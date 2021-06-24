Как устроен и функционирует потребительский кооператив в сфере недвижимости

Анализ выполнен на примере Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей".

Потребительский кооператив — добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения собственных потребностей в товарах: объектах недвижимости, автомобилях и другом.

Учредителями потребительского кооператива могут быть граждане и юридические лица.

Правовое положение потребительского кооператива определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" и другими нормативными актами.

Основным учредительным документом потребительского кооператива является его устав. Высшим органом управления — общее собрание его членов, представительным органом — совет ПК, исполнительным — правление ПК.

Потребительский кооператив не занимается коммерческой деятельностью и не имеет доходов.

Все приобретения для пайщиков он делает за счет паевых средств, которые привлекает и предоставляет на беспроцентной основе. Текущая деятельность кооператива финансируется за счет членских взносов пайщиков.

Членом кооператива может быть гражданин, достигший возраста 16 лет, верхней возрастной границы для вступления в кооператив нет.

Членом кооператива может быть также юридическое лицо. Для вступления в ПК необходимо подать заявление и внести вступительный и паевой взносы. Граждане должны предоставить при вступлении в ПК только один документ — паспорт, юридические лица — свидетельство о регистрации. Паевой взнос — 35 или 50% от желаемой стоимости объекта недвижимости.

Недостающую сумму денежных средств для приобретения объекта недвижимости добавляет кооператив из своего паевого фонда.

Средства предоставляются на беспроцентной основе. Кооператив приобретает для пайщика объект недвижимости, подобранный самим пайщиком и прошедший юридическую проверку и независимую оценку со стороны экспертов, привлеченных кооперативом. Объект оформляется в собственность ПК до полного погашения пайщиком задолженности перед кооперативом за приобретенный для него объект недвижимости. Приобретенный объект передается члену ПК, для которого он приобретен, в пользование.

Пайщик осуществляет выплаты согласно графику платежей до полной выплаты пая в срок не более 10 лет. После чего объект недвижимости передается пайщику в собственность.

Если пайщик теряет платежеспособность или принимает решение отказаться от покупки недвижимости с помощью ПК, он выходит из кооператива, и ему в двухмесячный срок возвращаются внесенные им паевые средства в полном объеме.