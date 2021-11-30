Десять шагов к приобретению недвижимости в собственность с помощью потребительского кооператива

Как пайщик кооператива переходит из очередника в обладатели недвижимости, а из обладателей недвижимости — в её собственники? Рассказываем на основе опыта ПК "Бест Вей".