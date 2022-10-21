Эксперт дала антисоветы по покупке недвижимости: "Найдите кучу недочётов, чтобы получить скидку"

Встречи и переговоры с продавцом важная часть при выборе и принятие решения о покупке недвижимости. Грамотное поведение — один из залогов успеха. Сомневаетесь, волнуетесь, не знаете, как себя вести? Эксперт по недвижимости, инвестор, основатель агентства недвижимости "Тренд Хаус" Ксения Аверс дала антисоветы, как вести переговоры при сделках с недвижимостью. Почитайте и… не повторяйте следующие рекомендации.

Как вести переговоры при сделках с недвижимостью: антисоветы

Находите кучу недочетов в надежде получить хорошую скидку.

Занижайте цену необоснованно — "встретимся посередине".

Продукт стоит столько, сколько есть у вас на руках, а не сколько готов заплатить за него рынок.

Пообещайте купить на миллиард, имея миллион, в надежде на скидку за обманчивые обещания.

Посмотрите в интернете фамилию владельца и скажите, что вы от него.

Начинайте разговор с того, что все мошенники.

Получите предложение от одного менеджера, продолжите общение с другим, позвоните с 15 разных номеров и "вишенка на торте" — через риелтора узнайте информацию: ребят, ну мы же общаемся между собой.

Вспомните цену из 90-х или за какую цену купила квартиру ваша бабушка, ведь недвижимость не растёт в цене.

Сравните доходность объекта в центре Москвы с объектом в деревне Кукуевка, ведь недвижимость и в Африке недвижимость.

Приходя на встречу, надменно скажите: "Кофе, плюшки и самую низкую цену" и продолжайте искренне верить, что вы единственный покупатель на земле.

Перебивайте, не отвечайте на вопросы, ведь вы приехали на встречу не для того, чтобы решить свою инвестиционную задачу, а просто потому что у вас есть куча времени и вам захотелось "Кофе, плюшки и самую низкую цену".

Обязательно назначьте несколько встреч и не явитесь без предупреждения, продавец должен "дозреть" — вот только до чего?

Не забудьте сказать, что вам есть куда вкладываться и эти предложения намного лучше. Ни в коем случае не говорите куда, ведь они могут сами сразу все выкупить. И ждать, пока они начнут предлагать более интересные условия. И если предложат, сказать, что есть ещё более интересные предложения.

Обязательно спросите, зачем они продают, если так все хорошо. Ведь обычно застройщик сам живёт во всех своих построенных квартирах, чем коммерческая недвижимость хуже.

Из контактов оставьте только почту — ведь это лучшая связь на свете, оптимально использовать почту России — абонентский ящик на деревню дедушке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.