики будут обязаны учитывать возможность землетрясения, в том числе в "спокойных" регионах, а особенно — в сейсмически опасных зонах и на слабых грунтах.

Конечно, сейсмобезопасность будет влиять на стоимость жилья и на сложность получения нужных сертификатов и приёма в эксплуатацию. Жителям городов остаётся надеяться, что проектировщики и строители не станут экономить или, того хуже, "мухлевать" с документами о сейсмоустойчивости жилых домов разных типов.

Что известно на сегодняшний день про сейсмоустойчивость российских домов: какие из типовых домов выдержат землетрясение?

  • Наиболее критичны дома из кирпича и мелких блоков, которые при землетрясении рассыпаются и засыпают жильцов.
  • Максимум безопасности дают монолитные дома (при колебании земли они чаще всего заваливаются набок почти целыми).
  • Неплохо себя могут показать и деревянные дома, построенные по нормативам, их сейсмоустойчивости может хватить и на 9 баллов.
  • Дома из газоблоков более сейсмоустойчивы, чем кирпичные.

Из домов постройки времён СССР:

  1. Хуже всего "держат удар" кирпичные дома (хотя они безопаснее современных кирпичных).
  2. "Средне" выдерживают землетрясения панельные дома.
  3. Идеальными считаются монолитные "сталинки".

"Если дома начинают рушиться, кирпичный дом погребёт жильцов под кладкой. Дерево, конечно, попадает, но не раздавит, а монолитный малоэтажный дом максимум упадёт на бок, но более вероятно, что все обойдётся трещинами на стенах", — пишут строители для портала "Дом Велокса".

Впрочем, обсуждающие сейсмостойкость своих монолитов, панельных, кирпичных домов жители вспоминают "добрую традицию" — в своё время (в дореволюционной России и во времена Иосифа Сталина) главный инженер автомобильного или железнодорожного моста был обязан стоять под ним при первом проходе техники.

В Древнем Риме, кстати, инженеры обязаны были какое-то время жить под "своим" мостом, а в Британии вместе с инженером под мостом обязана была жить его семья. Практика очень разумная…

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы строительство землетрясение
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