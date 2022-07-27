"Донстрой" из девелопера превратился в "прачечную"?..

Компанию "Донстрой" называют ведущим девелопером столицы. Действительно, на счету застройщика, работающего на московском рынке недвижимости с 1994 года, несколько успешных проектов, относящихся к элитному, премиум и бизнес-классу жилья: например,

"Алые паруса",

"Дом на Мосфильмовской",

"Сердце столицы"

и другие жилые комплексы.

Однако если пролистать поисковую выдачу немного дальше бравурных официальных заявлений компании о вводе в эксплуатацию очередных квадратных метров столичной недвижимости, становится очевидно, что небо над штаб-квартирой "Донстроя" не так уж и безоблачно, как в компании это пытаются продемонстрировать потенциальным клиентам.

Скандалы по элитному разряду

Так, например, ЖК "Алые паруса" у метро "Щукинская", возводившийся с 2001-го по 2017 год и состоящий из шести корпусов высотностью от 27 до 48 этажей, известен не только упоминанием в одной из книг писателя-фантаста Сергея Лукьяненко из серии "Дозоры". Этот ЖК также печально прославился астрономическими ценами за квадратный метр жилплощади, произволом управляющей компании, "с потолка" повышающей цены на обслуживание элитного жилья, и даже — человеческими жертвами. В январе 2016 года здесь погибла дочь известного телеведущего Евгения Кочергина 36-летняя Ирина Володина. Женщина вошла в лифт и рухнула вниз с высоты седьмого этажа. По официальной версии, виновником трагедии стал оборвавшийся трос, по неофициальной — под пассажиркой провалился пол лифтовой кабины.

А совсем недавно, в конце мая этого года, с одного из корпусов ЖК "Алые паруса" рухнула часть облицовки фасада. Упавшие с высоты шестого этажа обломки приземлились на припаркованные автомобили. Лишь по счастливой случайности никто из людей не пострадал. Просто интересно, после всего этого кто-то ещё хочет купить квартиру в "Алых парусах"?

Не обошлось без скандалов и в ЖК "Сердце столицы", построенном на Шелепихинской набережной. Здесь жильцам первой и второй очередей застройки жилого комплекса "по наследству" от застройщика достались разные управляющие компании. В итоге "Центральный парк" ЖК, обозначенный в проектной декларации как "зелёная зона общего пользования", оказался обнесён забором из профнастила и специально нанятые охранники не пускали туда жильцов домов первой очереди, потому как "не положено". Удалось ли уладить конфликт, в настоящее время неизвестно, но, судя по количеству "ошибок 404 (страница не найдена)" в результатах поисковой выдачи, складывается впечатление, что в "Донстрое" предпочитают скандальные ситуации не улаживать, а заметать под ковёр, попросту зачищая информационное пространство с неугодными публикациями.

Тем не менее на сайтах, публикующих отзывы, можно ознакомиться с народным мнением об этом застройщике. Отзывы, мягко скажем, неоднозначные, а несколько лестных записей, якобы от довольных клиентов, откровенно похожи на заказные. Вот лишь один из них, и не самый отрицательный среди прочих комментариев.

"СК "Донстрой" на своем официальном сайте публикует только хорошие новости и радостно рапортует об очередном сданном доме или запущенном фонтане, но почему-то скрывает от всех реальные проблемы жителей своих ЖК, почему-то там нет информации об очень длительном подключении "Алых парусов" к городским сетям отопления, о постоянных жалобах жильцов "Триумф Палас" на управляющую компанию и беспредел, который там творится. Не доверяйте информации на официальном сайте, если хотите узнать правду, зайдите на форумы уже сданных ЖК от СК "Донстрой" и почитайте реальные проблемы жителей, такого беспорядка в элитных ЖК быть не должно", — пишет пользователь Фёдор Сергиенко.

Вместо чертежей — схемы?

Однако если ещё полистать поисковую выдачу по запросу "Донстрой", оказывается, что низкое качество и завышенные цены возводимого этим застройщиком жилья — это ещё, что называется, полбеды. Куда большее изумление вызывают разнообразные многоходовые схемы, мутные аферы и коррупционные скандалы, связанные с "ведущим девелопером Москвы", а также его финансовым партнёром — банком ВТБ.

Здесь следует уточнить, что "Донстрой" представляет собой группу компаний, поэтому, не вдаваясь в подробности, можно сказать, что "Донстрой", "Дон-Строй" и "Дон-Строй Инвест" — названия структур холдинга, в общем, одно и то же. Что же касается "финансового партнёрства", то ВТБ получил контроль над "Донстроем" ещё в 2009 году за символическую сумму в 500 рублей. На тот момент долги застройщика перед банком превысили 500 млн долларов. Казалось бы, зачем системообразующему банку с госучастием нужен убыточный "карманный девелопер"? Но и ему нашли применение.

Например, АО "СК "Дон-Строй" является учредителем ООО "Донстрой Инвест", которому принадлежит ООО "Аметист", в свою очередь, владеющее двумя ООО — "Сезон охоты" и "Сезон охоты +", на которые оформлены охотничьи угодья в Рубцовском и Ржевском районах Тверской области. Обе охотничьих усадьбы стабильно убыточны.

Ещё одна ситуация вызвала скандал в конце прошлого года. Ни для кого давно уже не секрет, что земля в Москве — буквально "золотая". Например, квадратный метр жилой площади в Пресненском районе столицы, по данным на ноябрь 2021 года, оценивался в 524 тыс. рублей, но тут "Донстрою" "удачно подвернулся" участок в 4,8 га на улице Макеева, 7, принадлежащий АО "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) — структуре "Роскосмоса". По этому адресу планировалось построить 100-120 тыс. кв. м жилья, однако возникли вопросы с законностью передачи участка под застройку, после чего и разразился скандал с разбирательством, а всю доступную из открытых источников информацию вновь попытались замести под ковёр.

И это лишь малая часть, скажем мягко, сомнительных делишек "ведущего девелопера Москвы". Всего за время своей работы "Донстрой" стал фигурантом уже без малого двухсот судебных разбирательств, в большинстве из которых участвовал в качестве ответчика. Откровенно говоря, репутация компании на данный момент настолько испорчена, что давно уже идут упорные слухи о том, что ВТБ планирует обанкротить своего "карманного застройщика" (читай — "прачечную"). Но пока что, похоже, время ещё не пришло. Стоит ли иметь дело с таким застройщиком? Решать вам.