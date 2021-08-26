Пять принципов финансовой безопасности потребительского кооператива, работающего с недвижимостью

Потребительский кооператив стремится к максимальной безопасности своих пайщиков. Принципы анализа пайщиков рассматриваются на основе опыта ПК "Бест Вей".

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