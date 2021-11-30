Десять шагов к приобретению недвижимости в собственность с помощью потребительского кооператива

Как пайщик кооператива переходит из очередника в обладатели недвижимости, а из обладателей недвижимости — в её собственники? Рассказываем на основе опыта ПК "Бест Вей".
Право пайщика на приобретение для него объекта недвижимости кооперативом возникает при: а) подаче заявления о стоимости желаемого объекта недвижимости; б) внесении первоначального паевого взноса в размере не менее 35% от этой стоимости; в) внесении членских взносов за период членства в кооперативе, если пайщик не сразу внёс первоначальный паевой фонд, а накапливал его на счёте кооператива.
До внесения полной суммы первоначального паевого взноса пайщик имеет право изменить заявленную стоимость объекта недвижимости как в большую, так и в меньшую сторону. Например, если первоначально пайщик планировал приобрести с помощью кооператива однокомнатную квартиру, то до внесения первоначального паевого взноса он может изъявить желание приобрести двух- или трёхкомнатную квартиру с соответствующим изменением суммы первоначального паевого взноса.
Объекты недвижимости приобретаются в собственность ПК в интересах того или иного пайщика по мере аккумулирования средств в паевом фонде ПК исключительно в порядке очереди, в которой находятся пайщики.
Пайщик, для которого собраны средства для покупки объекта недвижимости, переходит на этап оформления документов для совершения сделки купли-продажи объекта недвижимости: оповещение об этом отображается в электронном личном кабинете пайщика.
Пайщику предоставляется два месяца на подбор объекта недвижимости.
При предоставлении в адрес ПК заявления на приобретение конкретного объекта недвижимости и копий объекта недвижимости специалистами, привлечёнными кооперативом, осуществляются проверка юридической чистоты объекта недвижимости и его независимая оценка, исключающая завышение стоимости объекта. На основании заключений о проверке и оценке кооперативом принимается решение о приобретении данного объекта недвижимости в интересах конкретного пайщика.
Пайщик перечисляет кооперативу целевой взнос на финансирование сметы расходов, связанных с приобретением объекта недвижимости и оформлением на него права собственности кооператива.
После приобретения объект недвижимости переходит в безвозмездное пользование пайщиком, основанием для которого является членство в кооперативе. Пайщик принимает на себя эксплуатационную ответственность за объект недвижимости.
Пайщик вносит паевые взносы по графику, согласованному между пайщиком и кооперативом, в течение, как правило, 10 лет. Он имеет право досрочно внести взносы.
Пайщик, полностью внесший свой пай, не имеющий невыполненных обязательств перед кооперативом, получает справку о полной выплате пая, на основании которой согласно п. 4 ст. 218 ГК РФ переоформляет право собственности на данный объект недвижимости на себя. ПК обязан передать ему объект свободным от каких-либо обязательств.
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