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Автор Ирина Гусакова

Самовольная застройка Москвы: бумеранг из Троицка

Недвижимость

Жительница Коммунарки Татьяна Игнатова бьет тревогу: из-за нарушений при жилищном строительстве и самовольной застройке, пик которой пришелся на 2013-2014 г., Троицкий округ превратился из зеленого района в гетто. В сложившейся ситуации жительница обвиняет застройщиков и лично зам. председателя комитета по надзору в сфере строительства г. Москвы Михаила Соловова.

Самовольная застройка Москвы: бумеранг из Троицка

В петиции на сайте change. org, Татьяна ищет поддержки:

"Тонущие в фекалиях и живущие в постоянном страхе из-за обрушения жители Сосенский стан, д.1. в Коммунарке просят помощи! Главные виновники — директор застройщика ГК "МИЦ" Даромир Обуханич и Михаил Соловов, начальник инспекции стройнадзора по Троицкому округу, который дал разрешение на ввод нашего дома".

Как сообщается в тексте, уже как 7-ой год из-за нарушений при строительстве подвал дома №1 по Сосенскому стану тонет в фекалиях. Дом был сдан и получил разрешение на эксплуатацию в 2014 году. Здание изначально построили ниже уровня системы городской канализации, как следствие — насосы не справляются с нагрузкой. Жильцы вынуждены страдать, терпеть антисанитарию и сильный запах, из-за которого в теплое время года невозможно даже подойти к лифтам.

Но самый вопиющий факт: в мае прошлого года в доме Татьяны обвалился козырек. К счастью, из жильцов никто не пострадал, но выводов из случившегося, судя по всему, не сделано. Жители неоднократно обращались в префектуру, жилищную инспекцию, прокуратуру, но виновник до сих пор не найден.

Это лишь один из печальных эпизодов, являющихся следствием разгула самовольной застройки в 2013-2014 годах, когда Троицкий округ присоединили к Москве. Примечательно, что именно в это время контроль за строительством в Троицком округе осуществлял нынешний зампредседателя Мосгосстройнадзора Михаил Соловов.

Несколько случаев из обширного списка нарушений строительного законодательства.

  • В августе 2013 года экологические активисты вышли на митинг протеста из-за расширения дороги по улице Текстильщиков — дорожное полотно подошло вплотную к жилым домам и работы на тот момент велись без документов.
  • В мае 2014 года в Троицке на улице Научной вырос коттеджный поселок из 3-этажных таунхаусов — никакие публичные слушания до этого не проводились.
  • Тогда же, после неоднократных жалоб жителей близлежащих домов было признано незаконным строительство жилого дома по адресу: Пионерский проезд, 1, однако строительные работы спокойно продолжались.

Стройнадзор, в ответ на жалобу жителей соседних домов, при этом утверждал, что проверял объект и работ на нем "не обнаружил".

Бумеранг самовольной застройки по Троицкому и другим округам Новой Москвы возвращается с новой силой, считают эксперты. По их мнению, из-за стихийного строительства Новая Москва рискует превратиться в многоэтажное жилое гетто, район дешевой застройки, не обеспеченный необходимой инфраструктурой.

"Если сегодня Новой Москве дать возможность развиваться так, как она развивается, то территория неминуемо превратится в гигантские московские выселки", — говорит архитектурный критик Григорий Ревзин.

В качестве основной причиной печальной тенденции упоминается не столько хищные аппетиты застройщиков, сколько градостроительная политика и действия контрольно-надзорных органов, закрывавших глаза на те или иные нарушения. О роли Михаила Соловова в истории развития Троицкого округа мы уже говорили и, уверены, Татьяна Игнатова найдет правду в компетентных органах.

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