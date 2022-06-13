Дом или квартира человека является зеркальным отражением его самого. Обстановка, декор интерьера и цветовая палитра — через все это можно судить о характере, вкусах и в целом о личности хозяина или хозяйки. О том, что интерьер жилья говорит о его хозяевах, рассказала читателям Pravda.Ru дизайнер, основатель студии Grande Familia (iRoomproject) Инна Каминская.
Для людей, кто всегда должен подчёркивать свой статус, показывать окружающим свою значимость, постоянно быть в центре внимания, — самое главное в интерьере — дорогая цена и эксклюзив. Позолота, блеск, мрамор, самая дорогая сантехника, наличие эксклюзивных предметов интерьера, модные вещи. Таким людям свойственны следующие направления интерьера:
Когда заходишь в квартиру и видишь шикарный сервиз на полках в серванте, резные комоды, столы и стулья, на стенах классические обои, а в текстиле преобладают ткани — шерсть, велюр и бархат, то на такую обстановку смотришь как через матовое стекло. В такой квартире самыми главными являются комфорт, спокойствие и уют. Здесь живут консерваторы, в основном уже пожилого возраста. Для них важнее возможность в любое время дня и ночи найти нужный предмет наощупь с закрытыми глазами, чем успеть купить какую-нибудь супермодную технику.
Есть и ценители сдержанного европейского интерьера, например французского прованса. В основе этого направления натуральный материал:
А атмосфера? Как только заходишь сюда, сразу остро чувствуешь, как останавливается время, а через некоторое время и вовсе забываешь, где находишься и какой сейчас год. Люди, которые живут в таком интерьере, наверняка сменили уже несколько интерьерных стилей. Их не интересуют модные пластмассовые стулья и копии картин. В изобразительном искусстве они ценят масло, время и имя автора. Помимо того, что сама картина радует глаз, главное для них — тактильное ощущение натурального шпона под пальцами рук, блеск фарфоровой тарелки на яркой скатерти вместе с никелированной сталью. Хозяева такого интерьера медлительны, никуда не торопятся, они уже нашли себя и свое место под солнцем, давно уже все всем доказали. Они просто наслаждаются и получают удовольствие от размеренного темпа жизни и от положительных эмоций.
Есть и такой типаж людей, для которых скорость важна везде и абсолютно во всем. Очень нужно все успеть сделать: ответить на множество звонков, отправить и составить кучу документов, провести массу переговоров. Бешеный ритм энергичных людей нашего времени, тех, кто привык достигать поставленных целей. Им не важен сам процесс достижения, им важна сама цель и скорость достижения этой цели.
Поэтому они никогда не смогут понять, зачем так долго сервировать стол или стирать скатерть после каждого ужина. Их удобство и комфорт достигается в высоких современных технологиях. В интерьере крайний минимализм, напичканный суперсовременной техникой, наливной пол под бетон, высокие потолки с освещением. Должно быть воздушно, широко, комфортно. Качественная звукоизоляция, матрас для более качественного сна, уютная мягкая мебель, чтобы успеть отдохнуть за 7-8 часов сна.
А теперь попробуйте проанализировать домашний быт и обстановку в доме своих друзей и близких родственников!
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Глава киевского режима записал очередное видеообращение.