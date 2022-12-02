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Ирина Гусакова

Эксперт: "Спрос в этом году будет на аренду бюджетных квартир"

Недвижимость

Московский рынок аренды недвижимости в этом году пережил несколько потрясений. После начала спецоперации и объявления мобилизации спрос на съёмное жильё резко упал. Усилили этот процесс выгодные ипотечные ставки, благодаря которым москвичи делали выбор в пользу приобретения собственного жилья нежели аренды. Зима — традиционное время снижения активности на рынке недвижимости, но к весне начатые процессы перераспределения спроса завершатся, и мы увидим новые реалии московского рынка аренды недвижимости. О том, что будет с рынком аренды жилья в Москве зимой, рассказала читателям Pravda.Ru основатель агентства недвижимости Gordashnikova Land Елена Гордашникова.

Эксперт: "Спрос в этом году будет на аренду бюджетных квартир"

Что будет с рынком аренды жилья в Москве зимой

Восстановления рынка элитного жилья пока ожидать не стоит

Рынок арендного жилья в Москве очень неоднородный, и складывающаяся ситуация в разных сегментах сильно отличается. Наиболее пострадавшими участниками в этом году оказались собственники жилья элитного и бизнес-класса. Спрос в этом сегменте начал снижаться ещё в пандемийном 2020 году, когда возникли ограничения на передвижение по миру, и число платёжеспособных иностранцев в городе уменьшилось.

Но самым сложным испытанием стали события текущего года. С началом спецоперации Россию покинули работавшие в России граждане других государств. Они снимали квартиры преимущественно с высоким ценником. Усугубил ситуацию и массовый отток из страны платёжеспособных арендаторов из числа самих москвичей. Пик падения спроса пришёлся на апрель-май — примерно на 40%.

Собственники существенно снизили цены, чтобы найти новых арендаторов, в некоторых случаях — почти вдвое.

"Один из клиентов нашего агентства сдавал квартиру бизнес-класса в районе станции метро "Белорусская" за 220 тысяч рублей в месяц. После отъезда в конце марта жильцов он смог найти новых только через месяц, но уже за 120 тысяч рублей. Никаких предпосылок для восстановления рынка аренды дорогого жилья зимой нет. Этот сегмент ещё долго будет находиться в состоянии стагнации, если политическая и экономическая ситуация не изменятся", — отмечает эксперт.

Рынок бюджетного жилья не потеряет позиций

Рынок аренды бюджетного жилья пострадал не так сильно. С ухудшением экономической ситуации в стране усилилась внутренняя миграция, в Москву потянулись люди из регионов в поисках работы. Они создали спрос на недорогие арендные квартиры. Доступное жильё стало более востребованным и среди давно проживающих в столице: возникающие финансовые сложности заставляют людей переезжать из более дорогой квартиры в жильё подешевле. В августе и сентябре усилили спрос поступившие в московские вузы студенты из регионов. Во второй половине сентября, после объявления мобилизации и отъезда части мужского населения, на рынке появилось много предложений, но ситуация быстро стабилизировалась. Спрос создали продолжающие прибывать в столицу люди из других регионов и стран, преимущественно СНГ. Тем не менее предложений на бюджетном рынке на сегодня достаточно, и арендатор может свободно выбирать.

По-прежнему не составляет труда сдать жильё рядом со станцией метро. Собственникам квартир, находящихся не в самой выгодной локации, приходится сложнее. Но если они ставят адекватную цену, продуманно подходят к "упаковке" жилья, её презентации на рынке и используют принципы хоумстейджинга, то процесс поиска арендаторов не затягивается. Причиной простоя квартир чаще всего является не отсутствие спроса, а то, что собственники не хотят вкладываться в подготовку жилья, а квартиры с советским ремонтом сейчас арендаторов не интересуют.

Бывает и наоборот: собственники в попытке увеличить чек оснащают квартиру излишним набором бытовой техники — например, посудомойкой, роботом-пылесосом. Но арендаторы в бюджетном сегменте не готовы платить больше за "навороты", поэтому такое жильё иногда остается невостребованным.

В декабре на рынке аренды бюджетного жилья сохранится текущая ситуация. С нового года она может поменяться. Ожидаемая отмена ипотеки с господдержкой снова усилит спрос на аренду. Семьи, которые собирались приобретать жильё в кредит, отложат покупку до лучших времён и будут снимать. Если этой льготной программе будет предложена альтернативная, то интерес к аренде снизится, и это может повлечь небольшое снижение цен. Но упавший спрос, скорее всего, компенсируется традиционным ростом деловой активности в феврале-марте.

Отдельного упоминания требует ситуация со сдачей в аренду двух- и трёхкомнатных квартир. Сейчас на рынке очень много предложений смарт-жилья — "однушек" и студий, а просторных и доступных квартир для семей с детьми остро не хватает. Клиенты зачастую готовы платить 100-150 тысяч рублей в месяц за хорошо оборудованные "двушки” или "трёшки” с качественным ремонтом, расположенные в районе с развитой социальной и бытовой инфраструктурой. Но не могут найти такие варианты, потому что на рынке их просто нет.

Что происходит на рынке посуточной аренды

На рынке посуточной аренды картина схожа. Элитный сегмент просел из-за отсутствия командированных или путешествующих иностранцев. Только за счёт собственных туристов увеличить загрузку собственники таких квартир не могут. Поэтому в историческом центре сейчас владельцы посуточного жилья вынуждены переводить их на долгосрочную аренду, чтобы не потерять гарантированный доход, так как многие квартиры находятся в ипотеке. Но традиционный новогодний всплеск никто не отменял. Конец декабря и первая половина января будут на этом рынке оживлёнными. А дальше и до конца зимы каких-либо положительных изменений не ожидается.

Дешёвое посуточное жильё остаётся востребованным, особенно в Новой Москве и ближнем Подмосковье. Основной контингент — командированные из регионов сотрудники, а также приезжающие в поисках работы. Квартиры стоимостью до 2200-2800 рублей в сутки заполнялись и будут заполняться. В Москве аренда жилья всегда будет востребованной. Но рынок с февраля активно перекраивается, и к весне будущего года мы получим новую реальность, в которой не будет спроса на элитную недвижимость, поддерживавшую образ роскошной Москвы. Но будет устойчивый спрос на удобное и продуманное жильё класса бизнес, комфорт, а также будут востребованы качественные бюджетные квартиры. 

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Что выгоднее — аренда или ипотека?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы аренда
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