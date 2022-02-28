Денис Лактионов: никто не вправе создавать угрозу работе законно действующего юридического лица

Председатель коллегии адвокатов "Первая адвокатская контора" г. Санкт-Петербурга, вице-президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов об уголовном деле против четырёх сотрудников ПК "Бест Вей", которое стало основанием для рукотворных трудностей в работе кооператива.

— Денис Олегович, что за уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников кооператива?

— Уголовное дело было возбуждено 19 октября прошлого года по статье 172.2 — так называемая пирамидная статья: об ответственности за создание "финансовой пирамиды". Прошло довольно много времени с начала расследования. И вот 15 февраля 2022 года сотрудниками органов внутренних дел в рамках этого расследования были предприняты решительные действия: обыск в офисе кооператива с изъятием серверов и документации. Параллельно Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области были задержаны четыре сотрудника кооператива, в том числе три молодые женщины.

При этом за одну ночь с 16 на 17 февраля дело из "пирамидного" превратилось в дело о хищении в форме мошенничества: мошенничество с юридической точки зрения — одна из форм хищения. Вот такая удивительная трансформация! В самом деле ничего не изменилось по фабуле, по смыслу тех событий, которые описаны в постановлении о возбуждении уголовного дела в октябре 2021 года. Но вдруг в феврале они были переквалифицированы в мошенничество в особо крупных размерах: часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мне понятно, почему: это более тяжкая статья, по которой предусмотрено заключение под стражу.

И после этого Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга соглашается с ходатайством следствия и заключает четырёх сотрудников кооператива под стражу на два месяца: в СИЗО №4 в Санкт-Петербурге и СИЗО №1 "Новые Кресты" в Колпине.

Такие действия по экономическому делу, связанному с экономическими процессами, вопросами взаиморасчётов, денежных претензий, обескураживают.

Это, на мой взгляд, не что иное, как устрашение, когда люди брошены в тюрьму.

И другой логики, кроме как запугать и подавить их, чтобы они признавались в чем-то, чего не совершали, говорили то, чего не было, оговаривали других людей, у следствия мы не видим.

Когда абсолютно некриминальных, как говорят в судах, социализированных лиц, абсолютно законопослушных, никогда не привлекавшихся ни к каким наказаниям, в том числе трёх молодых женщин, сразу помещают под стражу — это свидетельство того, что их хотят морально подавить и добиться признательных показаний, показаний на других лиц. Добиться того, чтобы они работали на версию следствия. В таких случаях следствие обычно стремится добиться заключения досудебного соглашения с кем-то из обвиняемых, чтобы эту свою версию подкрепить преюдицией в отношении остальных. Другого объяснения у меня как у профессионального адвоката нет.

— Насколько мы знаем, это дело всего-навсего на 9 млн рублей?

— Да, совершенно верно, упоминается об ущербе 9 млн рублей. Но знаете как, тут тактика троянского коня. Войти любой суммочкой, хотя бы суммой выше миллиона, чтобы можно было использовать устрашающую статью, получить от суда карт-бланш и поместить людей в тюрьму.

А дальше разрушать кооператив, создавая кумулятивный эффект: многомиллионный ущерб уже для пайщиков кооператива за счёт разрушения выстроенной системы работы юридического лица, некоммерческой организации.

Создавать репутационный ущерб. Это так же, как с банками: когда создаётся мнение, что тот или иной банк плохой и он вот-вот рухнет, все бегут, забирают деньги — и банка нет.

— Однако в данном случае помимо репутационного ущерба есть прямой финансовый ущерб от того, что работа кооператива блокируется: изъяты серверы, документация, электронные ключи.

— Совершенно верно. Это дезорганизация работы, дестабилизация деятельности юридического лица.

Организации создали большие трудности с помощью простых действий: вырвали серверы и чрезвычайно затруднили кооперативу возможность выполнять свои обязательства перед пайщиками. Притом что ареста счетов нет, и для этого нет никаких оснований.

Создан риск ущерба для граждан — для сотен и тысяч людей. Почти 20 тысяч граждан участвуют своими денежными средствами в этой работе. У них есть все основания рассчитывать получить то, что они рассчитывали получить.

К сожалению, правоохранительными органами ведётся целенаправленное торпедирование работы кооператива. Они создают угрозу работе законно действующего юридического лица.

— Как вы этому противодействуете, какие меры предпринимаете, чтобы с этим бороться?

— Противодействовать — некорректное в данном случае слово. Действует правоохранительная система, она облечена властью со стороны государства.

Мы действуем исключительно в рамках правового поля: обжалуем незаконные и необоснованные, на наш взгляд, действия сотрудников правоохранительных органов, следственных работников. Для защиты юридического лица и граждан, подвергшихся незаконному, на наш взгляд, воздействию со стороны следствия, у нас есть правовые механизмы:

обращение и в суд,

и в вышестоящие органы,

и в органы, надзирающие за соблюдением закона, в прокуратуру.

— Будет ли оспариваться мера пресечения для арестованных сотрудников кооператива?

— Она оспорена по всем сотрудникам, брошенным в тюрьму. В Санкт-Петербургский городской суд поданы апелляционные жалобы — они все приняты и будут рассматриваться. Мы будем добиваться по крайней мере изменения меры пресечения на более мягкую и адекватную. Замечу, что "пирамидная" статья, которая была первоначально, более мягкая и не позволяет взять под стражу.

— Но зато она позволила Центральному банку внести кооператив в предупредительный список.

— Совершенно верно, а дальше она уже не нужна. Дальше нужно подавлять людей, поместить их в невыносимые условия лишения свободы. И добиваться от них признательных показаний.

Увы, против наших подзащитных используются репрессивные методы из отечественной практики почти столетней давности — самые неприятные, отвратительные и уродливые.

— Как вы добиваетесь разблокирования деятельности кооператива?

— На имя руководителя следственной группы подано ходатайство о возвращении серверов, как это положено. Потому что к уголовной ответственности юридические лица не привлекаются.

Если есть претензии к физическим лицам — разбирайтесь, но парализовать работу юридического лица никто не имеет права: закон этого не позволяет.

Мы обратились с этим ходатайством в том числе и в рамках защиты прав и интересов пайщиков кооператива, для которых кооператив должен продолжать функционировать. Если руководитель следственной группы откажет, мы обратимся в вышестоящие инстанции. В ближайшее время будет встреча с руководством Главного следственного управления ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.