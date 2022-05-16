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Автор Ольга Лазарева

На Таганке вместо Музея ретро-автомобилей может появиться элитный ЖК Года Нисанова

Недвижимость

В начале апреля предприниматель Роман Агабабаев выкупил здание бывшего автомобильного комбината на Рогожском Валу, где ранее размещался Музей ретро-автомобилей.

На Таганке вместо Музея ретро-автомобилей может появиться элитный ЖК Года Нисанова

Как сообщали "Ведомости" со ссылкой на собственные источники, Агабабаев действует в интересах своих бизнес-партнеров Года Нисанова и Зараха Илиева, владеющих ГК "Киевская площадь". В перспективе на месте бывшего автокомбината может появиться элитный ЖК от девелопера "Самолет", 10% акций которого ранее приобрела "Киевская площадь".

Изначально предполагалось, что здания автокомбината приспособят под еще один фудмолл "Депо". В портфеле ГК "Киевская площадь" таких активов уже несколько. Первое "Депо" расположилось на месте Миусского трамвайного парка, второе анонсировано рядом с площадью трех вокзалов, аналогичная судьба ждет усадьбу Студенец на Красной Пресне. Также компания Нисанова владеет ключевыми рынками столицы, в том числе крупнейшим в Европе хабом "Фуд-Сити".

Вскоре после покупки автокомбината издание "Ведомости" поинтересовалось мнением экспертов о судьбе участка, и они также подтвердили вероятность создания очередного гастромаркета. Однако глава ритейл-департамента CBRE в России Марина Малахатько заявила, что наиболее востребован на Рогожском Валу жилой комплекс премиум-класса с расширенной торговой инфраструктурой, так как строительство крупного торгового комплекса там невыгодно.

На сегодняшний день в активе "Киевской площади" нет жилых комплексов, но признаки намерения Нисанова войти в этот бизнес прослеживаются все отчетливее. В сентябре 2021 года "Киевская площадь" купила 10% акций девелопера "Самолет", одного из крупнейших в России. Сделка может быть связана с изменившимися в ноябре 2020 года правилами перевода назначения земельных участков в Москве, например, с промышленного на жилую.

Цены на смену назначения выросли от двух до восьми раз, в зависимости от района. Но можно получить льготы, если при застройке девелопер создает рабочие места. После этого столичные застройщики начали массово заявлять о возведении складских площадей и включении торговых комплексов в проекты ЖК.

Аналогичное намерение высказали и представители "Самолета" в июне прошлого года, еще до сделки с Годом Нисановым. Уже в сентябре появилась информация, что "Киевская площадь" сменила планы на территорию бывшего рынка "Эмерал". Изначально компания планировала превратить его в тематический парк Ferrari World, но после сделки с "Самолетом" заявила о постройке логистического центра. Директор департамента рынка капиталов Colliers Денис Платов в интервью "Коммерсанту" отметил, что совместная постройка логистического центра может иметь целью получение скидки от мэрии Москвы для смены назначения территории в некоем другом месте.

Проект ЖК премиум-класса на Рогожском Валу выглядит действительно выгодно. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в районе, даже в обычных домах, колеблется районе полумиллиона рублей. При этом Агабабаев купил автокомбинат по минимальной цене — всего за 606 миллионов рублей, так как конкурентов на торгах по какой-то причине у него не оказалось. О том, хотят ли жители окрестных домов неожиданного появления под своими окнами очередного ЖК пока не известно, но, судя по заявленным и проведенным сделкам, строительство — дело решенное.

Впрочем, сорвать планы Года Нисанова горожанам уже удавалось, но в Петербурге. В 2017 году "Киевская площадь" через дочернюю компанию попыталась построить в Парке Интернационалистов океанариум. Но жители окрестных домов встали на защиту парка, когда выяснилось, что 90% площадей "океанариума" отойдут под торговый центр. Тем не менее, Нисанов продолжает попытки выйти на рынок Петербурга, где состоит в близких дружеских отношениях с губернатором Александром Бегловым, уроженцем Баку, и главой местной азербайджанской диаспоры Вагифом Мамишевым. Интересно, что "Самолет" активно осваивает рынок Петербурга и Ленинградской области, в частности девелопер контролирует компанию "СПб Реновация", крупнейшего оператора реновации в Северной столице.

На фоне приведенных фактов можно ожидать, что активы Нисанова вскоре начнут пополняться различными жилыми проектами, как в Москве, так и в Петербурге. Направление работы можно было бы считать положительным, если бы не тенденция Нисанова к реализации своих проектов вопреки мнению местных жителей, что усугубляется наличием у азербайджанского бизнесмена связей среди высокопоставленных чиновников. Результатом расширения бизнеса Нисанова может стать появление новых "горячих точек" градозащиты в Москве и Петербурге.

Редактор: Елена Тимошкина
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