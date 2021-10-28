Евгений Чайчук: покупка квартиры с помощью кооператива — оптимальное решение в условиях "коронакризиса"

О том, как работает кооператив в условиях пандемии и связанных с ней экономических проблем, рассказывает член Совета ПК "Бест Вей" кандидат экономических наук Евгений Чайчук.

— Евгений Олегович, как меняется конъюнктура рынка в современной российской ситуации, когда продолжается пандемия коронавируса и ухудшается экономическая динамика?

— В этих условиях большое значение имеет взаимопомощь, некоммерческие институты, к каковым относится кооператив. И приобретение недвижимости альтернативными способами, один из которых — покупка недвижимости в рассрочку. При этом не приходится откладывать приобретение недвижимости на многие годы, так как это как откладывать свою жизнь на будущее.

— Да, но в некоторых регионах объявлены локдауны, МФЦ могут не работать…

— Кооператив создал все условия, чтобы, несмотря на локдауны, объявленные в некоторых регионах, процесс покупки недвижимости не останавливался. У нас уже накоплен большой опыт работы в период пандемии — мы не останавливались ни на день и не будем останавливаться в ближайшие месяцы.

Мы покупаем квартиры для своих пайщиков более чем в 20 субъектах Федерации: в центральных районах страны, на северо-западе, юге России. А также в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Схема работы кооператива максимально прозрачна.

Стать его пайщиком может любой гражданин России или иностранный гражданин.

Для этого нужен только паспорт. Для приобретения квартиры он обязан внести первоначальный паевой взнос 35 или 50% от стоимости желаемой квартиры. Пайщик может постепенно накопить первоначальный паевой взнос, внося минимальные взносы на счёт кооператива. После того как первоначальный паевой взнос сделан, пайщик ставится в очередь на приобретение квартиры.

Когда подходит очередь данного пайщика и в паевом фонде кооператива аккумулируются достаточные средства, для того чтобы внести 65 или 50% от стоимости квартиры, пайщик приступает к выбору квартиры, апартаментов или машино-места. Наш кооператив приобретает недвижимость исключительно на вторичном рынке — это наиболее безопасно. Проводятся тщательная проверка и оценка квартиры, отобранной пайщиком. Если у кооператива нет к ней вопросов с точки зрения юридической чистоты и адекватности рыночной цены, происходит покупка квартиры кооперативом в интересах пайщика.

Купленная недвижимость оформляется в собственность кооператива. Как только пайщик полностью рассчитывается с кооперативом, она переходит в собственность пайщика на основании справки о полной выплате пая перед кооперативом, предоставляемой в региональное подразделение Росреестра. В период расчётов с кооперативом ПК по договору предоставляет право пользования и постоянной регистрации в квартире самому пайщику и его родственникам.

Пайщик обязан ежемесячно вносить паевые и членские взносы.

Рассчитаться с кооперативом он обязан не более чем за 10 лет. Многие рассчитываются раньше.

Если возникают временные финансовые трудности, кооператив может предоставить отсрочку. Если трудности надолго, то пайщик выходит из кооператива, получает в течение двух месяцев назад все внесенные им паевые средства и передает квартиру кооперативу.

Функционирование кооператива также прозрачно.

В ПК "Бест Вей" каждый его член может следить за нашей работой в режиме онлайн в своем личном кабинете на официальном сайте кооператива. Там можно узнать, какой суммой располагает кооператив в данный момент, посмотреть последнюю статистику: проследить за продвижением своей позиции в общем списке, посмотреть, сколько пайщиков находится в процессе сделки, скольким уже приобрели квартиры, сколько полностью рассчиталось.

— ПК "Бест Вей" — фактически проект социальной направленности?

— Именно так. Кооператив был создан в 2014 году по инициативе социального предпринимателя из Санкт-Петербурга доктора экономических наук Романа Викторовича Василенко как программа сбережения человеческого капитала.

Мы предложили свой вариант решения жилищной проблемы — через механизм жилищной кооперации. Лозунг ПК "Бест Вей" — "Объединиться, чтобы жить!"

Наличие собственного жилья — один из главных показателей качества жизни граждан. Собственная квартира даёт чувство уверенности в настоящем и будущем. От обеспеченности граждан комфортным и качественным жильём зависят и здоровье нации, и демографическая ситуация, и созидательная активность общества, и рост показателей социально-экономического развития государства.

Благодаря нашему кооперативу более двух тыс. граждан приобрело недвижимость. И мы в режиме 24/7 работаем над тем, чтобы помочь решить жилищную проблему всё новым и новым пайщикам.