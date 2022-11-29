Эксперт: "Базовые цвета помогут сделать интерьер визуально дороже"

Многие из нас мечтают о шикарном ремонте, ведь так хочется, чтобы уютное гнёздышко приносило ещё и эстетическое удовольствие. Однако у многих мечты остаются только мечтами, поскольку не все готовы потратить заоблачную сумму на интерьер мечты. Но красиво — не всегда дорого. Интерьер можно сделать визуально дороже с минимальными вложениями. Как — рассказала читателям Pravda.Ru руководитель студии дизайна и ремонта интерьеров Zurbex Полина Зуева.

Как сделать интерьер визуально дороже: лайфхаки

Берите за основу базовые цвета

Базовые цвета, такие как,

белый,

бежевый,

чёрный,

серый,

коричневый,

выглядят спокойно и аккуратно. Это беспроигрышные оттенки для основной мебели и отделки. В качестве декора можно добавить контрастные акценты; на нейтральном фоне они будут смотреться особенно выигрышно, а в случае чего легко заменимы. Главное, не переусердствовать с цветами и фактурами. Достаточно одного-двух акцентных цветов и несколько фактур. Перегруженное деталями пространство выглядит дёшево и съедает пространство квартиры.

Выбор пола

Сделать квартиру визуально больше и дороже можно с помощью полов. Для этого нужно максимальное количество площади пола выполнить из одного материала. Многие ошибочно полагают, что дизайн будет выглядеть более выигрышно, если сделать пол из разных материалов, да еще и с переходами.

Потолок

По возможности откажитесь от многоуровневых потолков. Намного лучше и дороже смотрятся одноуровневые матовые натяжные потолки. Несмотря на дешевизну натяжного потолка, он смотрится выигрышней всего. Благодаря одноуровневому потолку высота потолков уменьшается всего на 2-5 сантиметров. Также натяжной одноуровневый потолок не нуждается в постоянном поддержании чистоты, ведь грязь на нём не скапливается, в отличие от многоуровневых вариантов.

Светильники

Постарайтесь избавится от точечных светильников, натыканных по всей площади потолка. Дороже будет смотреться, если свет будет разбит по уровням. Это позволит создать атмосферу и сделать интерьер объёмным. Также объёмный свет используется для разделения пространства. При смене освещения, помещение видоизменяется, одна часть комнаты становится "основной", в то время, как затемнённое пространство уходит на задний план.

Плитка

Используйте широкоформатный керамогранит. Для производства такой плитки используют принты в виде имитации натуральных камней. Отделка таким материалом выглядит роскошно. Крупные фрагменты создают эффект целостности за счёт своего дизайна и минимизации швов. Также постарайтесь не использовать два разных вида керамогранита в одном помещении, для предания "благородной" неоднородности лучше поиграть с материалами мебели.

Подоконники

Ни в коем случае не делайте подоконники из ПВХ с вылетами по бокам — они удешевляют интерьер. Чтобы ремонт казался дороже, сделайте подоконник из керамогранита или искусственного камня. Подоконник из таких материалов долговечен, а внешний вид его ничего не сможет испортить. На керамограните не остаются пятна от цветочных горшков, также его невозможно ничем прожечь.

Внимание к деталям

Порой даже самые мелкие детали интерьера помогают ему расцвести. Если бюджет не позволяет покупать мебель из натурального дерева, сделать интерьер более дорогим помогут ручки. С мебельными ручками из дорого сегмента любая, даже самая дешёвая мебель заиграет новыми красками и будет выглядеть намного дороже. Это же относится и к текстилю. Не обязательно покупать дорогой текстиль, главное - выбрать качественный. Шторы должны быть плотными и объёмными. Лучше отдать предпочтение шторам до пола, на всю ширину окна. При этом нужно обратить внимание на то, что если около окна стоит шкаф или стол, то шторы не должны заходить за границу с мебелью. Не стоит забывать про тюль. Она должна также, быть хорошего качества. Объёмные двухслойные шторы смотрятся дорого, в то время как короткие и узкие визуально уменьшают окно и выглядят дёшево.

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