Васту: древнеиндийское учение помогает гармонизировать все сферы жизни

Что такое васту и как это учение помогает гармонизировать домашнее пространство и добиться успеха в работе, финансовом благополучии и личных отношениях, рассказала Pravda.Ru Лариса Скороходова, основатель Международной школы васту, член Европейской ассоциации преподавателей высшей школы.

Точечная коррекция

— Лариса, что такое васту?

— Это наука о строительстве и архитектуре согласно законам природы и Вселенной, чтобы эти силы нам помогали. По этой науке мы можем построить не просто дом, где будем жить, а дом, где мы будем жить счастливо. Васту зародилась более 7000 лет назад в Индии.

— Какие принципы могут улучшить обстановку в доме?

— С помощью васту дома можно создать благоприятную обстановку, когда мы вдруг почему-то начинаем слышать друг друга лучше, понимать, идти на компромиссы.

Всё начинается с расхламления дома. Освободите, дайте больше воздуха своему дому, избавьтесь от лишних вещей, разберите антресоли. Тогда у вас станет больше пранической энергии, энергии жизни.

Второй момент: определите, где какие стороны света у вас. Северная и восточная стороны света являются поставщиками позитивной энергии в дом. Если вы работаете дома, и вам кажется, что вас отвлекают, вы ничего не успеваете, то постарайтесь организовать рабочее место лицом на восток или север, тогда вы будете заряжаться позитивными вибрациями, нейроны головного мозга начнут лучше работать, потому что они ориентированы на северные потоки, и вы будете всё успевать.

Очень важно, как мы спим. Благоприятнее всего спать головой на юг или восток. Тогда вы хорошо отдыхаете, высыпаетесь, встаёте довольными жизнью.

— Большинство из нас живёт в готовых квартирах, которые не удовлетворяют принципам васту, но переехать или сделать перепланировку нет возможности. Что делать?

— Есть точечная васту-коррекция, когда с помощью небольших элементов декора или интерьера мы можем улучшать атмосферу в доме. Например, вы можете зеркало перевесить на другую стену, и это будет улучшать вибрации в вашем пространстве, создавать энергетические порталы. Вы можете повесить зеркало на северную сторону и так создать "окно Луны", или "окно Солнца", если зеркало на востоке.

Или тяжёлый комод стоит на севере, а север — это денежное направление. Получается, что вы сами блокируете финансовый поток, но всегда есть возможность переставить его к южной стене.

— А как гармонизировать рабочее место?

— Если это управленец или собственник бизнеса, ему важно сидеть лицом только на север, тогда вибрации севера будут помогать:

принимать правильные решения,

взаимодействовать с командой.

Если это наёмные сотрудники, то им лучше сидеть лицом на восток, тогда убирается внутреннее сопротивление, что "нами не так руководят". Можно сделать тёплое освещение на юге, юго-западе и западе. И сделать яркое освещение в зонах северо-запада, севера, северо-востока и востока. Работники почувствуют, что им легче работается.

— Можно ли с помощью васту повлиять на финансы, здоровье, личную жизнь?

— Да. За счастливое замужество отвечает северо-западная зона. Если там недостатки, например кухня, то женщине сложно выйти замуж, или отношения в семье будут не очень гармоничные.

На сферу здоровья сразу несколько зон влияют. Например, за иммунитет отвечает восток. Если там санузел, то понятно, что вибрации загрязнённые, и иммунитет может быть пониженный.

Север — это финансовый сектор. Поэтому в северной зоне должно быть большое окно или входная дверь. Если там глухая стена, можно повесить большое зеркало в светлой или серебристой раме.

Путь к гармонии

— Васту-карту можно самим создать?

— Нужен план квартиры или дома. Вы адрес свой знаете, найдите его на карте "Яндекс" и наложите, как у вас квартира расположена: куда выходят окна, входная дверь. Можно взять транспортир и расчертить свою васту-карту. У вас получится план квартиры, разделённый на девять зон, вот и вы будете знать, где у вас точно север, восток и так далее.

— Как улучшить самоорганизацию при работе из дома?

— Отвечают за целеполагание южная и западная зона. Важно, чтобы юг и запад были максимально утяжелены. Потому что юг находится под покровительством Марса — планеты действий, достижений. Можно поставить большое кашпо или напольный горшок с цветком, заземлить эту зону. Иначе у вас будут цели только на бумаге.

Западная зона находится под покровительством Сатурна, которая отвечает за время. Чтобы вы дружили со временем, запад тоже должен быть тяжёлым. Можно кресло или диван переставить в западную зону. И ещё добавьте что-то синее на запад:

подушку для дивана,

плед на кресло,

шторы,

вазу.

— Как повысить успеваемость, усидчивость детей?

— Чтобы ребёнок был способен усваивать большой объём информации, разгрузите северную зону. Добавьте светлых предметов интерьера. Хорошо на севере ставить рабочий стол ребёнка. Желательно лицом на север или восток. Лучше, чтобы ребёнок смотрел в центр комнаты или в окно.

Не приучайте ребёнка заниматься учебными задачами на кухне, особенно за круглым столом. Потому что энергия круга очень подвижная, сложно сосредоточиться.

Способствует работе головного мозга аромат мяты. Можете купить мяту, эфирные масла использовать для диффузора или капнуть на ватный диск одну-две капли натурального эфирного масла мяты и положить рядом с рабочим местом ребенка.

— Личные отношения с помощью васту можно скорректировать?

— Да. Здесь обычно две целевые аудитории. Тот, кто не может создать отношения по каким-то причинам. И второй, кто уже в семье, но что-то пошло не так: перестали понимать друг друга, каждый начинает жить своими интересами или на ровном месте начинаются придирки.

Нужно обратить внимание на две зоны. В Солнечной системе все планеты мужского рода, кроме Луны и Венеры. Они помогают нам в сфере личных отношений, отвечают за деторождение, творчество.

Для личных отношений нужны Венера на юго-востоке и Луна на северо-западе.

Если там есть недостатки, то у женщины будет тотальная неудовлетворённость собой, отношениями, партнёром. Поэтому юго-восток утяжеляем: можно сюда диван переставить, на окно поставить тяжёлый цветок. Использовать землистые оттенки:

песочный,

кофейный,

капучино,

сливочный.

Но ни в коем случае не использовать красное на юго-востоке: это стимулирует подсознание к раздражительности, недовольству, скандалам, ревности.

Северо-западная зона напротив находится. Там, наоборот, всё должно быть лёгкое, воздушное. Добавьте больше яркого прохладного света, и тогда вы гармонизируете ось, которая отвечает за личное понимание себя, удовлетворённость отношениями. И вдруг почему-то вас перестаёт что-то раздражать в партнёре, вы начинаете разговаривать снова по душам, то есть отношения становятся более тёплыми. Плюс Венера отвечает за романтику, страсть в отношениях, поэтому гармонизируем зону Венеры, и возвращается чувство влюблённости в своего супруга.