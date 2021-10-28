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Автор Александр Полянский

Евгений Чайчук: покупка квартиры с помощью кооператива — оптимальное решение в условиях "коронакризиса"

Недвижимость » Интервью

О том, как работает кооператив в условиях пандемии и связанных с ней экономических проблем, рассказывает член Совета ПК "Бест Вей" кандидат экономических наук Евгений Чайчук.

Евгений Чайчук: покупка квартиры с помощью кооператива — оптимальное решение в условиях "коронакризиса"

— Евгений Олегович, как меняется конъюнктура рынка в современной российской ситуации, когда продолжается пандемия коронавируса и ухудшается экономическая динамика?

— В этих условиях большое значение имеет взаимопомощь, некоммерческие институты, к каковым относится кооператив. И приобретение недвижимости альтернативными способами, один из которых — покупка недвижимости в рассрочку. При этом не приходится откладывать приобретение недвижимости на многие годы, так как это как откладывать свою жизнь на будущее.

— Да, но в некоторых регионах объявлены локдауны, МФЦ могут не работать…

— Кооператив создал все условия, чтобы, несмотря на локдауны, объявленные в некоторых регионах, процесс покупки недвижимости не останавливался. У нас уже накоплен большой опыт работы в период пандемии — мы не останавливались ни на день и не будем останавливаться в ближайшие месяцы.

Мы покупаем квартиры для своих пайщиков более чем в 20 субъектах Федерации: в центральных районах страны, на северо-западе, юге России. А также в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Схема работы кооператива максимально прозрачна.

  • Стать его пайщиком может любой гражданин России или иностранный гражданин.

Для этого нужен только паспорт. Для приобретения квартиры он обязан внести первоначальный паевой взнос 35 или 50% от стоимости желаемой квартиры. Пайщик может постепенно накопить первоначальный паевой взнос, внося минимальные взносы на счёт кооператива. После того как первоначальный паевой взнос сделан, пайщик ставится в очередь на приобретение квартиры.

Когда подходит очередь данного пайщика и в паевом фонде кооператива аккумулируются достаточные средства, для того чтобы внести 65 или 50% от стоимости квартиры, пайщик приступает к выбору квартиры, апартаментов или машино-места. Наш кооператив приобретает недвижимость исключительно на вторичном рынке — это наиболее безопасно. Проводятся тщательная проверка и оценка квартиры, отобранной пайщиком. Если у кооператива нет к ней вопросов с точки зрения юридической чистоты и адекватности рыночной цены, происходит покупка квартиры кооперативом в интересах пайщика.

Купленная недвижимость оформляется в собственность кооператива. Как только пайщик полностью рассчитывается с кооперативом, она переходит в собственность пайщика на основании справки о полной выплате пая перед кооперативом, предоставляемой в региональное подразделение Росреестра. В период расчётов с кооперативом ПК по договору предоставляет право пользования и постоянной регистрации в квартире самому пайщику и его родственникам.

  • Пайщик обязан ежемесячно вносить паевые и членские взносы.

Рассчитаться с кооперативом он обязан не более чем за 10 лет. Многие рассчитываются раньше.

Если возникают временные финансовые трудности, кооператив может предоставить отсрочку. Если трудности надолго, то пайщик выходит из кооператива, получает в течение двух месяцев назад все внесенные им паевые средства и передает квартиру кооперативу.

  • Функционирование кооператива также прозрачно.

В ПК "Бест Вей" каждый его член может следить за нашей работой в режиме онлайн в своем личном кабинете на официальном сайте кооператива. Там можно узнать, какой суммой располагает кооператив в данный момент, посмотреть последнюю статистику: проследить за продвижением своей позиции в общем списке, посмотреть, сколько пайщиков находится в процессе сделки, скольким уже приобрели квартиры, сколько полностью рассчиталось.

— ПК "Бест Вей" — фактически проект социальной направленности?

— Именно так. Кооператив был создан в 2014 году по инициативе социального предпринимателя из Санкт-Петербурга доктора экономических наук Романа Викторовича Василенко как программа сбережения человеческого капитала.

Мы предложили свой вариант решения жилищной проблемы — через механизм жилищной кооперации. Лозунг ПК "Бест Вей" — "Объединиться, чтобы жить!"

Наличие собственного жилья — один из главных показателей качества жизни граждан. Собственная квартира даёт чувство уверенности в настоящем и будущем. От обеспеченности граждан комфортным и качественным жильём зависят и здоровье нации, и демографическая ситуация, и созидательная активность общества, и рост показателей социально-экономического развития государства.

Благодаря нашему кооперативу более двух тыс. граждан приобрело недвижимость. И мы в режиме 24/7 работаем над тем, чтобы помочь решить жилищную проблему всё новым и новым пайщикам.

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