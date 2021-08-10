Не открывается дверь: как избежать распространенных ошибок

Вскрытие замка в двери собственной квартиры — ситуация неприятная, но довольно распространенная.

Например, если вы потеряли ключи, а дубликатов не делали.

Если замок, установленный застройщиком пару лет назад, вдруг намертво заклинил.

Если вы сами случайно сломали ключ в скважине. Примеров из жизни хватает.

Как поступить в подобных форс-мажорных ситуациях, чтобы не наступить на те же грабли, на которые до вас наступали тысячу раз.

Самому — не надо

Даже если вы сильный мужчина, не спешите бежать за дрелью к соседу. Вы, скорее всего, не сможете сделать ничего кроме лишних повреждений, а то и пораните себя, поцарапаете декоративную часть двери, устанете и потратите пару часов своего времени.

Советы из интернета о том, как сделать отмычки из подручных средств., вытравить замок кислотой или перелезть в свою квартиру с соседнего балкона — или глупые, или опасные. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, тем более что рабочее решение куда проще.

Заранее сохраните контакты службы

В любом крупном городе есть сервисы, которые открывают замки в аварийном режиме, то есть с быстрым приездом на адрес и круглосуточным дежурством бригад. Они вскрывают и меняют любые замки в течение нескольких минут, по возможности не повреждая дверь, фурнитуру и работающие части механизмов. Подробнее читайте на сайте службы вскрытия замков service-zamkov.ru/.

Чтобы в панике не искать контакты таких служб в критичной ситуации, заранее сохраните телефоны диспетчеров. Неизвестно, когда они вам понадобятся. На всякий случай запишите телефон спасателей МЧС — в ситуации, когда есть угроза безопасности, лучше звонить им.

Подготовьте документы

Никто не будет открывать дверь в чужую квартиру, не убедившись, что его действия легальны. Поэтому вы должны заранее подготовить доказательства, что вы имеете права вскрывать дверь. Лучше всего, если у вас есть паспорт с пропиской по нужному адресу. Документы на квартиру, договор аренды или присутствие собственника помещения — тоже подходящие варианты. Если ничего из перечисленного нет, спросите у диспетчера аварийной службы, какие альтернативы есть конкретно в вашем случае.

Узнайте цену вскрытия заранее

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, заранее уточните, сколько будет стоить вскрытие вашей двери и, возможно, замена замка на более надежный аналог. Обычно ориентировочную стоимость можно узнать еще по телефону, когда вы оставляете заявку на вызов мастера. Точную стоимость называет сам мастер — желательно заранее заключить с ним договор, убедившись, что суммы прописаны на бумаге.