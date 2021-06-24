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Автор Ирина Гусакова

Как устроен и функционирует потребительский кооператив в сфере недвижимости

Недвижимость » Жилкооперативы » Рекомендации

Анализ выполнен на примере Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей".

Как устроен и функционирует потребительский кооператив в сфере недвижимости
  • Потребительский кооператив — добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения собственных потребностей в товарах: объектах недвижимости, автомобилях и другом.

Учредителями потребительского кооператива могут быть граждане и юридические лица.

  • Правовое положение потребительского кооператива определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" и другими нормативными актами.
  • Основным учредительным документом потребительского кооператива является его устав. Высшим органом управления — общее собрание его членов, представительным органом — совет ПК, исполнительным — правление ПК.
  • Потребительский кооператив не занимается коммерческой деятельностью и не имеет доходов.

Все приобретения для пайщиков он делает за счет паевых средств, которые привлекает и предоставляет на беспроцентной основе. Текущая деятельность кооператива финансируется за счет членских взносов пайщиков.

  • Членом кооператива может быть гражданин, достигший возраста 16 лет, верхней возрастной границы для вступления в кооператив нет.

Членом кооператива может быть также юридическое лицо. Для вступления в ПК необходимо подать заявление и внести вступительный и паевой взносы. Граждане должны предоставить при вступлении в ПК только один документ — паспорт, юридические лица — свидетельство о регистрации. Паевой взнос — 35 или 50% от желаемой стоимости объекта недвижимости.

  • Недостающую сумму денежных средств для приобретения объекта недвижимости добавляет кооператив из своего паевого фонда.

Средства предоставляются на беспроцентной основе. Кооператив приобретает для пайщика объект недвижимости, подобранный самим пайщиком и прошедший юридическую проверку и независимую оценку со стороны экспертов, привлеченных кооперативом. Объект оформляется в собственность ПК до полного погашения пайщиком задолженности перед кооперативом за приобретенный для него объект недвижимости. Приобретенный объект передается члену ПК, для которого он приобретен, в пользование.

  • Пайщик осуществляет выплаты согласно графику платежей до полной выплаты пая в срок не более 10 лет. После чего объект недвижимости передается пайщику в собственность.

Если пайщик теряет платежеспособность или принимает решение отказаться от покупки недвижимости с помощью ПК, он выходит из кооператива, и ему в двухмесячный срок возвращаются внесенные им паевые средства в полном объеме.

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Темы жк бест вей покупка недвижимости
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