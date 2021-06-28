"Дачная амнистия": на бумаге мило, внутри - гнило

В России "дачную амнистию" продлили ещё на пять лет. Но узаконить свою землю — до сих пор огромная проблема.

Последнее нашумевшее дело дачной "категории" — из Адлера. Недавно 61-летний Вартан Качьян застрелил из охотничьего ружья двух судебных приставов, которые пришли выселять его из постройки, признанной самостроем.

Со слов самого Качьяна понятно, что он якобы не смог законным образом отстоять свой дом, убил людей, сообщил об убийстве, сдался полиции и был арестован. Он утверждал, что это была якобы родительская земля, с четырёх лет он там жил, но оформить ему документы не дали чиновники.

На эту тему журналисты "Царьграда" поговорили с председателем общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андреем Тумановым и юристом Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Выяснилось что участок Качьяна — очень дорогой, стоимость одной сотки колеблется от трёх до десяти миллионов рублей. У него таких соток было аж на 90 миллионов рублей. Тем не менее земля, которую выдали его родителям ещё в 1964 году, его собственностью не стала.

Туманов подчеркнул, что проблема скрыта в судебной системе и в системе регистрации.

Человек, становясь собственником, платит налоги. А в Сочи, Крыму, под Москвой и т. п. — земля золотая.

Ваге Рыбченко напомнил, что в 60-е годы государство не давало землю в собственность, у граждан было право пользования. Только в 90-е годы начались первые оформления земли. Возникла необходимость внести сведения об этом в ЕГРН, и люди отправлялись в Госреестр, чтобы зарегистрировать право собственности на землю, и показывали эти свидетельства.

Из Госреестра делали запрос в местную администрацию, и тут начиналось самое интересное.

Если администрация по своим причинам не подтверждала факта собственности, то Росреестр тут же называл документы фальшивками. Дело оказывалось в суде, где человек мог попытаться доказать, что твоё — это твоё. Опять же, многие просто не хранят пусть даже столь важные документы десятилетиями.

Фактически, когда замышлялась "дачная амнистия", была установка, что все сомнения трактовать в пользу человека, даже если нет документов, всевозможных нужных выписок. Но реализация этой установки вышла "хотели как лучше, получилось как всегда".

Иногда люди получают дом, который остаётся в наследство, но на учёте не стоит — как и земельный участок, на котором он находится. Для МВД этот объект существует, а для Росреестра или администрации — его нет. Тогда начинаются проблемы.

Или, например, участок вам принадлежит по факту, но "неожиданно" оказался в природоохранной зоне. Или есть спор с соседями насчёт забора. В этом случае важно, как минимум, провести земельную экспертизу, но это стоит очень больших денег.

Как пояснил руководитель Ступинского и Каширского отделения Союза садоводов России Юрий Журин, ещё хуже ситуация с садовыми товариществами.

Государство должно было помочь людям всё оформить, а вместо этого "стряхивает" деньги за кадастр. А дачники — кто-то может заплатить, кто-то нет, кто-то хочет бегать с сотнями листов документов, кто-то не хочет. В результате проблему начали решать сразу и кадастр, и риелторы, но… пока не особо преуспели.

Кстати, в паблике "Дремучий охранитель" говорится, "что ситуаций, когда государственные служащие годами, а в данном случае десятилетиями,

не могли внятно ответить на вопросы граждан,

держали в неведении и подвешенном состоянии большое количество людей,

игнорировали социальные обязательства,

происходит много где.

"А ведь это зачастую сопровождается взятками — это серьёзная проблема, многосторонняя", — считают эксперты.

И ситуация эта типовая: граждане пользуются годами-десятилетиями землёй, государство это игнорирует, госслужащие не дорабатывают:

не оповещают вовремя граждан о недопустимости использования неоформленной земли,

не пресекают строительство.

"Причём это строительство идёт у них "перед носом", но власти не информируют об ответственности и не препятствуют использованию — логично, что спустя годы граждане начинают считать эту землю своей. Раз государство молчало годами, не штрафовало, не сносило — логика людей понятна", — отмечаю авторы телеграм-канала.

И у государства даже есть инструмент для решения подобных ситуаций — всевозможные амнистии: дачная, вот сейчас гаражная.

То есть даже в случае грубейшего неисполнения госслужащими своих должностных инструкций, инструменты есть, они известны, они применяются и довольно успешно. Но госслужащие считают себя вправе держать людей в неведении, годами-десятилетиями не дают гражданам внятного ответа на вопросы, информацию, не пресекают использование, пишут отписки и увиливают от ответов и ответственности.

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