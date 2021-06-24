Как устроен и функционирует потребительский кооператив в сфере недвижимости

Анализ выполнен на примере Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей".
Учредителями потребительского кооператива могут быть граждане и юридические лица.
Все приобретения для пайщиков он делает за счет паевых средств, которые привлекает и предоставляет на беспроцентной основе. Текущая деятельность кооператива финансируется за счет членских взносов пайщиков.
Членом кооператива может быть также юридическое лицо. Для вступления в ПК необходимо подать заявление и внести вступительный и паевой взносы. Граждане должны предоставить при вступлении в ПК только один документ — паспорт, юридические лица — свидетельство о регистрации. Паевой взнос — 35 или 50% от желаемой стоимости объекта недвижимости.
Средства предоставляются на беспроцентной основе. Кооператив приобретает для пайщика объект недвижимости, подобранный самим пайщиком и прошедший юридическую проверку и независимую оценку со стороны экспертов, привлеченных кооперативом. Объект оформляется в собственность ПК до полного погашения пайщиком задолженности перед кооперативом за приобретенный для него объект недвижимости. Приобретенный объект передается члену ПК, для которого он приобретен, в пользование.
Если пайщик теряет платежеспособность или принимает решение отказаться от покупки недвижимости с помощью ПК, он выходит из кооператива, и ему в двухмесячный срок возвращаются внесенные им паевые средства в полном объеме.
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