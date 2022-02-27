Квартиры покупают по "ауре" и знакам Зодиака

Всё чаще, приобретая или арендуя объекты недвижимости, покупатели интересуются их "аурой" и руководствуются астрологическими данными, не говоря уж о различных суевериях. Об этом рассказывают, например, московские риэлторы.

Москва по знакам Зодиака

Так, ходит предание, что вся российская столица ещё в XVII веке была поделена чернокнижником Яковом Брюсом на сектора, каждый из которых соответствовал одному из созвездий и оказывал соответствующее влияние на дома и людей, которым в нём находились.

Впоследствии Сталин якобы воспользовался этой информацией и велел построить кольцевую линию московского метрополитена таким образом, чтобы каждая из двенадцати станций относилась к одному из этих секторов и совпадала с определённым знаком Зодиака: Овен, Телец, Близнецы и так далее.

Также в соответствии с астрологией и разными эзотерическими учениями будто бы были построены знаменитые сталинские высотки и ВДНХ.

"Марс не в той позиции"

Сегодня каждый человек знает, под каким созвездием он родился, а большинство, если и не обращались к астрологам, то наверняка неоднократно читали собственные гороскопы в книжках или СМИ. И не верьте тем, кто утверждает, что не интересуется астрологией: интересуется, только ни за что и никогда в этом не признается!

Но некоторые люди увлечены астрологией настолько сильно, что любые события в своей жизни соизмеряют с астрологическими параметрами. И среди потенциальных покупателей недвижимости таких в последнее время встречается немало.

"У нас был случай, когда клиенты, молодые парень и девушка, отказались от прекрасного варианта из-за того, что район не подходил их знакам зодиака: они оба из водной стихии, а квартира находилась в огненном секторе, — рассказывает сотрудник одного из агентств недвижимости. — Квартиру в итоге нашли, но даже сделку пришлось отложить, потому что Марс находился в какой-то не той позиции".

Квартирная "аура"

Многие верят, что "поле" жилища может оказывать различное воздействие на тех, кто в нём обитает. Люди стараются обходить стороной дома и квартиры, где кто-то умер от тяжёлой болезни, где происходили убийства и другие преступления.

"Была квартира, где молодая пара въехала с ребёнком и через полгода развелась, — рассказывает Ольга Я. — Въехали мы: как за порог квартиры зайдём, так поругаемся на пустом месте. По стояку — психзаболевания. Узнали, что на первом этаже когда-то муж убил жену".

Проблемы оккультного плана волнуют и тех, кто арендует жильё. Кристина П. поведала такую историю: "Помню, въехала в одну квартиру, и меня с первой недели жизни там стали навязчиво накрывать мысли устроить вечеринку, позвать кого-то в гости… Позже познакомилась с соседкой снизу, она рассказала, что прошлая жительница постоянно устраивала пати. Стала расспрашивать собственницу, она подтвердила, что все жильцы вели активную социальную жизнь и даже её неоднократно зазывали присоединиться".

"Сняла квартиру у идеальных хозяев, а она начала бузить, — рассказывает другая арендаторша. — Была протечка, потом я чуть не разбила головой дорогую итальянскую люстру. Всё решилось, когда я по договорённости с хозяевами немного украсила ванную, поставила новую тумбочку. И всё, духи квартиры и прочие поля успокоились".

Хозяева стараются не сдавать недвижимость жильцам, которые могут испортить её ауру. Так, одна женщина живёт рядом с детским онкологическим центром, но наотрез отказывается сдавать квартиру семьям с больными детьми. Она считает, что это испортит энергетику квартиры. К тому же, вдруг ребёнок умрёт прямо на её площади? Или у родителей закончатся деньги, а с больным ребёнком их не выселишь? — аргументирует хозяйка жилища. Своя логика в этом, конечно, есть.

Самовнушение или?..

Стоит ли всё же обращать внимание на подобные вещи, над которыми скептики обычно смеются?

Психологи считают, что если человек верит в астрологию, биоэнергетику и т. п., то он может, к примеру, сам себе внушить, что с квартирой "что-то не то", чувствовать себя плохо.

Но бывают случаи, когда в жильё вселяются люди, совершенно не интересующиеся никакими оккультными проблемами, и сталкиваются с чем-то необъяснимым. Так что есть смысл всё же хотя бы проанализировать ситуацию.

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