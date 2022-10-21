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Автор Ирина Гусакова

Эксперт дала антисоветы по покупке недвижимости: "Найдите кучу недочётов, чтобы получить скидку"

Недвижимость

Встречи и переговоры с продавцом важная часть при выборе и принятие решения о покупке недвижимости. Грамотное поведение — один из залогов успеха. Сомневаетесь, волнуетесь, не знаете, как себя вести? Эксперт по недвижимости, инвестор, основатель агентства недвижимости "Тренд Хаус" Ксения Аверс дала антисоветы, как вести переговоры при сделках с недвижимостью. Почитайте и… не повторяйте следующие рекомендации.

Эксперт дала антисоветы по покупке недвижимости: "Найдите кучу недочётов, чтобы получить скидку"

Как вести переговоры при сделках с недвижимостью: антисоветы

  • Находите кучу недочетов в надежде получить хорошую скидку.
  • Занижайте цену необоснованно — "встретимся посередине".
  • Продукт стоит столько, сколько есть у вас на руках, а не сколько готов заплатить за него рынок.
  • Пообещайте купить на миллиард, имея миллион, в надежде на скидку за обманчивые обещания.
  • Посмотрите в интернете фамилию владельца и скажите, что вы от него.
  • Начинайте разговор с того, что все мошенники.
  • Получите предложение от одного менеджера, продолжите общение с другим, позвоните с 15 разных номеров и "вишенка на торте" — через риелтора узнайте информацию: ребят, ну мы же общаемся между собой.
  • Вспомните цену из 90-х или за какую цену купила квартиру ваша бабушка, ведь недвижимость не растёт в цене.
  • Сравните доходность объекта в центре Москвы с объектом в деревне Кукуевка, ведь недвижимость и в Африке недвижимость.
  • Приходя на встречу, надменно скажите: "Кофе, плюшки и самую низкую цену" и продолжайте искренне верить, что вы единственный покупатель на земле.
  • Перебивайте, не отвечайте на вопросы, ведь вы приехали на встречу не для того, чтобы решить свою инвестиционную задачу, а просто потому что у вас есть куча времени и вам захотелось "Кофе, плюшки и самую низкую цену".
  • Обязательно назначьте несколько встреч и не явитесь без предупреждения, продавец должен "дозреть" — вот только до чего?
  • Не забудьте сказать, что вам есть куда вкладываться и эти предложения намного лучше. Ни в коем случае не говорите куда, ведь они могут сами сразу все выкупить. И ждать, пока они начнут предлагать более интересные условия. И если предложат, сказать, что есть ещё более интересные предложения.
  • Обязательно спросите, зачем они продают, если так все хорошо. Ведь обычно застройщик сам живёт во всех своих построенных квартирах, чем коммерческая недвижимость хуже.
  • Из контактов оставьте только почту — ведь это лучшая связь на свете, оптимально использовать почту России — абонентский ящик на деревню дедушке.

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