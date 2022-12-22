Эксперт: "Есть много способов сэкономить при покупке квартиры"

Главный вопрос для тех, у кого ещё нет собственного жилья: арендовать или купить в ипотеку? Новые тенденции указывают на то, что покупка с использованием средств банка стала более привлекательным вариантом. В чём преимущество ипотеки и что делать, если нет возможности выплачивать ежемесячно крупную сумму денег, рассказала читателям Pravda.Ru эксперт по ипотечному кредитованию, основатель агентства недвижимости "РОЙАЛ — недвижимость” Камила Мавлутхонова.

Ипотека или аренда: платить за своё или чужое

Молодые люди нередко выбирают арендованное жильё. Их привлекает отсутствие рисков: нет обязательств перед банком, не требуется первоначальный взнос. Многие не уверены, что финансово "потянут” ежемесячный платёж по ипотеке.

С другой стороны, аренда — не самый надёжный вариант. Главный её недостаток заключается в отсутствии права собственности. Платежи за съёмную квартиру уходят в никуда и складываются в достаточно крупную денежную сумму, но по итогу арендатор всё так же остается без жилья.

При аренде всегда есть риск того, что придётся покинуть дом в какой-то короткий срок. Например, если хозяин решит продать квартиру. Переезжать с одного места на другое в течение всей жизни как минимум неудобно в бытовом смысле, как максимум — небезопасно: можно буквально остаться без места жительства. Кроме того, платёж по ипотеке не вырастет, а вот при съеме жилья арендатор всегда будет зависеть от текущей рыночной стоимости.

Сейчас есть возможность оформления ипотеки, ежемесячный платёж по которой будет не больше, чем арендная плата, а в некоторых случаях даже ниже.

Как сэкономить при покупке в ипотеку?

Сниженные ставки и программы господдержки

Квартиры от застройщика можно приобрести по низким ставкам 2-4%. Всё ещё действуют субсидированные ставки, которые составляют около 1%. Ежемесячный платёж по ним будет не выше, чем арендная плата. Например, можно выплачивать ежемесячно 30-40 тысяч рублей, что сопоставимо с платежами за съёмное аналогичное жилье.

Кроме субсидированных ставок, существуют программы господдержки, в том числе для семей с детьми. Застройщики активно предоставляют скидки. Если вовремя воспользоваться предложением, квартиру можно купить в ипотеку с наименьшей переплатой.

Траншевая ипотека

Это относительно новая, но востребованная форма приобретения жилья с использованием средств банка. Покупатель получает деньги частями — траншами, выплаты делятся на несколько этапов, а ежемесячные платежи на первом этапе максимально низкие.

Например, семья снимает жилье и задумывается о покупке квартиры в строящемся доме. Но люди понимают, что не в состоянии вносить ежемесячно платежи и по аренде, и по ипотеке. В таком случае до ввода дома в эксплуатацию при траншевой ипотеке платёж может составлять, например, 3 тысячи рублей в месяц. Оставшуюся часть покупатель будет выплачивать, когда обязательства застройщика будут выполнены и он переедет в новую квартиру. Ему больше не нужно будет тратить деньги на аренду, и он направит их на выплату за собственное жильё.

Самоокупаемость квартиры

Собственная квартира может приносить доход и постепенно окупить сама себя. Так, нередко люди приобретают жильё и сдают его в аренду. Ежемесячные платежи при этом идут на выплату ипотеки. Таким образом, получается хорошая экономия собственного бюджета.

Недвижимость — это финансовый актив, который не обесценивается. Приобретая квартиру в ипотеку, покупатель платит за своё имущество, которым вправе свободно пользоваться и распоряжаться. Собственность можно передать в дар или по наследству. Это особенно важно для тех, кто хочет обеспечить жильём своих детей.

Даже ипотечную недвижимость можно при необходимости продать, получить деньги и рассчитаться с банком. Это "план "Б” для тех, кто опасается за уровень своего дохода через 5 или 10 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.