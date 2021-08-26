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Автор Ирина Гусакова

Пять принципов финансовой безопасности потребительского кооператива, работающего с недвижимостью

Недвижимость » Жилкооперативы » Рекомендации

Потребительский кооператив стремится к максимальной безопасности своих пайщиков. Принципы анализа пайщиков рассматриваются на основе опыта ПК "Бест Вей".

Пять принципов финансовой безопасности потребительского кооператива, работающего с недвижимостью
  1. Покупка недвижимости на вторичном рынке. Кооператив приобретает недвижимость исключительно на вторичном рынке, то есть только в сданных строителями домах и только приобретших уже частных собственников. Это способ гарантировать ликвидность объекта недвижимости и тем самым защитить интересы как пайщика, так и самого кооператива, в случае если пайщик выйдет из кооператива.
  2. Разделение финансовой ответственности. Кооператив из паевого фонда финансирует лишь часть покупки объекта недвижимости — пайщик обязан профинансировать не менее 35% за счет личных средств. Средства на первоначальный взнос он может аккумулировать на счете кооператива.
  3. Проверка пайщика. Кооператив дает возможность физическим лицам вступить в него только по паспорту: паспортные данные проверяются специалистами кооператива. Кооператив не требует справок о доходах, но просит пайщика указать источник происхождения средств, вносимых им в качестве взносов.
    В отношении пайщиков — юридических лиц кооператив проводит проверку учредительных документов, а также анализ доходов юридического лица, которые оно планирует направить на приобретение недвижимости.
  4. Проверка объектов недвижимости. После подбора пайщиком объекта недвижимости под контролем кооператива проводятся проверка его юридической чистоты и независимая оценка для установления его достаточной ликвидности. По результатам проверки совет кооператива одобряет покупку объекта недвижимости.
  5. Покупка объектов недвижимости в собственность кооператива. Объекты недвижимости приобретаются в собственность кооператива и переходят в собственность пайщика после возврата кооперативу пая. Если пайщик оказывается неплатежеспособным или по иным обстоятельствам отказывается от покупки недвижимости с помощью кооператива, он выходит из кооператива, в двухмесячный срок получает назад все внесенные им паевые средства из паевого фонда кооператива (членские взносы не возвращаются), а объект недвижимости может быть передан другому пайщику или продан на открытом рынке, благо его юридическая чистота и ликвидность были ранее проверены. Если пайщик погашает пай в срок (не более 10 лет) или досрочно, он становится собственником приобретенной для него недвижимости.

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Редактор: Елена Тимошкина
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