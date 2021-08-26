Пять принципов финансовой безопасности потребительского кооператива, работающего с недвижимостью

Потребительский кооператив стремится к максимальной безопасности своих пайщиков. Принципы анализа пайщиков рассматриваются на основе опыта ПК "Бест Вей".
Покупка недвижимости на вторичном рынке. Кооператив приобретает недвижимость исключительно на вторичном рынке, то есть только в сданных строителями домах и только приобретших уже частных собственников. Это способ гарантировать ликвидность объекта недвижимости и тем самым защитить интересы как пайщика, так и самого кооператива, в случае если пайщик выйдет из кооператива.
Разделение финансовой ответственности. Кооператив из паевого фонда финансирует лишь часть покупки объекта недвижимости — пайщик обязан профинансировать не менее 35% за счет личных средств. Средства на первоначальный взнос он может аккумулировать на счете кооператива.
Проверка пайщика. Кооператив дает возможность физическим лицам вступить в него только по паспорту: паспортные данные проверяются специалистами кооператива. Кооператив не требует справок о доходах, но просит пайщика указать источник происхождения средств, вносимых им в качестве взносов. В отношении пайщиков — юридических лиц кооператив проводит проверку учредительных документов, а также анализ доходов юридического лица, которые оно планирует направить на приобретение недвижимости.
Проверка объектов недвижимости. После подбора пайщиком объекта недвижимости под контролем кооператива проводятся проверка его юридической чистоты и независимая оценка для установления его достаточной ликвидности. По результатам проверки совет кооператива одобряет покупку объекта недвижимости.
Покупка объектов недвижимости в собственность кооператива. Объекты недвижимости приобретаются в собственность кооператива и переходят в собственность пайщика после возврата кооперативу пая. Если пайщик оказывается неплатежеспособным или по иным обстоятельствам отказывается от покупки недвижимости с помощью кооператива, он выходит из кооператива, в двухмесячный срок получает назад все внесенные им паевые средства из паевого фонда кооператива (членские взносы не возвращаются), а объект недвижимости может быть передан другому пайщику или продан на открытом рынке, благо его юридическая чистота и ликвидность были ранее проверены. Если пайщик погашает пай в срок (не более 10 лет) или досрочно, он становится собственником приобретенной для него недвижимости.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа». Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Электронный адрес: home@pravda.ru Телефон: +7 (499) 641-41-69 ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3
Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ