Дизайнер: "Декор интерьера квартиры может многое рассказать о характере и личности хозяйки"

Дом или квартира человека является зеркальным отражением его самого. Обстановка, декор интерьера и цветовая палитра — через все это можно судить о характере, вкусах и в целом о личности хозяина или хозяйки. О том, что интерьер жилья говорит о его хозяевах, рассказала читателям Pravda.Ru дизайнер, основатель студии Grande Familia (iRoomproject) Инна Каминская.

Детали интерьера как зеркало души человека

Для людей, кто всегда должен подчёркивать свой статус, показывать окружающим свою значимость, постоянно быть в центре внимания, — самое главное в интерьере — дорогая цена и эксклюзив. Позолота, блеск, мрамор, самая дорогая сантехника, наличие эксклюзивных предметов интерьера, модные вещи. Таким людям свойственны следующие направления интерьера:

ар-деко,

неоклассика,

ар-нуво и другие гламурные стили.

Когда заходишь в квартиру и видишь шикарный сервиз на полках в серванте, резные комоды, столы и стулья, на стенах классические обои, а в текстиле преобладают ткани — шерсть, велюр и бархат, то на такую обстановку смотришь как через матовое стекло. В такой квартире самыми главными являются комфорт, спокойствие и уют. Здесь живут консерваторы, в основном уже пожилого возраста. Для них важнее возможность в любое время дня и ночи найти нужный предмет наощупь с закрытыми глазами, чем успеть купить какую-нибудь супермодную технику.

Есть и ценители сдержанного европейского интерьера, например французского прованса. В основе этого направления натуральный материал:

дерево серо-чёрного и выбеленных тонов,

лен в текстиле,

предметы декора из старого металла,

итальянская плитка (типа restat),

перила с резными балясинами.

А атмосфера? Как только заходишь сюда, сразу остро чувствуешь, как останавливается время, а через некоторое время и вовсе забываешь, где находишься и какой сейчас год. Люди, которые живут в таком интерьере, наверняка сменили уже несколько интерьерных стилей. Их не интересуют модные пластмассовые стулья и копии картин. В изобразительном искусстве они ценят масло, время и имя автора. Помимо того, что сама картина радует глаз, главное для них — тактильное ощущение натурального шпона под пальцами рук, блеск фарфоровой тарелки на яркой скатерти вместе с никелированной сталью. Хозяева такого интерьера медлительны, никуда не торопятся, они уже нашли себя и свое место под солнцем, давно уже все всем доказали. Они просто наслаждаются и получают удовольствие от размеренного темпа жизни и от положительных эмоций.

Есть и такой типаж людей, для которых скорость важна везде и абсолютно во всем. Очень нужно все успеть сделать: ответить на множество звонков, отправить и составить кучу документов, провести массу переговоров. Бешеный ритм энергичных людей нашего времени, тех, кто привык достигать поставленных целей. Им не важен сам процесс достижения, им важна сама цель и скорость достижения этой цели. Поэтому они никогда не смогут понять, зачем так долго сервировать стол или стирать скатерть после каждого ужина. Их удобство и комфорт достигается в высоких современных технологиях. В интерьере крайний минимализм, напичканный суперсовременной техникой, наливной пол под бетон, высокие потолки с освещением. Должно быть воздушно, широко, комфортно. Качественная звукоизоляция, матрас для более качественного сна, уютная мягкая мебель, чтобы успеть отдохнуть за 7-8 часов сна.

А теперь попробуйте проанализировать домашний быт и обстановку в доме своих друзей и близких родственников!

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