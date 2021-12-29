Роман Василенко: граждане должны иметь выбор, каким способом приобрести недвижимость

Председатель Совета Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей" Роман Василенко — об итогах работы кооператива в 2021 году и действиях кооператива в новой ситуации, в которой он оказался в конце уходящего года.

— Роман Викторович, как вы оцениваете итоги года для кооператива?

— Уходящий год был по результатам работы одним из лучших из восьми лет, которые работает кооператив.

У кооператива сейчас более 19 тысяч пайщиков, он приобрёл для пайщиков более 2500 объектов недвижимости.

Почти 250 объектов недвижимости уже перешло в собственность пайщиков. Мы расширили сферу деятельности возможностью приобретения не только недвижимого, но и движимого имущества. Пайщиками кооператива получили право становиться юридические лица.

— Но завершение года подпортило картину… Как развивались события?

— 17 ноября Банк России внёс наш кооператив в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Решению о включении не предшествовало никакой проверки, с нами не связывались, не запрашивали никаких документов.

— На основании чего же было принято решение?

— Неизвестно. Нет никаких критериев включения в этот список. Если бы они были, мы бы скрупулезно их соблюдали. Наш кооператив всегда уделял огромное внимание юридическим аспектам деятельности.

На сайте ЦБ есть перечень признаков "финансовой пирамиды", но ни под один из этих признаков деятельность кооператива не подпадает.

— Однако включением в список дело не закончилось?

— Увы. В середине декабря Роскомнадзор по инициативе Центробанка и предписанию Генпрокуратуры заблокировал официальный сайт кооператива, что, на мой взгляд, нарушает права пайщиков кооператива.

А 17 декабря появился пресс-релиз Генеральной прокуратуры о том, что в отношении кооператива расследуется дело по признакам "финансовой пирамиды". Кем расследуется дело, кто его ведёт, мы не знаем до сих пор.

— То есть конкретизации претензий не поступало?

— Официально — нет. Я видел в прессе комментарий средней руки чиновника системы ЦБ: описание им нашей деятельности даже отдалённо не напоминает ни положения устава кооператива, ни практику нашей работы.

Поясню в очередной раз:

"Бест Вей" — классический кооператив, некоммерческая организация, добровольное объединение граждан и юридических лиц, созданное на основе членства путём объединения его членами имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов.

Схема его работы классическая: пайщик вносит часть суммы за заявленный пайщиком объект, остальную часть предоставляет паевой фонд кооператива, который пополняется всеми пайщиками.

Это и российский дореволюционный,

и советский,

и международный опыт.

Так работали и работают все кооперативы, ведь суть кооператива — взаимопомощь между пайщиками, последовательная помощь каждому пайщику со стороны всех остальных пайщиков.

Разумеется, некоммерческий подход обусловливает сравнительно мягкие финансовые условия. Хотя у кооперативов есть свои особенности, например, для приобретения недвижимости нужно отстоять в очереди.

Именно такой подход нашёл максимальный отклик у сограждан и позволил кооперативу "Бест Вей" стать одним из самых крупных кооперативов в России.

— Как сказались "санкции" на деятельности кооператива?

— Приток новых пайщиков за последний месяц уменьшился примерно вдвое. При этом очень выросло количество пайщиков, погасивших свой пай. Таким образом, темпы пополнения паевого фонда даже увеличились.

— Каковы ваши дальнейшие шаги?

— Мы предприняли меры юридической защиты кооператива и его пайщиков: в частности, в Арбитражный суд города Москвы поданы исковые заявления в отношении ЦБ РФ. 9 февраля должно состояться первое судебное заседание.

Кооператив получает большую общественную поддержку — почти 25 тысяч человек подписало две петиции в защиту кооператива, размещённые на change.org.

Мы ценим поддержку многих коллег по кооперативному движению. Ведь включением нас в "Список неблагонадёжных" подрывается деятельность всех потребительских кооперативов в России.

Кооператив работает почти восемь лет, и к нам с некоторой периодичностью предъявляют претензии, на которые мы уже многократно отвечали.

Мы всегда были готовы к учёту требований со стороны регулирующих и контролирующих организаций — даже требований, которые мы считали недостаточно обоснованными юридически.

И готовы к нему сейчас. Очень внимательно относимся к требованиям и пожеланиям со стороны контролирующих и надзирающих организаций, но, чтобы их соблюсти, требования нужно сформулировать. А этого, к сожалению, не происходит.

— Чем объясняете вдруг возникший негатив к кооперативу со стороны Банка России?

— Он может объясняться разными причинами. Возможно, это борьба за монополию на рынке недвижимости.

Надо понимать, что кооператив не является альтернативой ипотеке: это другой способ приобретения недвижимости, со своими особенностями.

И вообще неправильно говорить, что какая-то форма приобретения недвижимости лучше, а какая-то хуже. Для разных людей подходят разные условия.

Граждане России должны иметь возможность выбора, каким способом приобретения недвижимости пользоваться. Развитие кооперации предоставляет им такой выбор.