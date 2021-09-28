Роман Василенко: с помощью нашего кооператива пенсионеры могут создать собственный "пенсионный фонд"

Председатель совета Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко — о том, какое значение для пенсионеров может иметь приобретение недвижимости с помощью кооператива.

— Роман Викторович, вы, вероятно, слышали мнение одного из крупных финансовых чиновников о том, что пенсионеры должны полагаться не только на государство?

— Вы имеете в виду высказывание первого заместителя председателя ЦБ России Сергея Анатольевича Шевцова? Некоторый радикализм его высказывания справедливо скорректировала его непосредственный руководитель — председатель Банка России Эльвира Сахипзадовна Набиуллина.

Безусловно важно, чтобы процесс накопления пенсионных средств происходил в период трудовой деятельности. И большинство сограждан стараются накапливать. Но давайте вспомним о судьбе вкладов советского времени — что стало с этими вкладами в начале 1990-х годов? Вспомним о рублевых финансовых накоплениях уже в пореформенные годы — во что превратились эти вложения во время резких скачков валютного курса? И есть ли вина людей в том, что события развивались столь печальным образом?

— Очевидно, что нет: именно государство не создало условий для формирования и сохранения накоплений.

— А раз так, теперь государство должно постараться компенсировать гражданам их потери, в частности через выплату достойной пенсии.

Конечно, роль государства в этом вопросе велика, но задумываться о том, на что ты будешь жить в старости — это персональная ответственность каждого, потому гражданам также нужно самостоятельно создать себе условия для того, чтобы они имели возможность накапливать средства на достойную старость в трудоспособном возрасте. Лучший способ такого накопления — вложение в недвижимость. Потому что недвижимость постоянно увеличивает стоимость практически по всей России.

Вкладываться в недвижимость с помощью кооператива очень привлекательно.

Во-первых, для вступления в кооператив пожилых людей нет никаких ограничений — кстати, вступление в кооператив осуществляется только по паспорту.

Люди на седьмом, восьмом даже на девятом десятке могут стать пайщиками кооператива — при этом ни они сами, ни кооператив ничем не рискуют, так как пай в кооперативе наследуется.

Во-вторых, вступить в кооператив можно, не имея на руках суммы первоначального взноса.

Первоначальный взнос может постепенно накапливаться. В течение нескольких лет реально накопить достаточное количество средств для того, чтобы претендовать на покупку квартиры.

В-третьих, пайщик с помощью кооператива приобретает квартиру в рассрочку, за которую расплачивается с кооперативом в течение 10 лет.

Это приемлемые по сумме платежи: ежемесячное погашение суммы, предоставленной кооперативом на приобретение объекта недвижимости. Приемлемые за счет того, что кооператив как некоммерческая организация не берет процент за предоставленные им средства. За десять лет или меньше — при наличии возможности пайщик может выплатить пай кооперативу раньше срока, объект недвижимости приобретается в собственность без обременений. Он может, например, беспрепятственно сдаваться в аренду.

— Покупка недвижимости с помощью кооператива оптимальна, наверное, прежде всего для людей 50+, кто только планирует выход на пенсию?

— С точки зрения финансовой стратегии — безусловно. Недвижимость, может быть и не один объект недвижимости — залог обеспеченной старости.

Как я уже сказал, квартира после того, как она перейдет в собственность пайщика, может сдаваться в аренду — и обеспечивать тем самым немалый дополнительный доход, помимо пенсии. Она может быть использована в качестве залога для получения кредита, например, для срочного лечения. В самом крайней случае может быть продана, если возникнет необходимость финансировать дорогостоящее лечение. Это финансовая подушка безопасности, залог обеспеченной старости.

Важный фактор, который привлекает людей старшего поколения — надежность кооператива. "Бест Вей" работает с 2014 года, за это время приобретено 2216 объектов недвижимости, 149 объектов недвижимости уже перешло в собственность пайщиков. В кооперативе более 17 тысяч пайщиков. Рост масштабов его работы продолжается. При этом кооператив тщательно контролирует приобретаемые объекты недвижимости. Он приобретает недвижимость только на вторичном рынке. Перед покупкой недвижимости она проходит юридическую проверку и независимую оценку.

При этом деятельность кооператива максимально прозрачна для пайщиков. Они видят движение очереди в реальном времени в своем электронном личном кабинете, там же отражаются все платежи.

Прозрачность, доверие, то, что мы являемся социальным, а не коммерческим проектом, привлекает в "Бест Вей" людей старшего поколения. А мы со своей стороны готовы помочь им создать с помощью покупки недвижимости основу финансового благополучия на пенсии.